Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу

Захватывающий тур по истории города
Отправляйтесь в захватывающее мультимедийное путешествие, которое позволит узнать историю Вечного города на протяжении 2700 лет истории.

Воспользуйтесь поглощающим и эмоциональным шансом открыть для себя секреты города, его развитие и памятники.
4.8
5 отзывов
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание тура

Во время этого увлекательного тура вы сможете погрузиться в богатую историю замечательного города и провести время с пользой. Вас ожидает удивительное путешествие во времени и пространстве.

Мультимедийное представление

Вас ждет захватывающее мультимедийное шоу: стены и потолки оживут вокруг вас, а на земле появится большая модель города. Вы сможете увидеть эволюцию Рима на протяжении веков. Эта уникальная проекция за 27 минут расскажет вам о 2700 годах истории вечного Рима. Вам будет казаться, что вы пролетаете над городом, наблюдая за сменяющимися памятниками, дворцами, храмами и площадями.

Интерактивные модели

В завершении тура вы сможете осмотреть 4 большие интерактивные модели и узнать историю таких исключительных шедевров, как:

  • Императорский Форум
  • Форум Августа
  • Мавзолей Адриана
  • Базилика Святого Петра

Захватывающие проекции и интерактивные модели подарят вам уникальные и незабываемые впечатления.

Место проведения

Шоу проходит внутри бывшего кинотеатра Августа по адресу: Corso Vittorio Emanuele II, 203. Проекция и интерактивные экспонаты доступны также для посетителей с ограниченными возможностями.

Гибкость посещения

Вы можете начать просмотр в любое время в течение рабочих часов, так как шоу продолжается непрерывно. Аудиогид доступен на 8 языках: итальянском, английском, немецком, испанском, французском, русском, китайском и японском.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (14-99)€18
Детский (6-13)€15
Детский (0-5)€3

Ответы на вопросы

Что включено
  • Доступ к мультимедийному шоу Welcome To Rome
Место начала и завершения?
Corso Vittorio Emanuele II, 203 Рим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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T
14 июл 2024
Интересный способ начать наше путешествие в Рим, все становится более осмысленным, когда вы знаете историю!
В
12 июл 2024
Мне очень понравился этот опыт - увидеть Рим и его историю в другом формате, чем просто прогулка по городу. Мне также нравилось узнавать факты о местах, которые мы посетили позже
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в поездке, чтобы придать им больше контекста. Мы провели были в этом туре в тот день, когда приехали, и, если вы не слишком устали, я бы порекомендовал сделать это тогда, поскольку это хорошо настроит вас на визит. Я бы не советовал брать билет, если вас не интересует исторический аспект города, так как в этом его суть, но мне понравилось!

К
10 июл 2024
Это было очень информативно и хороший вариант знакомство с Римом, для тех, кто только приехал. Некоторые объекты-голограммы моему сыну было не так-то легко рассмотреть, потому что он (рост 130 см) плохо видел витрину. Кинематографическая экскурсия по истории прошла очень хорошо и понятно детям.
С
2 июл 2024
Увлекательная презентация истории Рима!
А
1 июл 2024
Потрясающий фильм для понимания истории Рима. Детям и подросткам понравилось. Другие залы представляют историю некоторых римских мест и тоже очень интересны. Я рекомендую без колебаний, скорее, в конце дня и после реального посещения мест, потому что я считаю, что мы более восприимчивы, чем если бы мы никогда их не видели.

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