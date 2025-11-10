Мои заказы

Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы

Увидеть Колизей, полюбоваться фонтаном Треви и осмотреть Римский форум
Прогуляться по тем самым улицам, где вершилась история Римской империи, услышать шум фонтанов и стук каблуков по мостовой Вечного города, побывать у Колизея, где раздавался рёв гладиаторских арен, и взглянуть
читать дальше

на Рим с высоты Палатинского холма.

За 3 дня вы увидите ключевые достопримечательности Рима: от Испанской лестницы и фонтана Треви до древнего форума и легендарного амфитеатра, а вечерами будете наслаждаться уютом итальянских ресторанов и свободным временем.

Проживание в четырёхзвёздочном отеле в центре столицы сделает отдых после долгих прогулок ещё более комфортным.

Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Ближайшие даты:
21
ноя5
дек19
дек9
янв13
фев3
мар4
мая
Время начала: 08:00, 14:00

Описание тура

Организационные детали

Требуется шенгенская виза.

Питание. В стоимость входят завтраки в отелях. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн.

Возраст участников. От 6 лет.

Виза. Требуется шенгенская виза. Рекомендуем оформлять за 2-3 месяца до начала тура.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Пьяцца дель Пополо, Испанская лестница, фонтан Треви

Ваше путешествие начнётся с прибытия в столицу Италии — Рим, который с древности зовётся Вечным городом. Разместимся в отеле. Далее состоится приветственный обед, на котором вы познакомитесь с гидом и остальными путешественниками.

После обеда отправимся на обзорную прогулку по центру Рима. В программе — Пьяцца дель Пополо (Площадь Народа), откуда расходятся знаменитые улицы, формирующие так называемый «римский трезубец». Далее — Испанская лестница, прославленная культовым фильмом «Римские каникулы», и фонтан Треви, куда, по традиции, стоит бросить монету, чтобы однажды снова вернуться в этот город.

Затем пройдёте по Пьяцца Венеция и прогуляетесь вдоль Виа дель Корсо — одной из главных улиц города. В завершение насыщенного дня — ужин в одном из атмосферных ресторанов Рима.

Пьяцца дель Пополо, Испанская лестница, фонтан ТревиПьяцца дель Пополо, Испанская лестница, фонтан ТревиПьяцца дель Пополо, Испанская лестница, фонтан Треви
2 день

Колизей, Римский форум и Палатин

После сытного завтрака вас ждёт насыщенное знакомство с эпохой античности — путешествие в сердце древнего города.

Первой остановкой станет Колизей — архитектурное чудо и одна из самых узнаваемых достопримечательностей Италии. Здесь вы узнаете о его строительстве, устройстве арен и жизни гладиаторов, чьи поединки когда-то собирали десятки тысяч зрителей.

Затем прогуляетесь по Римскому форуму, где некогда кипела политическая и общественная жизнь. Это была центральная площадь античного Рима, и по её мощёным дорогам ходили самые влиятельные люди своего времени.

Следующий пункт — Палатин, один из семи холмов Рима, где, по легенде, основатель города Ромул заложил первые стены будущей столицы.

После экскурсии у вас будет свободное время для личных прогулок по городу, покупки подарков или шопинга.

Колизей, Римский форум и ПалатинКолизей, Римский форум и ПалатинКолизей, Римский форум и Палатин
3 день

Окончание тура

Этот день будет свободным — можно будет насладиться последними прогулками, сделать покупки или просто выпить чашку итальянского кофе в тени старинных зданий. Освободить номера необходимо до 12:00.

Трансфер доставит вас в аэропорт. Впереди — возвращение домой и воспоминания о встрече с Вечным городом. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Рима и обратно
  • Остальное питание
  • Входные билеты в Колизей и Ватикан - €55
  • Виза
  • Стоимость тура за одного при группе от 2 до 5 человек - 85 000 ₽, от 6 человек - 80 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
Завершение: Аэропорт Рима, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем,
читать дальше

что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Рима

Похожие туры из Рима

Палатинский холм, Римский форум, билет и мультимедийное видео
Пешая
1 день
5 отзывов
Билеты
Палатинский холм, Римский форум, билет и мультимедийное видео
Начало: Rione X Campitelli, 00186 Рим, Италия
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
€40 за билет
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
1 день
5 отзывов
Захватывающий тур по истории города: мультимедийное шоу
Начало: Corso Vittorio Emanuele II, 203 Рим
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€18 за человека
Билет на панорамный стеклянный лифт с аудиоприложением
1 день
5 отзывов
Билеты
Билет на панорамный стеклянный лифт с аудиоприложением
Начало: Piazza Ara Coeli, 16
Расписание: ежедневно, 09:00-16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€33 за билет
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Риме
Все туры из Рима