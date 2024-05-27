Экскурсии выходного дня в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Турине на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия по Турину
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
7 июля в 08:00
8 июля в 16:00
185 за всё до 6 чел.
Таинственный Турин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
150 за всё до 3 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Таинственный Турин
    Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
    читать дальше

    Олеся рассказала не только по теме экскурсии, но так же дала ценные рекомендации, где пообедать, что попробовать из местных специалитетов, куда сходить в городе и что посмотреть еще. Экскурсия длилась три часа, но прошла на одном дыхании. Мы познакомились с городом и полюбили его благодаря нашему гиду, которая влюблена в него, и старается передать это чувство своим экскурсантам. Большое спасибо!

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Таинственный Турин
    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
    читать дальше

    рассказывала нам об истории города, его достопримечательностях и традициях, что мы получили большое удовольствие от нашей совместной прогулки! Мой совет всем, кто планирует посетить этот город - обращайтесь к Олесе! Она точно сделает ваше путешествие ярче и запоминающимся!

    Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - ТуринДорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - ТуринДорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Турину
    21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного про город, прошлись по всем известным местам, очень красивый город.
    21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного21 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного
  • А
    Александр
    27 декабря 2023
    Таинственный Турин
    Нам повезло с гидом Олесей. Она прекрасный рассказчик, причем делает это не формально, пересыпая повествование цифрами и фактами, а в
    читать дальше

    увлекательной и даже несколько интригующей манере. Мы получили истинное удовольствие от общения с Олесей и экскурсии, которую она провела по Турину. Мы узнали много нового и захотелось приехать в этот город еще раз.

  • Л
    Лариса
    12 декабря 2023
    По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
    У нас была замечательны экскурсовод Ирина. Хороший рассказчик и знающий человек. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем.
  • В
    Валентина
    8 октября 2023
    По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
    Ирина, большое спасибо за замечательную экскурсию и приятное общение! 🌸
  • Н
    Надежда
    8 июня 2022
    Обзорная экскурсия по Турину
    Все понравилось
  • М
    Мария
    30 мая 2022
    По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
    Очень рекомендую Ирину как отличного экскурсовода с глубочайшими знаниями по теме. Экскурсия вышла очень увлекательной, а время в дороге в приятной компании пролетело просто незаметно.

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная экскурсия по Турину
  2. Таинственный Турин
  3. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Сколько стоит экскурсия по Турину в июле 2024
Сейчас в Турине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 185. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 35 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам