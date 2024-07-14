Отправляйтесь в захватывающее мультимедийное путешествие, которое позволит узнать историю Вечного города на протяжении 2700 лет истории. Воспользуйтесь поглощающим и эмоциональным шансом открыть для себя секреты города, его развитие и памятники.

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Описание тура

Во время этого увлекательного тура вы сможете погрузиться в богатую историю замечательного города и провести время с пользой. Вас ожидает удивительное путешествие во времени и пространстве.

Мультимедийное представление

Вас ждет захватывающее мультимедийное шоу: стены и потолки оживут вокруг вас, а на земле появится большая модель города. Вы сможете увидеть эволюцию Рима на протяжении веков. Эта уникальная проекция за 27 минут расскажет вам о 2700 годах истории вечного Рима. Вам будет казаться, что вы пролетаете над городом, наблюдая за сменяющимися памятниками, дворцами, храмами и площадями.

Интерактивные модели

В завершении тура вы сможете осмотреть 4 большие интерактивные модели и узнать историю таких исключительных шедевров, как:

Императорский Форум

Форум Августа

Мавзолей Адриана

Базилика Святого Петра

Захватывающие проекции и интерактивные модели подарят вам уникальные и незабываемые впечатления.

Место проведения

Шоу проходит внутри бывшего кинотеатра Августа по адресу: Corso Vittorio Emanuele II, 203. Проекция и интерактивные экспонаты доступны также для посетителей с ограниченными возможностями.

Гибкость посещения

Вы можете начать просмотр в любое время в течение рабочих часов, так как шоу продолжается непрерывно. Аудиогид доступен на 8 языках: итальянском, английском, немецком, испанском, французском, русском, китайском и японском.