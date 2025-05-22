Найдено 3 тура в категории « Святые места » в Риме на русском языке, цены от €1550. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году

1 чел. По популярности 11 дней Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости «Познакомимся с религиозной архитектурой и прикоснёмся к духовному, осматривая базилику Сан Франческо ди Паола, собор Святого Януария, комплекс Санта-Кьяра» € 3585 за человека На автобусе 7 дней Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию Начало: Аэропорт Рима, до 16:00 «Пройдём мимо величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, пересечём площадь Синьории с шедеврами эпохи Возрождения, осмотрим снаружи старинный музей Уффици и единственный в мире жилой мост» € 1950 за человека На машине 7 дней Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром Начало: Аэропорт Рима, 10:00 «Путешествие вглубь веков продолжится в пещерном монастыре Сакро Спеко, вырубленном в отвесной скале, — отличный пример гармоничного сочетания архитектуры и природы» € 1550 за человека Все туры Рима

Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Святые места»

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