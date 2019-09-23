5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Оценить знаменитые региональные вина и погулять по сказочному городку на краю обрыва

Николь
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Николь – ваш гид
Вы продегустируете лучшие вина Эмилии-Романьи прямо на виноградниках и услышите самое интересное о местном виноделии: особенностях производства, сочетаемости разных сортов с блюдами и принципах винного ценообразования.

А еще исследуете милый городок Фьоренцуола и насладитесь его неземными пейзажами.
От 130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Гедонистическое путешествие из Римини
Гедонистическое путешествие из Римини

Что вас ожидает

Волшебная Фьоренцуола
Вы оставите позади шумные улицы пляжных курортов и направитесь в маленький городок Фьоренцуола, воспетый Данте в «Божественной комедии». Это живописнейшее место на краю обрыва, повисшее прямо над морем. Неспешно гуляя по его уютным улочкам, вы увидите, как живут итальянцы в провинции, и впечатлитесь захватывающими дух видами.

Романтичная дегустация на виноградниках
Извилистая дорога вдоль моря приведет нас к виноградникам, впервые высаженным на этом месте французскими солдатами во времена Наполеона. На закате вы продегустируете лучшие вина региона и, по желанию, попробуете местные продукты. Я расскажу, что такое биодинамика и винификация, как определить качество вина, чем отличаются разные сорта и сколько стоит в Италии среднее, хорошее и отличное вино.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость — экскурсия проходит на автомобиле BMW X1. Дорога от Римини до Фьоренцуолы занимает 30 минут.
  • Еда и напитки не включены в стоимость: бокал вина от 5 евро.
Гедонистическое путешествие из Римини
Гедонистическое путешествие из Римини
Гедонистическое путешествие из Римини

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николь
Николь
Меня зовут Николь, мне 25 лет. После окончания МГУ я переехала в Италию. Люблю хорошее вино, увлекаюсь биодинамикой и органикой. Когда я первый раз побывала в Римини в роли туриста, город меня не очень впечатлил. Переехав сюда, пообщавшись с местными, покатавшись по окрестностям, я отыскала удивительные уголки. Пришла пора поделиться опытом с вами, дорогие путешественники!
Напишите мне

5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 сентября 2019
Отлично организованная экскурсия, интересно, вкусно, с душой.
20 сентября 2019
Николь, наш гид, очень приятная девушка. Поделилась огромным количеством информации о регионе, в котором мы были и об Италии и итальянцах в целом. Экскурсия прошла на одном дыхании. Буду рекомендовать всем знакомым.
14 августа 2019
Приятное путешествие с красивейшими видами, с посещением городка на обрыве над морем. Впервые удалось попасть на виноградник, а там, на вершине холма- вино, закуски, закат.., Отличный вечер на память об Италии!)))
12 августа 2019
Экскурсия супер! Николь показала необычные для Римини места, удивила! Очень рекомендую! Были с супругой вдвоём.
11 августа 2019
Все понравилось ! Рекомендуем! Замечательный гид.

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