Прогуляться по узким улочкам, знакомясь с историей города, а также проплыть по каналам (с доплатой)
Чтобы понять Венецию, этот немыслимый город на воде, мало гулять пешком — стоит проплыть по каналам! Ведь они здесь не для красоты: соседство города с большой водой определило его специфику.
Сначала мы пройдём по узким улочкам, а затем пересядем на частный катер, чтобы пройти по Гранд-каналу и рассмотреть Венецию с нового ракурса. А я расскажу вам об особенностях города и его историю.
Сначала мы пройдём по узким улочкам, а затем пересядем на частный катер, чтобы пройти по Гранд-каналу и рассмотреть Венецию с нового ракурса. А я расскажу вам об особенностях города и его историю.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш план
Первый час: мы прогуляемся по живописным нетуристическим кварталам и улочкам Венеции, посетим некоторые храмы и заглянем в скрытые дворики. Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио. А последние полчаса посвятим сердцу Венеции — площади Сан-Марко!
- Я расскажу вам, как построены венецианские дома на воде и чем они отличаются от обычного жилья
- Вы узнаете, как Золотой До Ca’ d’Oro связан с князем Трубецким, а Ca’ Mocenigo — с Джордано Бруно
- Рассмотрим мозаики на Ca’Barbarigo и полюбуемся фасадом дома Дездемоны
- Я покажу вам дворцы, где снимались знаменитые фильмы и клипы, и расскажу, что в них находится сейчас
Организационные детали
Катер оплачивается отдельно — 120€ до 4-х человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Венеции
Провёл экскурсии для 1807 туристов
Меня зовут Алла. Я — лицензированный гид и туристический сопровождающий. Живя в Италии с 2000-го года, искренне влюбилась и в страну и, конечно же, в её жемчужину-Венецию. Надеюсь, что и вы, посетив этот город, хоть чуточку влюбитесь в него!
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