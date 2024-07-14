Воспользуйтесь поглощающим и эмоциональным шансом открыть для себя секреты города, его развитие и памятники.
Описание тура
Во время этого увлекательного тура вы сможете погрузиться в богатую историю замечательного города и провести время с пользой. Вас ожидает удивительное путешествие во времени и пространстве.
Мультимедийное представление
Вас ждет захватывающее мультимедийное шоу: стены и потолки оживут вокруг вас, а на земле появится большая модель города. Вы сможете увидеть эволюцию Рима на протяжении веков. Эта уникальная проекция за 27 минут расскажет вам о 2700 годах истории вечного Рима. Вам будет казаться, что вы пролетаете над городом, наблюдая за сменяющимися памятниками, дворцами, храмами и площадями.
Интерактивные модели
В завершении тура вы сможете осмотреть 4 большие интерактивные модели и узнать историю таких исключительных шедевров, как:
- Императорский Форум
- Форум Августа
- Мавзолей Адриана
- Базилика Святого Петра
Захватывающие проекции и интерактивные модели подарят вам уникальные и незабываемые впечатления.
Место проведения
Шоу проходит внутри бывшего кинотеатра Августа по адресу: Corso Vittorio Emanuele II, 203. Проекция и интерактивные экспонаты доступны также для посетителей с ограниченными возможностями.
Гибкость посещения
Вы можете начать просмотр в любое время в течение рабочих часов, так как шоу продолжается непрерывно. Аудиогид доступен на 8 языках: итальянском, английском, немецком, испанском, французском, русском, китайском и японском.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (14-99)
|€18
|Детский (6-13)
|€15
|Детский (0-5)
|€3
Ответы на вопросы
Что включено
- Доступ к мультимедийному шоу Welcome To Rome