Научиться выбирать вино так, как это делают сомелье - из Турина
Проведём день среди итальянских виноградников.
Я профессионально занимаюсь вином, знаю местных виноделов лично и покажу вам Пьемонт таким, каким его редко видят туристы: с семейными хозяйствами, выдержанными винами и понятным разговором о том, как выбирать, дегустировать и понимать великое итальянское вино.
Описание экскурсии
9:30 — начало в Турине. Встретимся в моей винной студии, познакомимся за чашкой кофе и обсудим маршрут
Виноградники Барбареско. Прогуляемся среди лоз неббиоло и разберёмся, как рельеф, почвы и климат влияют на характер будущего вина
Первая винодельня. Вас поприветствует мой друг — владелец хозяйства. Он покажет, как виноград проходит путь от грозди до бокала, а затем вы попробуете пять вин, включая Барбареско и Барбареско Riserva. Дегустация пройдёт на свежем воздухе, с местными сырами, колбасами и фокаччей
Бароло. Прогуляемся по городку, давшему имя великому вину. Вы увидите старинные улочки, замок и при желании пообедаете в местной траттории
Вторая винодельня. Заглянем в погреба и попробуем ещё пять вин, включая два Бароло
17:00–17:30 — возвращение в Турин. Дорога обратно пройдёт через живописные холмы Ланге
Я расскажу:
почему Бароло и Барбареско делают из одного сорта винограда, но они получаются такими разными
как читать итальянские винные этикетки и что означают DOCG, Riserva и названия виноградников
какие винтажи последних лет считаются наиболее удачными
как правильно дегустировать вино и выбирать бутылки для домашней коллекции
Организационные детали
В стоимость входят: трансфер на Jeep Renegade от/до Турина (детские кресла — по запросу), дегустации вина (18+) и закуски
Дополнительно оплачиваются (по желанию): обед в траттории, покупка вина, трансфер повышенного класса
Если у вас есть пищевые аллергии или ограничения в питании, сообщите об этом заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 18 лет
€50
Стандартный
€248
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Джузеппе Мадзини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Юлия. Я винный эксперт с международной квалификацией DipWSET и уже более 12 лет знакомлю людей с винами Пьемонта. Я живу и работаю в Турине, где я основала читать дальшеуменьшить
проект Cultura Liquida, чтобы делиться своей любовью к этому удивительному региону.
Для меня вино — это не просто напиток. Это история людей, семейных виноделен, местных традиций и культуры. Во время наших встреч я рассказываю не только о винах, но и о жизни Пьемонта, его гастрономии, обычаях и местах, которые редко попадают в классические туристические маршруты.
Я люблю проводить небольшие, уютные дегустации, где каждый чувствует себя комфортно, независимо от того, делает ли человек первые шаги в мире вина или уже давно им увлекается. Мне хочется, чтобы после встречи гости увезли с собой не только новые знания и яркие вкусы, но и тёплые воспоминания о Пьемонте и людях, которые здесь живут.
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