Чтобы не потеряться в большом и прекрасном Турине, предлагаю исследовать его вместе. Мы отправимся на обзорную экскурсию, где взрослые в классическом формате получат всю самую важную информацию о городе, а дети будут выполнять интересные задания и раскрывать местные секреты. В итоге все останутся довольны!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Турин для взрослых

Мы увидим все самые известные достопримечательности Турина: дворцы в стиле барокко, римские руины и необычную башню Моле Антонеллиана. Я поделюсь интересными городскими историями. Вы узнаете, как долгие века здесь правили Савойи, как Турин стал столицей Италии, как в окружении палаццо и гор живут современные туринцы.

Турин для детей

На старте экскурсии дети получат задания, которые нужно будет выполнять по ходу маршрута. Им предстоит считать быков на улицах Турина, разгадывать загадки и искать ответы, увековеченные в городских статуях. Игровой формат поможет запомнить самые важные моменты из истории Пьемонта, а также присмотреться к городу внимательнее. В конце квеста детей ждет приз.

Организационные детали