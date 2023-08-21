Обзорная прогулка, сочетающая информацию для взрослых и увлекательные задания для детей
Чтобы не потеряться в большом и прекрасном Турине, предлагаю исследовать его вместе.
Мы отправимся на обзорную экскурсию, где взрослые в классическом формате получат всю самую важную информацию о городе, а дети будут выполнять интересные задания и раскрывать местные секреты. В итоге все останутся довольны!
Мы отправимся на обзорную экскурсию, где взрослые в классическом формате получат всю самую важную информацию о городе, а дети будут выполнять интересные задания и раскрывать местные секреты. В итоге все останутся довольны!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Турин для взрослых
Мы увидим все самые известные достопримечательности Турина: дворцы в стиле барокко, римские руины и необычную башню Моле Антонеллиана. Я поделюсь интересными городскими историями. Вы узнаете, как долгие века здесь правили Савойи, как Турин стал столицей Италии, как в окружении палаццо и гор живут современные туринцы.
Турин для детей
На старте экскурсии дети получат задания, которые нужно будет выполнять по ходу маршрута. Им предстоит считать быков на улицах Турина, разгадывать загадки и искать ответы, увековеченные в городских статуях. Игровой формат поможет запомнить самые важные моменты из истории Пьемонта, а также присмотреться к городу внимательнее. В конце квеста детей ждет приз.
Организационные детали
- Задания для детей рассчитаны на 8-12 лет. В зависимости от возраста они немного различаются.
- Детей должен сопровождать как минимум 1 взрослый. Либо на взрослую компанию должен быть как минимум 1 ребёнок.
- На экскурсии будет возможность попробовать кофейный напиток бичерин и мороженое. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на piazza Castello
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Yuliya — ваш гид в Турине
Провёл экскурсии для 486 туристов
Семь лет назад я переехала из Минска в Турин, здесь окончила магистратуру в области туризма и получила лицензию гида-сопровождающего. Так как по первому образованию я журналист, мне нравится исследовать не только прошлое Турина, но и его настоящее. В результате получаются интересные истории города, которыми я рада поделиться. Мне хочется, чтобы у гостей Пьемонта оставались на память не только фотографии, но и чуть больше понимания итальянской культуры и истории. Мне 31 год, помимо русского и итальянского, владею английским и белорусским языками. Приглашаю вас на дружескую прогулку по прекрасному Турину.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 авг 2023
Юля провела очень хорошую, легкую, непринуждённую экскурсию! Самое главное, что она смогла увлечь моих 10летних детей, они остались в восторге!
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