Сан-Марино - самая древняя республика в мире, которая сумела сохранить свою самобытность. Сан-Марино — одно из трех самых маленьких (после Ватикана и Монако) государств мира. Страна, у которой за плечами длинная и красивая история 📖 Сан-Марино относят к 301 г. По преданию, Сан-Марино было основано мастером-каменотесом, христианином Маринусом, бежавшим из Далмации (современной Хорватии) от религиозных преследований императора Диоклетиана. Маринус открыл каменоломни в горе Титано, а затем, ища уединения, построил себе маленькую келью на ее вершине и удалился от мира. Позже близ его кельи образовался небольшой монастырь. К Маринусу приходили его единоверцы, селились вокруг, строили дома, обзаводились семьями. Во время набегов варварских племен на Рим возникшая в пещере у горы ⛰️ Титано христианская община укрепила склоны этой горы стенами и валами. Маринус еще при жизни был канонизирован, после смерти причислен к лику святых.

Столица Сан-Марино с одноименным названием расположена на самой вершине горы Титано на высоте 739 м над уровнем моря 🌊. Приезжайте полюбоваться волшебными видами с высоты птичьего полета на Апеннины и Адриатическое поборежье, прогуляться 👣 по вымощенным белым камнем улочкам, заняться шопингом и сделать памятную фотографию с красивым флагом Сан-Марино на площади Свободы. Именно своей свободой санмаринцы гордятся больше всего, потому как за всю историю существования Сан-Марино ни разу не было порабощено или захвачено. Даже надпись на флаге Сан-Марино гласит "Libertas" ("Свобода").

По прибытии в Сан-Марино организуется дегустация вин и местных ликеров, в том числе ликеров, которые не экспортируются и которые можно попробовать и приобрести только в этой стране.

Во время самостоятельной прогулки по историческому центру Вы увидите Государственный дворец, Собор Святого Маринуса, древние сторожевые башни и другие достопримечетльности. Свободное время в городе - примерно 2 часа.

Формат экскурсии 🧭 - автобусная и пешеходная.