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Экскурсия в Рим из Римини

5
1 отзыв
Туроператор T.
Туроператор T. – Гид из Римини
Обширная программа начинается с комфортабельного автобуса, который заберет вас возле отеля и провезет практически через всю Италию по дороге с живописными пейзажами.

Дальше осмотр Колизея, Триумфальной арки Константина, Римского Форума, Капитолия, фонтана ⛲ Треви и еще много другого.

В конце экскурсии 🧭 гостям предоставляется час свободного времени, чтобы погулять по городу или посетить Собор Святого Петра и музеи 🖼 Ватикана с отдельной экскурсией.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €80 за человека

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Экскурсия в Рим из Римини
Экскурсия в Рим из Римини

Что вы увидите

  • площадь Испании
  • Колизей
  • Площадь Венеции
  • фонтан Треви
Рим по праву называют одним из самых красивых 🤩 городов в мире. «Вечный город», «Колыбель цивилизации». Город 🏙️ зарождения демократии и христианства. Прогуливаясь по его прекрасным улицам, вы поймете - чтобы рассказать об этом городе, нужно пересказать 27 веков его существования.
«Все дороги ведут в Рим» – это крылатое выражение испокон веков привлекало сюда путешественников. Всё великолепие Вечного города вы сможете увидеть вместе с нами!
Во время пешеходной экскурсии 🧭 с русскоязычным гидом вы увидите Колизей (снаружи), Арку Константина, Римские Форумы, Капитолийский холм, Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Фонтан ⛲ Треви, Замок 🏰 Святого Ангела и другие достопримечательности 🏛️, а также вы сможете посетить грандиозный Собор Святого Петра в Ватикане – самом маленьком государстве мира, находящемся на территории Рима.
Свободное время в городе 1 час.
Формат экскурсии - автобусная и пешеходная.
Рекомендуем брать с собой воду, удобную обувь и солнцезащитные принадлежности.
Что входит
  • Трансфер из Римини
  • Услуги русскоязычного профессионального гида
  • Час свободного времени для самостоятельной прогулки по городу или для дополнительных экскурсий в Ватикан
Что не входит
  • Питание
  • Дополнительные экскурсии: Собор Святого Петра — 5 евро, Музеи Ватикана — 50 евро (по желанию)
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ближайшая к вашему отелю остановка
Экскурсия в Рим из Римини
Экскурсия в Рим из Римини
Экскурсия в Рим из Римини
Экскурсия в Рим из Римини

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор T.
Туроператор T.
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1 отзыв оставили туристы

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