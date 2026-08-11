Чтобы понять Венецию, этот немыслимый город на воде, мало гулять пешком — стоит проплыть по каналам! Ведь они здесь не для красоты: соседство города с большой водой определило его специфику.
Сначала
Сначала
Описание экскурсии
Наш план
Первый час: мы прогуляемся по живописным нетуристическим кварталам и улочкам Венеции, посетим некоторые храмы и заглянем в скрытые дворики. Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио. А последние полчаса посвятим сердцу Венеции — площади Сан-Марко!
- Я расскажу вам, как построены венецианские дома на воде и чем они отличаются от обычного жилья
- Вы узнаете, как Золотой До Ca’ d’Oro связан с князем Трубецким, а Ca’ Mocenigo — с Джордано Бруно
- Рассмотрим мозаики на Ca’Barbarigo и полюбуемся фасадом дома Дездемоны
- Я покажу вам дворцы, где снимались знаменитые фильмы и клипы, и расскажу, что в них находится сейчас
Организационные детали
Катер оплачивается отдельно — €150 до 4-х человек.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2925 туристов
Я — лицензированный гид в Венеции. Живу в Италии с 2000 года, искренне влюблена и в страну, и, конечно же, в её жемчужину — Венецию. Уникальная история Венецианской Республики, потрясающая архитектура города, произведения искусства — всем этим с удовольствием поделюсь! Жду вас на экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 53 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сегодня Венеция открылась нам совершенно с другой стороны ✨
Наш гид Алла — это просто невероятная женщина! Столько знаний, любви к Венеции, истории и такой потрясающей энергетики, что хотелось слушать её бесконечно. ❤️
Она не просто рассказывала факты — она словно оживляла историю города, и мы буквально погружались в атмосферу той самой Венеции, где каждый дворец, мост и канал хранит свою тайну.
Наш гид Алла — это просто невероятная женщина! Столько знаний, любви к Венеции, истории и такой потрясающей энергетики, что хотелось слушать её бесконечно. ❤️
Она не просто рассказывала факты — она словно оживляла историю города, и мы буквально погружались в атмосферу той самой Венеции, где каждый дворец, мост и канал хранит свою тайну.
+9
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Г
Экскурсия прошла очень хорошо, было действительно интересно и познавательно😊. Материал был подан легко и понятно, при этом узнали много нового и необычного. Понравилось, что все было продуманно и без спешки, а атмосфера приятная и живая🙌. Спасибо за увлекательный опыт, получили большое удовольствие!!
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Получили огромное удовольствие от прогулки с Аллой, ощущение именно прогулки: когда экскурсия становится не сухим набором фактов и дат, а множеством любопытных историй о городе и его жителях на протяжении веков.
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Были на экскурсии вдвоём с мужем, было интересно, динамично, мне подошел темп Аллы, продуманность маршрута, при этом гибкость, адаптация под наши идеи. Катер новый, капитан доброжелательный, Венеция с воды - это must see. Отдельное спасибо за фото 👍🏻🌞
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Очень структурированная подача информации! Спасибо)
не «плывешь» в потоке дат, событий и людей), а как-то все легко воспринимается и запоминается.
Хочется не просто «прослушать», а запомнить)
Кроме истории города и республики, узнали много интересных деталей о жизни венецианцев и Италии, в целом.
Было очень приятно, когда Алла предложила зайти за нами, встретить возле гостиницы. Отлично провели время!
не «плывешь» в потоке дат, событий и людей), а как-то все легко воспринимается и запоминается.
Хочется не просто «прослушать», а запомнить)
Кроме истории города и республики, узнали много интересных деталей о жизни венецианцев и Италии, в целом.
Было очень приятно, когда Алла предложила зайти за нами, встретить возле гостиницы. Отлично провели время!
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Т
Очень понравилась экскурсия!
Алла отлично спланировала маршрут, что даже сильная жара не стала помехой!
Поскольку мы были в Венеции первый раз и были сильно ограничены во времени, вместо поездки на корабле Алла
Алла отлично спланировала маршрут, что даже сильная жара не стала помехой!
Поскольку мы были в Венеции первый раз и были сильно ограничены во времени, вместо поездки на корабле Алла
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