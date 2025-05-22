11 дней
Места, где сердце замирает: Италия, Словения, Хорватия
Погулять по Риму и Неаполю, увидеть вросшие в скалы замки и отведать словенских специалитетов
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
«Познакомимся с религиозной архитектурой и прикоснёмся к духовному, осматривая базилику Сан Франческо ди Паола, собор Святого Януария, комплекс Санта-Кьяра»
22 мая в 10:00
6 ноя в 10:00
€3585 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
«Пройдём мимо величественного собора Санта-Мария-дель-Фьоре, пересечём площадь Синьории с шедеврами эпохи Возрождения, осмотрим снаружи старинный музей Уффици и единственный в мире жилой мост»
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1950 за человека
7 дней
Архитектурное достояние Италии: виллы, древности и святыни в окрестностях Рима
Посетить некрополи этрусков, увидеть резиденцию Папы Римского, выпить просекко с земляникой и сыром
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
«Путешествие вглубь веков продолжится в пещерном монастыре Сакро Спеко, вырубленном в отвесной скале, — отличный пример гармоничного сочетания архитектуры и природы»
30 мар в 10:00
30 окт в 10:00
€1550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Святые места»
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