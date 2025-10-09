Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Турине на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 10% 26 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии €160 €177 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 10% 82 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов €160 €177 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа 15% 40 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта Начало: У входа во дворец Мадама €119 €140 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Турина

