Поездка в Венецию – вот то, что нельзя упустить, отдыхая в Италии!

Венеция – сказочный, неповторимый город 🏙️. В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с площадью и собором Святого Марко, сможете насладиться внешней красотой известного Дворца Дожей, осмотреть известные венецианские мосты – Мост Риальто, традиционно расходящийся по всему мира в виде изображений на открытках о Венеции, и Мост Вздохов, поцелуй под которым скрепляет союз влюбленных на веки вечные!

Экскурсия включает в себя экскурсионный трансфер с русскоязычным сопровождающим, проезд на катере от автобусной парковки до площади Сан-Марко по каналу Джудекка, полутарочасовую пешеходную экскурсию ⛳ по историческому центру с профессиональным гидом, наушники, посещение стеклодувной мастерской, приблизительно 3 часа свободного времени в городе.

Формат экскурсии: автобусная + пешеходная. Свободное время в городе - примерно 3 часа. Рекомендуем брать с собой воду, удобную обувь и солнцезащитные принадлежности.