Лена Н. проводит ещё 5 экскурсий

Красное вино 🍷 Брунелло ди Монтальчино русский любитель итальянских вин знает хорошо, может не зная даже, что это совсем небольшая территория 16 на16 километров полна меленьких и больших поместий производящих с любовью свое вино.

Экскурсионный тур включает в себя, дегустацию вин территории Брунелло в двух поместьях территории, на контрасте, маленькое-большое, известное-не очень.

Но когда говорю не очень это не подразумевает «не вкусное» или «не интересное», а даже наоборот, не очень известные поместья или не очень большое, часто оказываются самыми интересными и вкусными, имея в своих подвальных кладовых, бутылочку, другую под звездной нумерацией Роберта Паркера или других винных критиков.

Но пить, даже немного, даже на дегустации, стоит красиво 🤩, поэтому от прогулки по окружающей нас красоте, Аббатству Святого Антима и городу-крепости Монтальчино, не возможно отказаться, тем более, под сенью векового замка, можно вновь пригубить бокальчик, второй, рубинового или золотого эликсира виноградных холмов Тосканы.

Экскурсия из Гроссето, Сиены, Сан-Кашано-дей-Баньи, Сатурниа в Монтальчино