1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
28 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
Завтра в 10:00
25 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - город скачек, банкиров, студентов и паломников
Сиена - город с богатой историей и культурой. Погуляйте по его улочкам, узнайте о знаменитых скачках Палио и посетите старинные здания
Начало: Около церкви Сан-Доменико
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
€167 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга18 июня 2024Большое спасибо Татьяне за интересную, познавательную, а главное нестандартную экскурсию. Тем, кто хочет узнать об обычаях местных жителей, познакомится с
- ООльга18 июня 2024Хотим выразить огромную благодарность профессионалу своего дела - Татьяне, которая провела потрясающую экскурсию по удивительному городу Сиене. Ваше знание истории, культуры и традиций этого древнего города было просто невероятным. С удовольствием будем рекомендовать Татьяну друзьям!
- ААлексей15 июня 2024Очень глубокое погружение в историю и обычаи города, прекрасный рассказчик, оптимальный маршрут. 10 баллов из 5. Впечатлен!!!
- CCергей22 февраля 2024Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиене
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
Сейчас в Сиене в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 180. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиене (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные места», 22 ⭐ отзыва, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август