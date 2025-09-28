Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономический тур по холмам Тосканы с дегустацией вина и сыра
Тоскана славится живописными полями и вкусной едой. Посетите семейные фермы, продегустируйте вино и сыр, узнайте секреты местных деликатесов
28 сен в 08:30
1 окт в 08:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
24 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сиене в сентябре 2025
Сейчас в Сиене в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 400. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 29 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь