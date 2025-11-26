Турин, скрывающий за строгими фасадами свои тайны, откроется с новой стороны.
Групповая экскурсия по Королевскому дворцу подарит возможность увидеть парадные апартаменты Савойской династии, залы Оружейной палаты с уникальными доспехами и легендарную капеллу с куполом Гуарини.
Архитектурные шедевры и исторические загадки ждут каждого, кто готов прикоснуться к прошлому и прочувствовать атмосферу города королей и архитекторов
Что можно увидеть
- Королевские апартаменты
- Королевская Оружейная палата
- Капелла Собора Святого Иоанна
Описание экскурсии
Вы увидите
- Королевские апартаменты — роскошные интерьеры, созданные любимыми архитекторами Савойского дома, чьи имена вошли в историю мировой архитектуры.
- Королевскую Оружейную палату, знаменитую 62 оттенками мрамора и одной из богатейших коллекций холодного и огнестрельного оружия в мире.
- Уникальную экспозицию пеших и конных доспехов из личного собрания короля Карло Альберто.
- Капеллу Собора Святого Иоанна с легендарным куполом Гуарино Гуарини — шедевром барокко, где до 1997 года хранилась Плащаница.
Вы узнаете
- Какие тайны скрывают залы Королевского дворца.
- Почему Турин называют городом королей и столицы архитектурных экспериментов.
- Как история Савойской династии отразилась в облике и духе города.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
- Возможно участие с детьми старше 4 лет.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Королевский дворец — взрослый €12, детский €6.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Кафедрального Собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Максим — Организатор в Турине
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
