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Экскурсия в Венецию из Римини

4.8
12 отзывов
Туроператор T.
Туроператор T. – Гид из Римини
Венеция – знаменитый город 🏙️ на воде, расположенный более чем на 120 венецианских островax, которые объединяются между собой величественными мостами и маленькими мостиками.

Это город-музей, город карнавал, город-мечта.

Вас ждет однодневное путешествие в Венецию, во время которого мы успеем посмотреть все главные достопримечательности 🏛️ города и даже прокатится на венецианской гондоле.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €70 за человека

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Экскурсия в Венецию из Римини
Экскурсия в Венецию из Римини

Что вы увидите

  • площадь и cобор Святого Марка
  • Мост вздохов
  • дом Марко Поло
Поездка в Венецию – вот то, что нельзя упустить, отдыхая в Италии!
Венеция – сказочный, неповторимый город 🏙️. В ходе экскурсии 🧭 Вы познакомитесь с площадью и собором Святого Марко, сможете насладиться внешней красотой известного Дворца Дожей, осмотреть известные венецианские мосты – Мост Риальто, традиционно расходящийся по всему мира в виде изображений на открытках о Венеции, и Мост Вздохов, поцелуй под которым скрепляет союз влюбленных на веки вечные!
Экскурсия включает в себя экскурсионный трансфер с русскоязычным сопровождающим, проезд на катере от автобусной парковки до площади Сан-Марко по каналу Джудекка, полутарочасовую пешеходную экскурсию ⛳ по историческому центру с профессиональным гидом, наушники, посещение стеклодувной мастерской, приблизительно 3 часа свободного времени в городе.
Формат экскурсии: автобусная + пешеходная. Свободное время в городе - примерно 3 часа. Рекомендуем брать с собой воду, удобную обувь и солнцезащитные принадлежности.
Что входит
  • транспорт (минивэн)
  • услуги гида
Что не входит
  • еда и напитки
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ближайшая к вашему отелю остановка
Экскурсия в Венецию из Римини
Экскурсия в Венецию из Римини
Экскурсия в Венецию из Римини
Экскурсия в Венецию из Римини

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор T.
Туроператор T.
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12 отзывов оставили туристы

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