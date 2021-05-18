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Полезная информация о Триесте

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Местное время в Триесте
22:3725
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇮🇹 Италия
Название городаТриест
По-английскиTrieste
Столица регионаТриест является столицей региона
Население города187 056 чел.
АэропортДей-Легионари TRS
Часовой поясEurope/Rome
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Триест на карте

Триест фото города
Триест

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Полюбоваться архитектурным многообразием и познакомиться с богатой историей и традициями города
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Сладкий секрет Триеста
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