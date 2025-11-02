Индивидуальная
до 6 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
«Вы увидите все главные достопримечательности удивительного приморского города: замок Скизо, спасавший поселение от набегов пиратов, статую святого Панкрацио XVII века и одноименную церковь, знаменитую великолепными фресками и картинами»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€80 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Завораживающая Таормина
Анна Ахматова называла Таормину поэтичным местом. Прогуляйтесь по улочкам, насладитесь видами и узнайте о местных традициях в спокойной атмосфере
«Церковь Святой Екатерины Александрийской»
Завтра в 13:30
11 дек в 08:30
€153
€180 за всё до 7 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
«Мы также осмотрим религиозные памятники города: величественный Кафедральный собор святого Николая, церковь Святой Екатерины Александрийской — самой почитаемой на Сицилии»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€153
€180 за всё до 4 чел.
- ННиколай2 ноября 2025Татьяна - яркий профессиональный гид, увлекательный рассказчик, все знающий о стране и теме тура.
Интересно и детям и взрослым!
Спасибо большое!
- ЛЛилия2 ноября 2025Очень благодарны Татьяне за чудесную прогулку по божественной Таормине! Обязательно вернемся, так как гуляли до темноты, а хотелось еще и еще! Татьяна прекрасный рассказчик и очень внимательный и заботливый гид! Спасибо огромное!!!
- ЕЕлена28 сентября 2025Экскурсия «Таормина — тихий рай Сицилии» подарила незабываемые впечатления. Атмосфера этого города поразила нас своей гармонией: уютные улочки, солнечные площади,
- ДДенис17 сентября 2025Отличная экскурсия по прекрасному городу! Это была лучшая экскурсия на Сицилии! Очень понравился рассказ Татьяны. И дети, и взрослые слушали
- ЕЕлена9 сентября 2025Спасибо за экскурсию. Вы открыли нам красоту Сицилии и ее прекрасное побережье. Мы провели незабываемый день с вами.
- IIgor27 августа 2025Спасибо Инне за интересную экскурсию. Наш корабль очень сильно задержался из-за поломки, но она нас все равно дождалась и открыла нам Сицилию!
- ИИнеса26 августа 2025Отдыхали в августе 25 грда большой компанией. Экскурсия очень понравилась, Инна отвечала на все вопросы. Нас было 5 взрослых и
- ССветлана21 июля 2025Прекрасный вечер по Таормино с Татьяной. Очень знающий и приятный во всех отношениях гид. Были с ребёнком 10- ти лет. Остались довольны все - от взрослых до ребёнка. Очень рекомендуем пользоваться услугами именно этого гида!
- ННадежда1 июля 2025Огромное спасибо Татьяне - учла все пожелания)
- ЕЕлена19 ноября 2024Замечательный экскурсовод! С душой, со знаниями, с понятиями! Очень было интересно! Татьяна не просто провела с нами время, она нас заразила городом, островом! Рекомендуем на 100%!
- ВВероника5 октября 2024Очень понравилась экскурсия. Татьяна замечательный рассказчик, в Таормине очень красиво. Нам было интересно послушать об истории острова и о достопримечательностях. Татьяна с удовольствием отвечала на наши вопросы.
- ИИзабелла16 сентября 2024Ну очень понравилось! Татьяна очень интересный человек и экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень рекомендую! Жаль что не было времени поехать с Татьяной на Этну.
- УУльяна18 августа 2024Татьяна-очень эмоционально, с любовью рассказывала историю Сицилии и достопримечательности, ответила на все интересующие вопросы по Таормине, было очень интересно и познавательно, рекомендую👍
- ННадежда16 августа 2024Отличная экскурсия! Огромная благодарность гиду Татьяне!
- OOlga8 августа 2024Яркая Таормина! Весь город как открытка, уже хочется вернуться! спасибо гиду Татьяне за интересную экскурсию, три часа пролетели как один миг ❤️🇮🇹
- ФФеликс20 июля 2024Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!
- ММила18 июля 2024Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!
- ААнна11 июля 2024Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.
- ДДмитрий25 июня 2024Татьяна - изумительный гид! Количество и качество знаний, которыми она делится в простой и увлекательной форме, просто поражает! Татьяна показала
- ДДмитрий7 августа 2023Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
