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Юлия Сегодня Венеция открылась нам совершенно с другой стороны ✨



Наш гид Алла — это просто невероятная женщина! Столько знаний, любви к Венеции, истории и такой потрясающей энергетики, что хотелось слушать её бесконечно. ❤️



Она не просто рассказывала факты — она словно оживляла историю города, и мы буквально погружались в атмосферу той самой Венеции, где каждый дворец, мост и канал хранит свою тайну. +9 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Глеб Экскурсия прошла очень хорошо, было действительно интересно и познавательно😊. Материал был подан легко и понятно, при этом узнали много нового и необычного. Понравилось, что все было продуманно и без спешки, а атмосфера приятная и живая🙌. Спасибо за увлекательный опыт, получили большое удовольствие!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Получили огромное удовольствие от прогулки с Аллой, ощущение именно прогулки: когда экскурсия становится не сухим набором фактов и дат, а множеством любопытных историй о городе и его жителях на протяжении веков. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алина Были на экскурсии вдвоём с мужем, было интересно, динамично, мне подошел темп Аллы, продуманность маршрута, при этом гибкость, адаптация под наши идеи. Катер новый, капитан доброжелательный, Венеция с воды - это must see. Отдельное спасибо за фото 👍🏻🌞 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Сергей Очень структурированная подача информации! Спасибо)

не «плывешь» в потоке дат, событий и людей), а как-то все легко воспринимается и запоминается.

Хочется не просто «прослушать», а запомнить)

Кроме истории города и республики, узнали много интересных деталей о жизни венецианцев и Италии, в целом.

Было очень приятно, когда Алла предложила зайти за нами, встретить возле гостиницы. Отлично провели время! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет