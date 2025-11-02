Мои заказы

Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Таормины

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Таормине на русском языке, цены от €80, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
«Вы увидите все главные достопримечательности удивительного приморского города: замок Скизо, спасавший поселение от набегов пиратов, статую святого Панкрацио XVII века и одноименную церковь, знаменитую великолепными фресками и картинами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€80 за всё до 6 чел.
Завораживающая Таормина
Пешая
2.5 часа
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
«Площадь Дуомо и Кафедральный собор Святого Николая»
Завтра в 13:30
11 дек в 08:30
€153€180 за всё до 7 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии
Пешая
2.5 часа
-
15%
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
«Мы также осмотрим религиозные памятники города: величественный Кафедральный собор святого Николая, церковь Святой Екатерины Александрийской — самой почитаемой на Сицилии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€153€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Николай
    2 ноября 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
    Интересно и детям и взрослым!
    Спасибо большое!
  • Л
    Лилия
    2 ноября 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Очень благодарны Татьяне за чудесную прогулку по божественной Таормине! Обязательно вернемся, так как гуляли до темноты, а хотелось еще и еще! Татьяна прекрасный рассказчик и очень внимательный и заботливый гид! Спасибо огромное!!!
    Очень благодарны Татьяне за чудесную прогулку по божественной Таормине! Обязательно вернемся, так как гуляли до темноты
  • Е
    Елена
    28 сентября 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Экскурсия «Таормина — тихий рай Сицилии» подарила незабываемые впечатления. Атмосфера этого города поразила нас своей гармонией: уютные улочки, солнечные площади,
    читать дальше

    потрясающие виды на море и Этну — всё это создало ощущение настоящего итальянского чуда.

    Особенно хочется отметить гида. Она оказалась удивительно приятной, внимательной и харизматичной. Её рассказы были яркими, насыщенными интересными фактами и подробностями, которые помогли взглянуть на Таормину с новой стороны. Благодаря её вовлечённости и умению увлечь слушателей город заиграл для нас по-особенному.

    Мы с радостью вернулись бы сюда снова, чтобы ещё глубже насладиться красотой Сицилии. Эта экскурсия стала для нас одним из самых ярких воспоминаний поездки.

  • Д
    Денис
    17 сентября 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Отличная экскурсия по прекрасному городу! Это была лучшая экскурсия на Сицилии! Очень понравился рассказ Татьяны. И дети, и взрослые слушали
    читать дальше

    до конца. С удовольствием воспользовались рекомендациями относительно пляжей, ресторанов и мест покупки сувениров. Не игнорируйте Таормину, воспользуйтесь услугами Татьяны и откройте для себя множество интересных фактов и необычных мест в этом городе.

  • Е
    Елена
    9 сентября 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Спасибо за экскурсию. Вы открыли нам красоту Сицилии и ее прекрасное побережье. Мы провели незабываемый день с вами.
  • I
    Igor
    27 августа 2025
    Завораживающая Таормина
    Спасибо Инне за интересную экскурсию. Наш корабль очень сильно задержался из-за поломки, но она нас все равно дождалась и открыла нам Сицилию!
  • И
    Инеса
    26 августа 2025
    Завораживающая Таормина
    Отдыхали в августе 25 грда большой компанией. Экскурсия очень понравилась, Инна отвечала на все вопросы. Нас было 5 взрослых и
    читать дальше

    5 детей, всем было интересно. Время пролетело. Так же Инна всегда была на связи, помогла забоонировать столики в ресторанах, прислала локации пляжей, магазинов. Видно, что человек живёт своей работой и всегда желает помочь.

  • С
    Светлана
    21 июля 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Прекрасный вечер по Таормино с Татьяной. Очень знающий и приятный во всех отношениях гид. Были с ребёнком 10- ти лет. Остались довольны все - от взрослых до ребёнка. Очень рекомендуем пользоваться услугами именно этого гида!
  • Н
    Надежда
    1 июля 2025
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Огромное спасибо Татьяне - учла все пожелания)
  • Е
    Елена
    19 ноября 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Замечательный экскурсовод! С душой, со знаниями, с понятиями! Очень было интересно! Татьяна не просто провела с нами время, она нас заразила городом, островом! Рекомендуем на 100%!
  • В
    Вероника
    5 октября 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Очень понравилась экскурсия. Татьяна замечательный рассказчик, в Таормине очень красиво. Нам было интересно послушать об истории острова и о достопримечательностях. Татьяна с удовольствием отвечала на наши вопросы.
  • И
    Изабелла
    16 сентября 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Ну очень понравилось! Татьяна очень интересный человек и экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую! Жаль что не было времени поехать с Татьяной на Этну.
  • У
    Ульяна
    18 августа 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍
    Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍
  • Н
    Надежда
    16 августа 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!
    Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!
  • O
    Olga
    8 августа 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹
    Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹
  • Ф
    Феликс
    20 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!
  • М
    Мила
    18 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.
  • Д
    Дмитрий
    25 июня 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала
    читать дальше

    удивительные, крайне интересные места, которые не всегда подумает посетить рядовой турист. Наш день превратился в праздник благодаря Татьяне. Горячо рекомендую всем, кто приезжает в Таормину эту экскурсию!

  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таормине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
  2. Завораживающая Таормина
  3. Таормина - тихий рай Сицилии
Сколько стоит экскурсия по Таормине в декабре 2025
Сейчас в Таормине в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 153 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Таормине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 45 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль