Экскурсия музей Ювентуса и на стадион Allianz

Я расскажу историю футбольного клуба

Я расскажу историю футбольного клуба.

Мы увидим трофеи, вымпелы и кубки, документы, рассказывающие о тернистом пути к победам.

Посетим стадион Allianz, где тренируются знаменитые спортсмены, VIP-зону, ложи спонсоров и раздевалки команды.

Вы узнаете какую диету соблюдают футболисты, и что они едят в день матча.
Экскурсия музей Ювентуса и на стадион Allianz

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Ювентуса
  • Стадион Allianz

Что вас ждет

Ювентус или «Старая синьора», Черно-белые, Зебра — все это о легендарном клубе из Турина, созданном еще в 1898 году. Juventus — один из самых первых футбольных клубов Италии.
В разные годы, звездами клуба являлись такие знаменитые игроки как: Зидан, Медвед, Маркизио, Дель Пиеро, Буффон, Кристано Рональдо и многие другие.
Я расскажу историю футбольного клуба. На мультимедийных экранах мы увидим многочисленные победы «чемпиона Италии». В коллекции музея — многочисленные трофеи, вымпелы и кубки, документы, рассказывающие о тернистом пути к победам.
После посетим стадион Allianz, где вы увидите, как тренируются знаменитые спортсмены. Мы посетим VIP-зону, ложи спонсоров и раздевалки команды. Вы узнаете какую диету соблюдают футболисты, и что они едят в день матча.

Важно знать

В стоимость экскурсий включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты в музей и на стадион,
  • сувениры из фирменного магазина Ювентус,
  • трансфер до стадиона.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музей и на стадион
  • Сувениры из фирменного магазина Ювентус
  • Трансфер до стадиона
Место начала и завершения?
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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