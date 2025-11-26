Мои заказы

Экскурсия по Королевскому дворцу Турина

Погрузитесь в мир королевских интриг и архитектурных шедевров Турина. Вас ждут величественные апартаменты и тайны Савойской династии
Турин, скрывающий за строгими фасадами свои тайны, откроется с новой стороны.

Групповая экскурсия по Королевскому дворцу подарит возможность увидеть парадные апартаменты Савойской династии, залы Оружейной палаты с уникальными доспехами и легендарную капеллу с куполом Гуарини.

Архитектурные шедевры и исторические загадки ждут каждого, кто готов прикоснуться к прошлому и прочувствовать атмосферу города королей и архитекторов
Экскурсия по Королевскому дворцу Турина© Максим

Что можно увидеть

  • Королевские апартаменты
  • Королевская Оружейная палата
  • Капелла Собора Святого Иоанна

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Королевские апартаменты — роскошные интерьеры, созданные любимыми архитекторами Савойского дома, чьи имена вошли в историю мировой архитектуры.
  • Королевскую Оружейную палату, знаменитую 62 оттенками мрамора и одной из богатейших коллекций холодного и огнестрельного оружия в мире.
  • Уникальную экспозицию пеших и конных доспехов из личного собрания короля Карло Альберто.
  • Капеллу Собора Святого Иоанна с легендарным куполом Гуарино Гуарини — шедевром барокко, где до 1997 года хранилась Плащаница.

Вы узнаете

  • Какие тайны скрывают залы Королевского дворца.
  • Почему Турин называют городом королей и столицы архитектурных экспериментов.
  • Как история Савойской династии отразилась в облике и духе города.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Возможно участие с детьми старше 4 лет.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Королевский дворец — взрослый €12, детский €6.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€55
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Кафедрального Собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — Организатор в Турине
Провёл экскурсии для 29 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!

Входит в следующие категории Турина

