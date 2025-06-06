Мои заказы

Уникальный опыт – экскурсии в Турине

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Турине на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Турин - первое знакомство
Пешая
3 часа
10%
91 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174€193 за всё до 3 чел.
Таинственный Турин
Пешая
3 часа
10%
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174€193 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Пешая
3 часа
15%
44 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€119€140 за всё до 6 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
На машине
6 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    6 июня 2025
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то интересного и необычного. И
    читать дальше

    нам очегь повезло, экскурсия и дегустация оказалась замечательной! А сколько секретиков от местных мы узнали, сколько разных тонких моментов и лайфхаков, которые точно пригодятся в жизни. Спасибо Ольге за атмосферу, настроение и любовь к сыру!

    История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то интересного и необычного. И
  • Н
    Наталья
    1 мая 2025
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
    Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
  • Е
    Екатерина
    14 сентября 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Дегустация и экскурсия с Ольгой прошли замечательно.

    Дегустация: попробовали 8-10 видов сыров с подробным рассказом о
    каждом из них (владелец лавки рассказывал
    читать дальше

    - Ольга переводила и дополняла рассказ более глубокими сведениями о сыре и о сфере в целом). На дегустации, кроме самого сыра, предложили вино, салями, хлебную корзину.
    Отдельное спасибо за печатные материалы - было приятно их получить.

    Экскурсия: после дегустации прошлись с Ольгой по Бра, выпили кофе и получили много интересной информации про город и про Пьемонт в целом. Получилось очень ненапряжно, при этом познавательно и интересно.

    Считаю, если ваша цель закупиться вкусным сыром и качественно провести время, то экскурсия с Ольгой - это идеальный вариант)

  • В
    Вася
    19 мая 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
    читать дальше

    человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Уникальный опыт»

Сколько стоит экскурсия по Турину в декабре 2025
Сейчас в Турине в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 119 до 260 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 179 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
