Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 14:00
13 дек в 09:00
€174
€193 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
€119
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 июня 2025История о том, как необычно провести день в Италии! Мы отправились к сыроделу-аффинеру в поисках чего-то интересного и необычного. И
- ННаталья1 мая 2025Мы впервые были на дегустации сыров. На этой дегустации вы попробуете все вкусы итальянских сыров и не только Пьемонта. Очень рекомендуем!!!
- ЕЕкатерина14 сентября 2024Дегустация и экскурсия с Ольгой прошли замечательно.
Дегустация: попробовали 8-10 видов сыров с подробным рассказом о
каждом из них (владелец лавки рассказывал
- ВВася19 мая 2024Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
