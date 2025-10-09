-
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Городские экскурсии»
