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Поездка в Сан-Марино из Римини

3.8
30 отзывов
Туроператор T.
Туроператор T. – Гид из Римини
Мы отправимся из Италии в маленькое, но необычайно гордое государство Сан-Марино.

Она считается самой древним государством Европы, и существует с 301 года.

Это лишь один из удивительных фактов, которые я вам расскажу.

Мы будем путешествовать на комфортабельном автобусе 🚌, а по городу передвигаться пешком.

Исторический центр Сан-Марино и гора Титано внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы насладитесь старинными улочками, видами на окрестности, а также дегустацией вин и ликёров.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €15 за человека

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Поездка в Сан-Марино из Римини
Поездка в Сан-Марино из Римини

Что вы увидите

  • Площадь Свободы
  • Собор Святого Маринуса
  • Государственный дворец
  • Сторожевые башни
  • Тропа ведьм
Сан-Марино - самая древняя республика в мире, которая сумела сохранить свою самобытность. Сан-Марино — одно из трех самых маленьких (после Ватикана и Монако) государств мира. Страна, у которой за плечами длинная и красивая история 📖 Сан-Марино относят к 301 г. По преданию, Сан-Марино было основано мастером-каменотесом, христианином Маринусом, бежавшим из Далмации (современной Хорватии) от религиозных преследований императора Диоклетиана. Маринус открыл каменоломни в горе Титано, а затем, ища уединения, построил себе маленькую келью на ее вершине и удалился от мира. Позже близ его кельи образовался небольшой монастырь. К Маринусу приходили его единоверцы, селились вокруг, строили дома, обзаводились семьями. Во время набегов варварских племен на Рим возникшая в пещере у горы ⛰️ Титано христианская община укрепила склоны этой горы стенами и валами. Маринус еще при жизни был канонизирован, после смерти причислен к лику святых.
Столица Сан-Марино с одноименным названием расположена на самой вершине горы Титано на высоте 739 м над уровнем моря 🌊. Приезжайте полюбоваться волшебными видами с высоты птичьего полета на Апеннины и Адриатическое поборежье, прогуляться 👣 по вымощенным белым камнем улочкам, заняться шопингом и сделать памятную фотографию с красивым флагом Сан-Марино на площади Свободы. Именно своей свободой санмаринцы гордятся больше всего, потому как за всю историю существования Сан-Марино ни разу не было порабощено или захвачено. Даже надпись на флаге Сан-Марино гласит "Libertas" ("Свобода").
По прибытии в Сан-Марино организуется дегустация вин и местных ликеров, в том числе ликеров, которые не экспортируются и которые можно попробовать и приобрести только в этой стране.
Во время самостоятельной прогулки по историческому центру Вы увидите Государственный дворец, Собор Святого Маринуса, древние сторожевые башни и другие достопримечетльности. Свободное время в городе - примерно 2 часа.
Формат экскурсии 🧭 - автобусная и пешеходная.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Дегустация вин и ликеров
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ближайшая к вашему отелю остановка
Поездка в Сан-Марино из Римини
Поездка в Сан-Марино из Римини
Поездка в Сан-Марино из Римини
Поездка в Сан-Марино из Римини

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Туроператор T.
Туроператор T.
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30 отзывов оставили туристы

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