Колизей и Римский форум

Найдено 3 тура в категории «Колизей» в Риме на русском языке, цены от €450. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
На автобусе
8 дней
1 отзыв
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
31 мая в 08:00
14 июн в 08:00
€450 за человека
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
На машине
3 дня
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Колизей, полюбоваться фонтаном Треви и осмотреть Римский форум
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
20 июн в 14:00
23 авг в 14:00
85 000 ₽ за человека
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
11 дней
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
22 мая в 10:00
6 ноя в 10:00
€3585 за человека

Советы к посещению

На территории Колизея ходят аниматоры в костюмах гладиаторов, готовые сфотографироваться со всеми желающими. Фото получаются атмосферными. Однако, нужно готовиться, что такая фотопрогулка дешевой не будет. В амфитеатре есть лифт. Он подойдет тем, кто не любит долгие пешеходные прогулки. Но работает он только до середины постройки. Отмечалось, что сооружение пользуется популярностью, особенно в весенне-летний период. Рекомендуется заранее забронировать экскурсию на сайте. Так отдых не будет омрачен бесконечным стоянием в очередях. За Колизеем располагается район Монти. Туда стоит сходить, чтобы подкрепиться. На территории района расположено много уютных ресторанов с традиционной итальянской кухней и демократичными ценами

Немного истории

Колизей возник на месте пруда, расположенного рядом с дворцом бывшего правителя империи. Новый император стремился уничтожить любую память о своем предшественнике. И было принято решение возвести амфитеатр огромного размера. Однако, уничтожить память о бывшем правителе не удалось. Ведь сооружение стали именовать Колизей, что переводится как громадный, в честь 35-метровой статуи прошлого правителя, установленная неподалеку. На строительство ушло около 9 лет, а возводилось сооружение силами 100 000 рабов. Один из ярусов, самый верхний предназначался для бедняков и женщин. Открытие амфитеатра было шумным и пышным. Праздник длился 14 недель, в течение которых проходили театральные постановки, гладиаторские бои и спортивные состязания. За время действия Колизея на его арене погибло более 300 000 человек и 10 млн. диких животных. Билеты специально бронировались за различными гильдиями, союзами. Попасть в число зрителей можно было и по специальному приглашению от высокопоставленных лиц

Просто посещения недостаточно, берите экскурсию

Экскурсии в Риме часто не обходятся без Колизея. Отмечалось, что лучше бронировать все заранее. Это позволит избежать необходимости стоять в длинных очередях. К тому же удобно заранее выбрать дату и время. Можно уточнить у гида интересующие моменты и изучить отзывы тех, кто уже успел побывать в этом месте

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталия
    31 марта 2025
    Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
    Здравствуйте! Тур замечательный! Встречающая сторона профи! Отели Рима оставляют желать лучшего вне зависимости 3* или 4*. При заказе тура можно озвучить клиентам, что есть возможность рассмотреть возвращение из другого города, помощь в покупке билетов в Милан и сопровождение или вылет из Венеции.

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Колизей»

Самые популярные туры этой рубрики в Риме
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
  2. Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
  3. Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Какие места ещё посмотреть в Риме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Колизей
  2. Римский форум
  3. Пантеон
  4. Собор Святого Петра
  5. Фонтан Треви
  6. Пьяцца Навона
Сколько стоит тур в Риме в мае 2025
Сейчас в Риме в категории "Колизей" можно забронировать 3 тура от 450 до 85 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Путешествие в Рим часто включают посещение Колизея – амфитеатра, где когда-то сражались гладиаторы. К тому же расположено сооружение удобно, в самом центре города. Добраться до него можно быстро и без проблем. Туры в Колизей предлагаются индивидуальные, обзорные. В каталоге можно ознакомиться со всеми предложениями и забронировать понравившееся из них по недорогой стоимости