2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть все знаковые места города и услышать о них любопытные факты на обзорной экскурсии

Cветлана
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Cветлана – ваш гид
Многие путешественники думают, что Римини — это только море, пляжи, рестораны и дискотеки.

Я помогу вам исследовать историческую часть города, найти следы Римской империи и эпохи Возрождения.

Вы увидите старинные улочки, мосты и площади, ощутите местный колорит и узнаете интересные легенды.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство

Что вас ожидает

Римини сквозь века
Вы рассмотрите античную арку Августа и мост Тиберия, который жители Римини называют не иначе как «Чертов мост». Услышите историю семьи Малатеста и поймете, почему в услужении ее самого знаменитого представителя были важнейшие архитекторы, художники, философы, писатели и астрологи того времени. А еще я расскажу, как с Римини связан гениальный режиссер Федерико Феллини.

Секреты Римини
Вы раскроете тайну знака $ и рассмотрите необычный по форме и названию Собор, в стенах которого хранятся произведения Джотто и Пьеро делла Франческа. Погуляете по живописным улочкам Веккья Пескерия и Борго Сан Джулиано, исследуете центральные площади и найдете место, где Юлий Цезарь произнес: «Жребий брошен!». Кроме того, я покажу фонтан, заслуживший душевных слов Да Винчи, и напоследок поделюсь ценными рекомендациями: где приятно провести время, вкусно поужинать и попробовать лучший в городе кофе.

Организационные детали

Я гибкий гид и готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими интересами и пожеланиями.

Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство
Римини — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Cветлана
Cветлана
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я лицензированный гид региона Эмилия-Романья, живу в Италии 20 лет. Я общительная и веселая, очень люблю делиться знаниями. Часто посещаю экскурсии моих итальянских коллег, ведь только у родившихся и выросших здесь людей можно узнать то, чего не прочесть в книгах. С радостью познакомлю вас с городами нашего удивительного и пока малоизведанного региона. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

3 февраля 2020
25января 2020г состоялось наше Первое Знакомство с Римини. Нашим гидом была Светлана.
Всем советую начать знакомство с этим городом именно со Светланой!
Узнаете историю города, увидите все исторические места и памятники, получите ответы на свои вопросы! Светлана-профессионал, прекрасный рассказчик, великолепный человек!!!
7 августа 2019
Очень понравилась экскурсия по старому Римини с гидом Светланой. Приятная атмосфера старинного города, великолепный рассказчик, много интересных фактов. Всем очень рекомендую. Светлана, большое спасибо!!

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