Рим по праву называют одним из самых красивых 🤩 городов в мире. «Вечный город», «Колыбель цивилизации». Город 🏙️ зарождения демократии и христианства. Прогуливаясь по его прекрасным улицам, вы поймете - чтобы рассказать об этом городе, нужно пересказать 27 веков его существования.

«Все дороги ведут в Рим» – это крылатое выражение испокон веков привлекало сюда путешественников. Всё великолепие Вечного города вы сможете увидеть вместе с нами!

Во время пешеходной экскурсии 🧭 с русскоязычным гидом вы увидите Колизей (снаружи), Арку Константина, Римские Форумы, Капитолийский холм, Площадь Навона, Пантеон, Площадь Венеции, Фонтан ⛲ Треви, Замок 🏰 Святого Ангела и другие достопримечательности 🏛️, а также вы сможете посетить грандиозный Собор Святого Петра в Ватикане – самом маленьком государстве мира, находящемся на территории Рима.

Свободное время в городе 1 час.

Формат экскурсии - автобусная и пешеходная.

Рекомендуем брать с собой воду, удобную обувь и солнцезащитные принадлежности.