1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Сиена: путешествие в Средневековье
В Сиене время словно остановилось: местные носят костюмы прошлых веков, на главной площади проводят конные скачки, а над городом развевается плащ Девы Марии
Начало: На Пьяцца-дель-Кампо
«Музей, церковь и секретный район»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сиена - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу средневековой Сиены, прогуливаясь по её узким улочкам и наслаждаясь видами знаменитых достопримечательностей
Начало: У ж/д вокзала или монастыря Сан-Доменико
«Мы посетим великолепный собор, внутри и снаружи облицованный мрамором»
13 июня в 16:00
17 июня в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: К плитам Сиенского Собора
Погрузитесь в историю Сиены через уникальную экскурсию по Кафедральному комплексу. Восхититесь мраморными фасадами и древними фресками
Начало: Площадь Кафедрального Собора города Сиены
«Древний, подземный храм, с настенной росписью, найденный только в 1999 году»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлина28 мая 2024Прекрасный гид, очень милая и приятная в общении. Несмотря на молодость- глубокие знания предмета экскурсии, много ньюансов, которых я не знала, хоть и посещала Стену неоднократно! Спасибо большое!
- ММарина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Прошлись по самым интересным и знаковым местам Сиены. Город великолепен,большое впечатление производит Сиенский собор. Маршрут хорошо продуман,прогулка
- ППолина13 мая 2024Татьяна — замечательный гид, было очень приятно и интересно слушать. Экскурсия — настоящее погружение в жизнь очень необычного города, в
- CCергей22 февраля 2024Сиена город невероятной красоты и очень необычный. А еще, для туристов и гида желательна неплохая физическая форма. Любая прогулка включает
Ответы на вопросы от путешественников по Сиене в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Сиене в июне 2024
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