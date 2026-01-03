Что вас ожидает

Мы начнём на оживлённом римском рынке, куда местные приходят за свежими продуктами.

Пройдёмся по рядам с фруктами, овощами, сыром и морепродуктами.

Понаблюдаем, что выбирают сами римляне.

Заглянем к стойкам с антипасти, чтобы попробовать нарезки, прошутто, пекорино и страчателлу.

Остановимся у прилавка с устрицами — их здесь открывают прямо при вас.

При желании вы продегустируете вино из малых хозяйств, а мы расскажем, что римляне пьют дома и что заказывают к ужину.

Зайдём на кофе к бариста, который работает здесь десятилетиями.

Завершим прогулку римским десертом — от классической выпечки до современных локальных сладостей.

Организационные детали

Дегустации оплачиваются дополнительно — обычно €20–30 за чел.

Маршрут может корректироваться в зависимости от сезона и расписания, но всегда это будут самые качественные и интересные места.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.