Камерной компанией в Рим на выходные: мини-тур по знаковым локациям столицы
Увидеть Колизей, полюбоваться фонтаном Треви и осмотреть Римский форум
Прогуляться по тем самым улицам, где вершилась история Римской империи, услышать шум фонтанов и стук каблуков по мостовой Вечного города, побывать у Колизея, где раздавался рёв гладиаторских арен, и взглянуть читать дальше
на Рим с высоты Палатинского холма.
За 3 дня вы увидите ключевые достопримечательности Рима: от Испанской лестницы и фонтана Треви до древнего форума и легендарного амфитеатра, а вечерами будете наслаждаться уютом итальянских ресторанов и свободным временем.
Проживание в четырёхзвёздочном отеле в центре столицы сделает отдых после долгих прогулок ещё более комфортным.
Ваше путешествие начнётся с прибытия в столицу Италии — Рим, который с древности зовётся Вечным городом. Разместимся в отеле. Далее состоится приветственный обед, на котором вы познакомитесь с гидом и остальными путешественниками.
После обеда отправимся на обзорную прогулку по центру Рима. В программе — Пьяцца дель Пополо (Площадь Народа), откуда расходятся знаменитые улицы, формирующие так называемый «римский трезубец». Далее — Испанская лестница, прославленная культовым фильмом «Римские каникулы», и фонтан Треви, куда, по традиции, стоит бросить монету, чтобы однажды снова вернуться в этот город.
Затем пройдёте по Пьяцца Венеция и прогуляетесь вдоль Виа дель Корсо — одной из главных улиц города. В завершение насыщенного дня — ужин в одном из атмосферных ресторанов Рима.
2 день
Колизей, Римский форум и Палатин
После сытного завтрака вас ждёт насыщенное знакомство с эпохой античности — путешествие в сердце древнего города.
Первой остановкой станет Колизей — архитектурное чудо и одна из самых узнаваемых достопримечательностей Италии. Здесь вы узнаете о его строительстве, устройстве арен и жизни гладиаторов, чьи поединки когда-то собирали десятки тысяч зрителей.
Затем прогуляетесь по Римскому форуму, где некогда кипела политическая и общественная жизнь. Это была центральная площадь античного Рима, и по её мощёным дорогам ходили самые влиятельные люди своего времени.
Следующий пункт — Палатин, один из семи холмов Рима, где, по легенде, основатель города Ромул заложил первые стены будущей столицы.
После экскурсии у вас будет свободное время для личных прогулок по городу, покупки подарков или шопинга.
3 день
Окончание тура
Этот день будет свободным — можно будет насладиться последними прогулками, сделать покупки или просто выпить чашку итальянского кофе в тени старинных зданий. Освободить номера необходимо до 12:00.
Трансфер доставит вас в аэропорт. Впереди — возвращение домой и воспоминания о встрече с Вечным городом. До новых встреч!
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Что не входит в цену
Перелёт до Рима и обратно
Остальное питание
Входные билеты в Колизей и Ватикан - €55
Виза
Стоимость тура за одного при группе от 2 до 5 человек - 85 000 ₽, от 6 человек - 80 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 14:00
Завершение: Аэропорт Рима, после 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 13 туристов
Уже не первый год мы радуем наших путешественников уникальными продуктами. Каждый тур — это не просто маршрут, а интереснейшее приключение и увлекательная история, наполненная удивительными моментами, и мы гордимся тем, читать дальше
что можем предложить нечто особенное! У нас нет «дежурного меню»: мы создаем предложения, которые соответствуют вашим желаниям, и не заставляем вас переплачивать. Мы предлагаем туры для коротких, сильных и ярких авантюр!