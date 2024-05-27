1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Уникальное путешествие по Турину: история, культура, гастрономия
Познакомьтесь с Турином: от величественных площадей до средневековых улочек. Индивидуальный подход и уникальный маршрут
7 июля в 08:00
8 июля в 16:00
€185 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таинственный Турин: экскурсия по мистическим местам
Турин - город мистики и легенд. Прогулка по его улицам откроет вам тайны ведьм, палачей и чудес. Окунитесь в атмосферу загадок и магии
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
9 июля в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 мая 2024Наша экскурсия с Олесей была организована прекрасно, очень интересно, познавательно, в то же время э не была перегружена иннформацией. Понравилось, что
- ЕЕкатерина20 мая 2024Дорогие путешественники! Я хочу поделиться своим восторженным отзывом о необычном маршруте по таинственному городу - Турин. Олеся с таким энтузиазмом
- ТТатьяна29 марта 202421 марта 2024 г. были на обзорный экскурсии по Турину, экскурсовод Людмила, очень много рассказала интересного про город, прошлись по всем известным местам, очень красивый город.
- ААлександр27 декабря 2023Нам повезло с гидом Олесей. Она прекрасный рассказчик, причем делает это не формально, пересыпая повествование цифрами и фактами, а в
- ЛЛариса12 декабря 2023У нас была замечательны экскурсовод Ирина. Хороший рассказчик и знающий человек. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем.
- ВВалентина8 октября 2023Ирина, большое спасибо за замечательную экскурсию и приятное общение! 🌸
- ННадежда8 июня 2022Все понравилось
- ММария30 мая 2022Очень рекомендую Ирину как отличного экскурсовода с глубочайшими знаниями по теме. Экскурсия вышла очень увлекательной, а время в дороге в приятной компании пролетело просто незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Турину в июле 2024
Сейчас в Турине в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 185. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 35 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь