Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

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Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Сиены
Экскурсионный тур включает в себя, дегустацию вин территории Брунелло в двух поместьях территории, на контрасте, маленькое-большое, известное-не очень.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-9 человек

  • €300 за экскурсию

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Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
Красное вино 🍷 Брунелло ди Монтальчино русский любитель итальянских вин знает хорошо, может не зная даже, что это совсем небольшая территория 16 на16 километров полна меленьких и больших поместий производящих с любовью свое вино.
Экскурсионный тур включает в себя, дегустацию вин территории Брунелло в двух поместьях территории, на контрасте, маленькое-большое, известное-не очень.
Но когда говорю не очень это не подразумевает «не вкусное» или «не интересное», а даже наоборот, не очень известные поместья или не очень большое, часто оказываются самыми интересными и вкусными, имея в своих подвальных кладовых, бутылочку, другую под звездной нумерацией Роберта Паркера или других винных критиков.
Но пить, даже немного, даже на дегустации, стоит красиво 🤩, поэтому от прогулки по окружающей нас красоте, Аббатству Святого Антима и городу-крепости Монтальчино, не возможно отказаться, тем более, под сенью векового замка, можно вновь пригубить бокальчик, второй, рубинового или золотого эликсира виноградных холмов Тосканы.
Экскурсия из Гроссето, Сиены, Сан-Кашано-дей-Баньи, Сатурниа в Монтальчино
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • винные дегустации
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино
Дегустация Брунелло — великих вин территории Монтальчино

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лена Н.
Лена Н.
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