1 день
Палаццо Альтемпс с видеогидом на площади Навона
Начало: Sant’Agnese in Agone, Via di Santa Maria dell’Anim
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 10:00 - 16:00
12 ноя в 10:00
13 ноя в 10:00
€30 за билет
8 дней
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
16 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
€400 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1 950 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлина21 июля 2024Очень красивое место
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Популярные места»
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