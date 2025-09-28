Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Сиене на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 8 часов 19 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов €400 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 5 чел. Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико €190 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 7 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания Начало: Около церкви Сан-Доменико €180 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Сиены

