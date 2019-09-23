5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Волшебная Фьоренцуола

Вы оставите позади шумные улицы пляжных курортов и направитесь в маленький городок Фьоренцуола, воспетый Данте в «Божественной комедии». Это живописнейшее место на краю обрыва, повисшее прямо над морем. Неспешно гуляя по его уютным улочкам, вы увидите, как живут итальянцы в провинции, и впечатлитесь захватывающими дух видами.

Романтичная дегустация на виноградниках

Извилистая дорога вдоль моря приведет нас к виноградникам, впервые высаженным на этом месте французскими солдатами во времена Наполеона. На закате вы продегустируете лучшие вина региона и, по желанию, попробуете местные продукты. Я расскажу, что такое биодинамика и винификация, как определить качество вина, чем отличаются разные сорта и сколько стоит в Италии среднее, хорошее и отличное вино.