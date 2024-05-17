Экскурсии по рекам в Венеции 2024

Найдено 5 экскурсий в категории «По рекам и каналам» в Венеции на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
43 отзыва
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
«Мы пройдем по улочкам-каналам города и раскроем, как была построена Венеция, как работают колодцы, как держатся фундаменты»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 5 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Чтобы понять Венецию, этот немыслимый город на воде, мало гулять пешком — стоит проплыть по каналам»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Через 20 минут, с ветерком, рассекая воды лагуны, мы окажемся в самой Венеции и по внутренним каналам подплывём к причалу вашего отеля»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
350 за всё до 4 чел.
По водным дорогам Венеции
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
«Какие особенности её конструкции делают гондолу таким удобным средством передвижения по каналам Венеции»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
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    достопримечательностях (о них, конечно, тоже), но и о настоящей жизни города, о своём детстве: здесь мальчишки играли в футбол, здесь был кинотеатр, какие проблемы у мэрии и тд. А ещё он погружает Вас в мир городских легенд, и это ОЧЕНЬ интересно! У Марко прекрасный русский язык и отменный юмор! Огромное спасибо от нашей группы!

  • А
    Антон
    11 мая 2024
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
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    поделиться своими впечатлениями об этом опыте. Марко — коренной житель Венеции, и это чувствуется в каждом его слове. Он обладает богатыми знаниями о городе, его истории и культуре. Рассказы Марко позволили по-новому взглянуть на многие известные и скрытые уголки Венеции, что было исключительно ценно для глубокого понимания этого удивительного города. Однако, в процессе нашей прогулки я заметил, что Марко часто смотрел на часы, что могло создать впечатление некоторой спешки или необходимости следовать строгому графику. Это моментами могло вносить некоторую суету в обстановку и не позволяло полностью расслабиться и погрузиться в атмосферу Венеции. Несмотря на это, я бы рекомендовал Марко как гида, особенно для тех, кто хочет узнать о Венеции из первых уст. Его глубокие знания и любовь к городу безусловно делают экскурсию познавательной и яркой. В будущем, возвращаясь в Венецию, я бы с удовольствием снова воспользовался услугами Марко, особенно для посещения музеев. Однако, я бы предпочёл, чтобы в следующий раз было больше времени для осмотра и меньше ощущения спешки, чтобы максимально насладиться прогулкой по этому великолепному городу.

    Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом
  • Ю
    Юлия
    7 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
    Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!
  • С
    Сергей
    30 апреля 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно рассказывала!))) Так же часть экскурсии прошла на катере по каналам Венеции, что дополняет общее впечатление от города. Катер хороший, как новый. Не укачивает!
    Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательноОтличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательноОтличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно
  • Н
    Наталия
    26 марта 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Великолепная экскурсия! Одновременно и на воде и пешком. Мне очень понравилась составленная программа. Это наша первая поездка в Венецию. Прониклись атмосферой города) Благодарю!
  • И
    Илона
    21 марта 2024
    Венеция 2 в 1: пешком и по воде
    Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
    Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
  • А
    Андрей
    13 ноября 2023
    Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
    Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
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    сорок). В ожидании лодки и на протяжении маршрута Наталья непрерывно делилась информацией, рассказала очень много о городе, местных традициях, интересных местах. От причала до отеля с её помощью дошли за три минуты. Все было замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «По рекам и каналам»

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  3. Венеция 2 в 1: пешком и по воде
  4. Из аэропорта Марко Поло в отель - на индивидуальном катере
  5. По водным дорогам Венеции
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  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 134 до 380. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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