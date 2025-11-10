Ваше путешествие начнётся с прибытия в столицу Италии — Рим, который с древности зовётся Вечным городом. Разместимся в отеле. Далее состоится приветственный обед, на котором вы познакомитесь с гидом и остальными путешественниками.

После обеда отправимся на обзорную прогулку по центру Рима. В программе — Пьяцца дель Пополо (Площадь Народа), откуда расходятся знаменитые улицы, формирующие так называемый «римский трезубец». Далее — Испанская лестница, прославленная культовым фильмом «Римские каникулы», и фонтан Треви, куда, по традиции, стоит бросить монету, чтобы однажды снова вернуться в этот город.

Затем пройдёте по Пьяцца Венеция и прогуляетесь вдоль Виа дель Корсо — одной из главных улиц города. В завершение насыщенного дня — ужин в одном из атмосферных ресторанов Рима.