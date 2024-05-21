Экскурсии проходящие только летом в Таормине

Найдено 5 экскурсий в категории «Летние» в Таормине на русском языке, цены от €25, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Таормина древняя, средневековая и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Таормина древняя, средневековая и современная
Погрузиться в историю и атмосферу красивейшего городка Сицилии
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
160 за всё до 5 чел.
Легендарная Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Легендарная Этна
Подняться на знаменитый вулкан с лицензированным гидом и узнать историю и мифы Этны
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Вечерняя обзорная прогулка по первому греческому поселению Сицилии
13 июня в 16:00
14 июня в 15:00
25 за человека
Великолепная Этна
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
Великолепная Этна
Посетить самый знаменитый вулкан Европы и услышать его легенды
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 5 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Таормина - тихий рай Сицилии
Осмотреть античные и средневековые памятники, прогуляться по тенистому парку и влюбиться в город
Начало: Около ворот Катании
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
130111 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инесса
    21 мая 2024
    Легендарная Этна
    Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень
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    повезло, погода была прекрасная, мы смогли подняться на вершину и видели очень редкое явление-вулкан выпускал кольца. После восхождения мы посетили винодельню с дегустацией местных вулканических вин, которые нам так понравились, что мы заказали доставку на дом Елена замечательный гид, интересный рассказчик и очень хороший человек! Кроме экскурсии на Этну Елена проводит и другие экскурсии, например «По следам съемок Кресного отца». Мы были на вилле у барона, где проходили сьемки фильма. Незабываемые впечатления! Рекомендую всем

    Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В
  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
  • С
    Станислав
    23 августа 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
  • A
    Andrey
    22 августа 2023
    Легендарная Этна
    Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
    Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в
  • Д
    Дмитрий
    7 августа 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Хочу порекомендовать данную экскурсию и в частности Татьяну как очень хорошего гида! Татьяна не только показала нам Таормину, который оказался очень красивым городом, но и посоветовала чем ещё можно заняться в округе.
  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
  • В
    Вероника
    13 июля 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна меня просто очаровала! Я ее слушала с открытым ртом с момента встречи и до расставания! Однозначно всем рекомендую! Татьяна, хочу еще раз Вас поблагодарить от души!
  • С
    Светлана
    21 июня 2023
    Великолепная Этна
    Татьяна замечательный экскурсовод с большим знанием о Сицилии и её традициях заботливый и очень интересный человек с нескончаемым потоком информации о Сицилии Очень душевно и здорово
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2023
    Великолепная Этна
    Экскурсовод душевный. Этна великолепна.
  • Ю
    Юлия
    11 июня 2023
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Экскурсовод душевный. Сицилия прекрасна.

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Летние»

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  1. Таормина древняя, средневековая и современная
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  3. Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
  4. Великолепная Этна
  5. Таормина - тихий рай Сицилии
Сколько стоит экскурсия по Таормине в июне 2024
Сейчас в Таормине в категории "Летние" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 25 до 200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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