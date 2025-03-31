Советы к посещению На территории Колизея ходят аниматоры в костюмах гладиаторов, готовые сфотографироваться со всеми желающими. Фото получаются атмосферными. Однако, нужно готовиться, что такая фотопрогулка дешевой не будет. В амфитеатре есть лифт. Он подойдет тем, кто не любит долгие пешеходные прогулки. Но работает он только до середины постройки. Отмечалось, что сооружение пользуется популярностью, особенно в весенне-летний период. Рекомендуется заранее забронировать экскурсию на сайте. Так отдых не будет омрачен бесконечным стоянием в очередях. За Колизеем располагается район Монти. Туда стоит сходить, чтобы подкрепиться. На территории района расположено много уютных ресторанов с традиционной итальянской кухней и демократичными ценами

Немного истории Колизей возник на месте пруда, расположенного рядом с дворцом бывшего правителя империи. Новый император стремился уничтожить любую память о своем предшественнике. И было принято решение возвести амфитеатр огромного размера. Однако, уничтожить память о бывшем правителе не удалось. Ведь сооружение стали именовать Колизей, что переводится как громадный, в честь 35-метровой статуи прошлого правителя, установленная неподалеку. На строительство ушло около 9 лет, а возводилось сооружение силами 100 000 рабов. Один из ярусов, самый верхний предназначался для бедняков и женщин. Открытие амфитеатра было шумным и пышным. Праздник длился 14 недель, в течение которых проходили театральные постановки, гладиаторские бои и спортивные состязания. За время действия Колизея на его арене погибло более 300 000 человек и 10 млн. диких животных. Билеты специально бронировались за различными гильдиями, союзами. Попасть в число зрителей можно было и по специальному приглашению от высокопоставленных лиц