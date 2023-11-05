Венеция 2 в 1: пешком и по воде

Прогуляться по узким улочкам, знакомясь с историей города, а также проплыть по каналам (с доплатой)

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Ответы на вопросы
Чтобы понять Венецию, этот немыслимый город на воде, мало гулять пешком — стоит проплыть по каналам! Ведь они здесь не для красоты: соседство города с большой водой определило его специфику.

Сначала мы пройдём по узким улочкам, а затем пересядем на частный катер, чтобы пройти по Гранд-каналу и рассмотреть Венецию с нового ракурса. А я расскажу вам об особенностях города и его историю.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Ближайшие даты:
5
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6
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш план

Первый час: мы прогуляемся по живописным нетуристическим кварталам и улочкам Венеции, посетим некоторые храмы и заглянем в скрытые дворики. Затем на частном катере прокатимся по самой красивой «улице» города — Большому каналу, а также по маленьким тихим Рио. А последние полчаса посвятим сердцу Венеции — площади Сан-Марко!

  • Я расскажу вам, как построены венецианские дома на воде и чем они отличаются от обычного жилья
  • Вы узнаете, как Золотой До Ca’ d’Oro связан с князем Трубецким, а Ca’ Mocenigo — с Джордано Бруно
  • Рассмотрим мозаики на Ca’Barbarigo и полюбуемся фасадом дома Дездемоны
  • Я покажу вам дворцы, где снимались знаменитые фильмы и клипы, и расскажу, что в них находится сейчас

Организационные детали

Катер оплачивается отдельно — 120€ до 4-х человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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