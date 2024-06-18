Увидеть самое главное в Сиене

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Сиене на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сиена: путешествие в Средневековье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
120 за всё до 3 чел.
Сиена - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
180 за всё до 5 чел.
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
167 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Большое спасибо Татьяне за интересную, познавательную, а главное нестандартную экскурсию. Тем, кто хочет узнать об обычаях местных жителей, познакомится с
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    интересными фактами и немного увидеть их жизнь изнутри -очень рекомендую. Отдельное спасибо Татьяне, что учитывает особенности гостей и быстро подстраивается под имеющиеся обстоятельства))) Ольга и Ренат июнь 2024

  • О
    Ольга
    18 июня 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Хотим выразить огромную благодарность профессионалу своего дела - Татьяне, которая провела потрясающую экскурсию по удивительному городу Сиене. Ваше знание истории, культуры и традиций этого древнего города было просто невероятным. С удовольствием будем рекомендовать Татьяну друзьям!
  • А
    Алексей
    15 июня 2024
    Сиена: путешествие в Средневековье
    Очень глубокое погружение в историю и обычаи города, прекрасный рассказчик, оптимальный маршрут. 10 баллов из 5. Впечатлен!!!
  • C
    Cергей
    22 февраля 2024
    Сиена - первое знакомство
    Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
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    спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично.

Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Самое главное»

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  1. Сиена: путешествие в Средневековье
  2. Сиена - первое знакомство
  3. Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Самое главное», 22 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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