Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Турину: путешествие, объединяющее поколения
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Турину, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Завтра в 08:00
23 сен в 08:00
€105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У ворот Porta Palatina
21 окт в 09:00
22 окт в 09:00
€101 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Шоколадно-кофейное путешествие: гастрономическое наслаждение в Турине
Погрузитесь в мир гастрономического изыска Турина, где каждый шаг раскрывает истории шоколада и кофе, наслаждаясь вкусами и ароматами
Начало: Площадь Святого Карла, Турин
16 окт в 10:00
25 окт в 10:00
от €160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы: история и природа
Погрузитесь в атмосферу итальянских Альп, посетив монастырь Св. Михаила, средневековую деревню Эскиль и французский Бриансон
Завтра в 09:30
23 сен в 09:30
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
23 сен в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Экскурсии на русском языке»
