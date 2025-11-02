Н Николай Таормина - тихий рай Сицилии Татьяна - яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.

Интересно и детям и взрослым!

Спасибо большое!

Л Лилия Таормина - тихий рай Сицилии Очень благодарны Татьяне за чудесную прогулку по божественной Таормине! Обязательно вернемся, так как гуляли до темноты, а хотелось еще и еще! Татьяна прекрасный рассказчик и очень внимательный и заботливый гид! Спасибо огромное!!!

Е Елена Таормина - тихий рай Сицилии читать дальше потрясающие виды на море и Этну — всё это создало ощущение настоящего итальянского чуда.



Особенно хочется отметить гида. Она оказалась удивительно приятной, внимательной и харизматичной. Её рассказы были яркими, насыщенными интересными фактами и подробностями, которые помогли взглянуть на Таормину с новой стороны. Благодаря её вовлечённости и умению увлечь слушателей город заиграл для нас по-особенному.



Мы с радостью вернулись бы сюда снова, чтобы ещё глубже насладиться красотой Сицилии. Эта экскурсия стала для нас одним из самых ярких воспоминаний поездки. Экскурсия «Таормина — тихий рай Сицилии» подарила незабываемые впечатления. Атмосфера этого города поразила нас своей гармонией: уютные улочки, солнечные площади,

Д Денис Таормина - тихий рай Сицилии читать дальше до конца. С удовольствием воспользовались рекомендациями относительно пляжей, ресторанов и мест покупки сувениров. Не игнорируйте Таормину, воспользуйтесь услугами Татьяны и откройте для себя множество интересных фактов и необычных мест в этом городе. Отличная экскурсия по прекрасному городу! Это была лучшая экскурсия на Сицилии! Очень понравился рассказ Татьяны. И дети, и взрослые слушали

Е Елена Таормина - тихий рай Сицилии Спасибо за экскурсию. Вы открыли нам красоту Сицилии и ее прекрасное побережье. Мы провели незабываемый день с вами.

I Igor Завораживающая Таормина Спасибо Инне за интересную экскурсию. Наш корабль очень сильно задержался из-за поломки, но она нас все равно дождалась и открыла нам Сицилию!

И Инеса Завораживающая Таормина читать дальше 5 детей, всем было интересно. Время пролетело. Так же Инна всегда была на связи, помогла забоонировать столики в ресторанах, прислала локации пляжей, магазинов. Видно, что человек живёт своей работой и всегда желает помочь. Отдыхали в августе 25 грда большой компанией. Экскурсия очень понравилась, Инна отвечала на все вопросы. Нас было 5 взрослых и

С Светлана Таормина - тихий рай Сицилии Прекрасный вечер по Таормино с Татьяной. Очень знающий и приятный во всех отношениях гид. Были с ребёнком 10- ти лет. Остались довольны все - от взрослых до ребёнка. Очень рекомендуем пользоваться услугами именно этого гида!

Н Надежда Таормина - тихий рай Сицилии Огромное спасибо Татьяне - учла все пожелания)

Е Елена Таормина - тихий рай Сицилии Замечательный экскурсовод! С душой, со знаниями, с понятиями! Очень было интересно! Татьяна не просто провела с нами время, она нас заразила городом, островом! Рекомендуем на 100%!

В Вероника Таормина - тихий рай Сицилии Очень понравилась экскурсия. Татьяна замечательный рассказчик, в Таормине очень красиво. Нам было интересно послушать об истории острова и о достопримечательностях. Татьяна с удовольствием отвечала на наши вопросы.

И Изабелла Таормина - тихий рай Сицилии Ну очень понравилось! Татьяна очень интересный человек и экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую! Жаль что не было времени поехать с Татьяной на Этну.

У Ульяна Таормина - тихий рай Сицилии Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍

Н Надежда Таормина - тихий рай Сицилии Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!

O Olga Таормина - тихий рай Сицилии Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹

Ф Феликс Таормина - тихий рай Сицилии Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!

М Мила Таормина - тихий рай Сицилии Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!

А Анна Таормина - тихий рай Сицилии Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.

Д Дмитрий Таормина - тихий рай Сицилии читать дальше удивительные, крайне интересные места, которые не всегда подумает посетить рядовой турист. Наш день превратился в праздник благодаря Татьяне. Горячо рекомендую всем, кто приезжает в Таормину эту экскурсию! Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала