Проведём день среди итальянских виноградников. Я профессионально занимаюсь вином, знаю местных виноделов лично и покажу вам Пьемонт таким, каким его редко видят туристы: с семейными хозяйствами, выдержанными винами и понятным разговором о том, как выбирать, дегустировать и понимать великое итальянское вино.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от €358 за человека

Ваш гид в Турине

Описание экскурсии

9:30 — начало в Турине. Встретимся в моей винной студии, познакомимся за чашкой кофе и обсудим маршрут

Виноградники Барбареско. Прогуляемся среди лоз неббиоло и разберёмся, как рельеф, почвы и климат влияют на характер будущего вина

Первая винодельня. Вас поприветствует мой друг — владелец хозяйства. Он покажет, как виноград проходит путь от грозди до бокала, а затем вы попробуете пять вин, включая Барбареско и Барбареско Riserva. Дегустация пройдёт на свежем воздухе, с местными сырами, колбасами и фокаччей

Бароло. Прогуляемся по городку, давшему имя великому вину. Вы увидите старинные улочки, замок и при желании пообедаете в местной траттории

Вторая винодельня. Заглянем в погреба и попробуем ещё пять вин, включая два Бароло

17:00–17:30 — возвращение в Турин. Дорога обратно пройдёт через живописные холмы Ланге

Я расскажу:

почему Бароло и Барбареско делают из одного сорта винограда, но они получаются такими разными

как читать итальянские винные этикетки и что означают DOCG, Riserva и названия виноградников

какие винтажи последних лет считаются наиболее удачными

как правильно дегустировать вино и выбирать бутылки для домашней коллекции

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