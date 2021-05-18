Полезная информация о Триесте
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Местное время в Триесте
22:3725
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇮🇹 Италия
|Название города
|Триест
|По-английски
|Trieste
|Столица региона
|Триест является столицей региона
|Население города
|187 056 чел.
|Аэропорт
|Дей-Легионари TRS
|Часовой пояс
|Europe/Rome
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря
Где находится Триест на карте
Триест
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