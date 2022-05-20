Что вас ждет
Ювентус или «Старая синьора», Черно-белые, Зебра — все это о легендарном клубе из Турина, созданном еще в 1898 году. Juventus — один из самых первых футбольных клубов Италии.
В разные годы, звездами клуба являлись такие знаменитые игроки как: Зидан, Медвед, Маркизио, Дель Пиеро, Буффон, Кристано Рональдо и многие другие.
Я расскажу историю футбольного клуба. На мультимедийных экранах мы увидим многочисленные победы «чемпиона Италии». В коллекции музея — многочисленные трофеи, вымпелы и кубки, документы, рассказывающие о тернистом пути к победам.
После посетим стадион Allianz, где вы увидите, как тренируются знаменитые спортсмены. Мы посетим VIP-зону, ложи спонсоров и раздевалки команды. Вы узнаете какую диету соблюдают футболисты, и что они едят в день матча.
Важно знать
В стоимость экскурсий включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- входные билеты в музей и на стадион,
- сувениры из фирменного магазина Ювентус,
- трансфер до стадиона.