читать дальше

спуски и подъемы по крутым узким сиенским улочкам. Гидов здесь вообще не много. Надежда ради нас приехала из другого города. Исторический материал знает досконально. Доброжелательна. Рассказчик-великолепный. Подробно ознакомила и с историей Пали (Палио) –не на что не похожих конных скачках с длинной интересной историей. Оценка- отлично.