Что вас ждет

Если вы первый раз в Турине, возможно вы не сможете рассмотреть его сразу и прочувствовать этот не совсем обычный итальянский город. Здесь вам и потребуется моя помощь. Во время обзорной экскурсии по Турину я познакомлю вас с самыми яркими достопримечательностями города.

Старый город

Мы встретимся в холле вашего отеля и начнем неспешную прогулку по городу. Турин — это город элегантной архитектуры, столица итальянского барокко. Он был основан римлянами, потому я предлагаю посетить «старый город», район который называют в Турине Quadrillatero Romano или Римский квартал. Здесь очень много старинных кафе, трактиров, художественных лавок и лабораторий артизанов, мастеров ручной работы и модных магазинов туринских дизайнеров и стилистов.

Эзотерика, принцессы и итальяский кинематограф

Во время моей экскурсии, я также расскажу вам о главной христианской реликвии, хранящейся в Турине — Туринской плащанице и легендах города. Турин известен как центр белой и черной магии, интернациональный центр эзотерики. Турин это также крупный индустриальный центр и родина известного концерна ФИАТ. Это город музеев и дворцов.

Здесь правили две французские принцессы, которых в Турине называли Madame Reale. Они проживали во дворце Палаццо Мадама, где сегодня размещен любопытный музей античного искусства. Если вы увлекаетесь античностью, то посетите вместе со мной Египетский музей, который считается самым крупным в Европе и вторым в мире после каирского. Любопытно, что это первый в истории музей, открытый на 100 лет раньше каирского, еще в 1824 году.

Турин — родина итальянского кинематографа. Первый итальянский художественный фильм «Кабирия» был снят именно здесь, режиссером Джованни Пастроне в 1914 году. Символом города Турина является башня Антонелли, где расположен интерактивный музей кино.

Дегустация

Мы попробуем традиционный туринский напиток Бичерин в одном из аристократичных кафе первой столицы Италии, где, как говорят итальянцы, «за чашкой кофе решалась судьба Италии».

Продолжительность экскурсии 2-6 часов.

Важно знать

Для прогулки выбирайте одежду, подходящую для посещения церквей.

В стоимость экскурсий включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: