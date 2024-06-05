Дегустации на экскурсиях в Сиене – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Сиене на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
«Дегустация сыров и вина не входит стоимость»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
375 за всё до 4 чел.
Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
Погрузитесь в мир вин Брунелло ди Монтальчино. Посетите два уникальных поместья, узнайте секреты виноделия и насладитесь неповторимыми вкусами
Начало: По договоренности
«Экскурсионный тур включает в себя, дегустацию вин территории Брунелло в двух поместьях территорий: маленькое - большое, известное - неизвестное»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
350 за всё до 9 чел.
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Индивидуальная
7 часов
Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены и Сан-Джиминьяно. Посетите знаковые места и насладитесь дегустацией белого вина в винодельческом хозяйстве
Начало: По договоренности
«Дегустация белого вина в винодельческом хозяйстве»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле, безопасно и в сопровождении прекрасной Марины. Благодарю🙏
    Прекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобилеПрекрасный вариант экскурсии для тех, кто хочет за один день познакомиться с Тосканой. На комфортном автомобиле
  • Д
    Дарья
    13 февраля 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько братьев своими руками делают разные потрясающие сыры, и прогулялись по винодельне, продегустировав вино! А еще Марина отличный водитель и прекрасный собеседник!
    Спасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколькоСпасибо Марине за знакомство с Тосканой! Мы побывали в нескольких небольших городках, посетили сыроварню, где несколько
  • М
    Михаил
    18 сентября 2023
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Отличная экскурсия все понравилось
    Отличная экскурсия все понравилосьОтличная экскурсия все понравилосьОтличная экскурсия все понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
  2. Дегустация Брунелло - великих вин территории Монтальчино
  3. Обзорная экскурсия по Сиене и Сан-Джиминьяно, дегустация белого вина
Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 450. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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