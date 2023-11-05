Чтобы понять Венецию, этот немыслимый город на воде, мало гулять пешком — стоит проплыть по каналам! Ведь они здесь не для красоты: соседство города с большой водой определило его специфику.



Сначала мы пройдём по узким улочкам, а затем пересядем на частный катер, чтобы пройти по Гранд-каналу и рассмотреть Венецию с нового ракурса. А я расскажу вам об особенностях города и его историю.