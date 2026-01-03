Не будем спешить и вместо сетевых ресторанов отправимся на городской рынок.
Вы увидите, как выбирают сыр и морепродукты для семейного ужина, попробуете свежие нарезки, устриц, локальные вина и римские десерты.
По пути будет много гастрооткрытий, любопытных историй, наблюдений, и Рим откроется вам с неожиданной колоритной стороны.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы начнём на оживлённом римском рынке, куда местные приходят за свежими продуктами.
Пройдёмся по рядам с фруктами, овощами, сыром и морепродуктами.
Понаблюдаем, что выбирают сами римляне.
Заглянем к стойкам с антипасти, чтобы попробовать нарезки, прошутто, пекорино и страчателлу.
Остановимся у прилавка с устрицами — их здесь открывают прямо при вас.
При желании вы продегустируете вино из малых хозяйств, а мы расскажем, что римляне пьют дома и что заказывают к ужину.
Зайдём на кофе к бариста, который работает здесь десятилетиями.
Завершим прогулку римским десертом — от классической выпечки до современных локальных сладостей.
Организационные детали
Дегустации оплачиваются дополнительно — обычно €20–30 за чел.
Маршрут может корректироваться в зависимости от сезона и расписания, но всегда это будут самые качественные и интересные места.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:30 и 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€85
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Ватикана
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 744 туристов
Ciao! Bonjour! Мы создаём авторские прогулки по Италии и Франции — с душой, вниманием к деталям и настоящей любовью к этим странам. Работаем в Риме, Венеции, Вероне, Милане, Флоренции, Париже
Входит в следующие категории Рима
