Чтобы не потеряться в большом и прекрасном Турине, предлагаю исследовать его вместе.
Мы отправимся на обзорную экскурсию, где взрослые в классическом формате получат всю самую важную информацию о городе, а дети будут выполнять интересные задания и раскрывать местные секреты. В итоге все останутся довольны!
Мы отправимся на обзорную экскурсию, где взрослые в классическом формате получат всю самую важную информацию о городе, а дети будут выполнять интересные задания и раскрывать местные секреты. В итоге все останутся довольны!
Описание экскурсии
Турин для взрослых
Мы увидим все самые известные достопримечательности Турина: дворцы в стиле барокко, римские руины и необычную башню Моле Антонеллиана. Я поделюсь интересными городскими историями. Вы узнаете, как долгие века здесь правили Савойи, как Турин стал столицей Италии, как в окружении палаццо и гор живут современные туринцы.
Турин для детей
На старте экскурсии дети получат задания, которые нужно будет выполнять по ходу маршрута. Им предстоит считать быков на улицах Турина, разгадывать загадки и искать ответы, увековеченные в городских статуях. Игровой формат поможет запомнить самые важные моменты из истории Пьемонта, а также присмотреться к городу внимательнее. В конце квеста детей ждет приз.
Организационные детали
- Задания для детей рассчитаны на 8-12 лет. В зависимости от возраста они немного различаются.
- Детей должен сопровождать как минимум 1 взрослый. Либо на взрослую компанию должен быть как минимум 1 ребёнок.
- На экскурсии будет возможность попробовать кофейный напиток бичерин и мороженое. Еда и напитки оплачиваются дополнительно. Бичерин стоит в районе 6-8 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Турине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 713 туристов
Семь лет назад я переехала из Минска в Турин, здесь окончила магистратуру в области туризма и получила лицензию гида-сопровождающего. Так как по первому образованию я журналист, мне нравится исследовать не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Не первый раз мы были в Турине. Решили узнать о городе больше информации и даже не ожидали что история города настолько яркая и многогранная. Огромное спасибо Юлии-за погружение в историю и волшебную атмосферу города!!!!!
+2
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Ю
Добрый день! Смело рекомендую детский квест от гида Юли семьям с детьми любого возраста. Отличная подача информации о самых важных исторических фактах с вопросами-загадками для детей. Экскурсия интересная, лёгкая программа с остановкой в уютном кафе, чтобы отведать бичерин. Лично от гида приятный сладкий сюрприз детям в конце экскурсии.
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В
Прекрасное знание истории и прекрасная подача материала.
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M
Экскурсия очень понравилась!
Юлия рассказала нам много интересного о Турине, на русском и английском. Подготовила даже квест доя ребенка с призом в конце.
Спасибо большое за организацию.
Юлия рассказала нам много интересного о Турине, на русском и английском. Подготовила даже квест доя ребенка с призом в конце.
Спасибо большое за организацию.
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Это очень интересная и простая экскурсия, дети были увлечены поиском ответов на вопросы, Юля показала город с неожиданной стороны и мы просто влюбились в Королевский Турин. Для первого знакомства с городом лучше не придумаешь. Юля себя недооценивает, её экскурсии должны стоить гораздо больше.
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Н
Спасибо Юле, за интересное знакомство с Турином! Очень терпеливое отношение к детям, увлекательный 'квест'. Интересная историческая информация, и много полезной информации про местную кухню и обычаи.
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