Ирина Л. проводит ещё 1 экскурсию

«Сиена вызывает особенную симпатию, привязанность. Любовь, которую внушает Флоренция, сложнее и восторженнее, тоска по Венеции неотвязнее, чувство Рима так огромно, что оно способно вытеснить все другие чувства. Но ни один из этих городов не мил так сердцу, как мила Сиена. »

Легко согласиться с этой цитатой после того, как извилистые старинные улицы Сиены выведут тебя к Домскому Собору Санта Мария Ассунта, и, неожиданно, белоснежный, в тёмно-зеленую полоску с бело-розовым ажуром мрамор, украшающий стены и фасад собора, буквально сразит своими цветовыми контрастами и гармонией.

А внутри собора, пройдя по уникальному полу — наборные мраморные картины, можно увидеть чудотворную Мадонну на которую свято и без оглядки полагались сиенцы в самые тяжёлые времена своей истории 📖. Сам Джан Лоренцо Бернини, гений эпохи барокко, спроектировал и украсил капеллу сиенской Мадонны.

Здесь же в Соборе стоит истощённый Иоанн Креститель, бронзовая статуя великого флорентийского скульптора Донателло, а рядом с ним есть чудесная расписная «Библиотека Пикколомини», небольшое помещение, полностью украшенная фресками Пинтуриккьо, изящного гения эпохи Возрождения, и его молодого помощника Рафаеля.

И уже выйдя из Собора под впечатлением увиденных красот, пройдя по каменной брусчатке в тисках белокаменных средневековых дворцов, опять совершенно неожиданно раскрывается перед тобой площадь, застеленная кирпичом, окружённая такими же кирпично-красными дворцами и городской ратушей — Народным Дворцом, над которым гордо возвышается такая тонкая, стройная и грациозная колокольня — Башня Торре дель Манджа. Эта площадь для сиенцев не менее святое место чем Собор, именно здесь два раза в год проходят знаменитые конные скачки — Сиенское Палио. Стук копыт по брусчатке, заставляет трепетать сердца горожан, ведь эти средневековые зрелищные гонки до сих пор являются главным событием в Сиене, где соперничают между собой районы, на которые был поделён город 🏙️ ещё в далёком прошлом.

А потом можно долго блуждать по городу и погружаться в такую живую, милую и наивную сиенскую старину. Ведь город практически не изменился за последние 700 лет!