Мои заказы

Городские экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Городские экскурсии» в Турине на русском языке, цены от €119, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Таинственный Турин
Пешая
3 часа
-
10%
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 17:00
10 окт в 14:00
€160€177 за всё до 3 чел.
Турин - первое знакомство
Пешая
3 часа
-
10%
82 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
Завтра в 17:00
10 окт в 14:00
€160€177 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Пешая
3 часа
-
15%
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Турину с визитом в музеи и дворец Мадама
Узнайте всё про Турин, его ритм и образ жизни. Погрузитесь в историю города, посетите интереснейшие музеи и попробуйте вина Пьемонта
Начало: У входа во дворец Мадама
24 окт в 09:30
25 окт в 09:30
€119€140 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таинственный Турин
  2. Турин - первое знакомство
  3. Обзорная экскурсия по Турину с посещением музеев
Сколько стоит экскурсия по Турину в октябре 2025
Сейчас в Турине в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 119 до 160 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 148 ⭐ отзывов, цены от €119. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь