2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Римини сквозь века

Вы рассмотрите античную арку Августа и мост Тиберия, который жители Римини называют не иначе как «Чертов мост». Услышите историю семьи Малатеста и поймете, почему в услужении ее самого знаменитого представителя были важнейшие архитекторы, художники, философы, писатели и астрологи того времени. А еще я расскажу, как с Римини связан гениальный режиссер Федерико Феллини.

Секреты Римини

Вы раскроете тайну знака $ и рассмотрите необычный по форме и названию Собор, в стенах которого хранятся произведения Джотто и Пьеро делла Франческа. Погуляете по живописным улочкам Веккья Пескерия и Борго Сан Джулиано, исследуете центральные площади и найдете место, где Юлий Цезарь произнес: «Жребий брошен!». Кроме того, я покажу фонтан, заслуживший душевных слов Да Винчи, и напоследок поделюсь ценными рекомендациями: где приятно провести время, вкусно поужинать и попробовать лучший в городе кофе.