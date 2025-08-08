Почувствуйте настоящее очарование Венеции во время приватной прогулки на гондоле. Вам откроются уютные каналы, старинные мосты и вид на город, каким его видят только с воды.
Описание водной прогулкиРомантика в сердце Венеции Окунитесь в атмосферу вечной любви и уединения на борту традиционной гондолы, рассчитанной на пять человек. Только ваша компания, плавное скольжение по воде и очарование старой Венеции. Прогулка начинается у Сан-Марко-Джардинетти в удобное для вас время. Вы можете выбрать дневное путешествие или вечерний рейс, когда город озаряют огни, а отражения подсвеченных дворцов танцуют на воде. Проплывите по знаменитому Большому каналу и откройте для себя исторические здания, величественные фасады и атмосферу прошлого. Тишина узких каналов Отдохните от суеты. Медленно проплывите по живописным каналам, мимо готических фасадов и старинных палаццо. Ваш гондольер проведёт вас по самым чарующим уголкам Венеции, прежде чем вернуть к отправной точке, где завершится это маленькое путешествие с большим впечатлением. Важная информация:
- Не допускается: алкоголь и наркотики.
- Поездка может длиться менее 30 минут в зависимости от загруженности каналов. Продолжительность прогулки на гондоле определяется гондольером.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Марко-Джардинетти
- Гранд-канал
Что включено
- Поездка на гондоле
Что не входит в цену
- Серенада
- Услуги гида
Место начала и завершения?
S. Marco, Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
8 авг 2025
Мы брали частную прогулку на четверых, и это был замечательный опыт. Поездка длится около 30 минут и полностью оправдывает свою стоимость.
М
Марьям
21 дек 2024
Отлично! Сначала казалось, что 30 минут — это мало, но оказалось, этого времени как раз хватает, чтобы увидеть Гранд‑канал.
В
Варвара
8 апр 2024
Обязательно берите частную прогулку на гондоле — она того стоит. Мы катались около 35 минут, но около 10–15 минут стояли на канале из‑за скопления гондол. Лучше планировать поездку на время
