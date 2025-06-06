читать дальше

- Ольга переводила и дополняла рассказ более глубокими сведениями о сыре и о сфере в целом). На дегустации, кроме самого сыра, предложили вино, салями, хлебную корзину.

Отдельное спасибо за печатные материалы - было приятно их получить.



Экскурсия: после дегустации прошлись с Ольгой по Бра, выпили кофе и получили много интересной информации про город и про Пьемонт в целом. Получилось очень ненапряжно, при этом познавательно и интересно.



Считаю, если ваша цель закупиться вкусным сыром и качественно провести время, то экскурсия с Ольгой - это идеальный вариант)