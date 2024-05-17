1 чел.
По популярности
Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
«Мы пройдем по улочкам-каналам города и раскроем, как была построена Венеция, как работают колодцы, как держатся фундаменты»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
«Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€260 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
«Чтобы понять Венецию, этот немыслимый город на воде, мало гулять пешком — стоит проплыть по каналам»
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальный трансфер на катере из аэропорта Марко Поло в Венецию
Приезжайте в Венецию с комфортом и стилем, избегая сложностей с переноской багажа по мостам. Ваш личный катер ждет
Начало: В зале прибытия аэропорта Марко Поло, Венеция
«Через 20 минут, с ветерком, рассекая воды лагуны, мы окажемся в самой Венеции и по внутренним каналам подплывём к причалу вашего отеля»
10 июня в 08:00
1 июля в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
«Какие особенности её конструкции делают гондолу таким удобным средством передвижения по каналам Венеции»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 мая 2024Экскурсия прекрасна тем, что Марко - коренной венецианец. Город перестаёт быть туристическим, а становится «домашним»: гид рассказывает не только о
- ААнтон11 мая 2024Недавно я принял участие в экскурсии "Пешком и по воде в компании коренного венецианца" с гидом по имени Марко. Хочу
- ЮЮлия7 мая 2024Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
- ЕЕлена5 мая 2024Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
- ЛЛюдмила3 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!
- ССергей30 апреля 2024Отличная экскурсия от Аллы! Очень много информации о Венеции, её истории и обычаях! Алла очень увлекательно рассказывала!))) Так же часть экскурсии прошла на катере по каналам Венеции, что дополняет общее впечатление от города. Катер хороший, как новый. Не укачивает!
- ННаталия26 марта 2024Великолепная экскурсия! Одновременно и на воде и пешком. Мне очень понравилась составленная программа. Это наша первая поездка в Венецию. Прониклись атмосферой города) Благодарю!
- ИИлона21 марта 2024Экскурсия супер! Алла замечательный гид. Очень познавательно и интересно. Прогулка на катере отличное дополнение!
- ААндрей13 ноября 2023Огромное спасибо гиду Наталье. Терпеливо дождалась нас (самолёт сел вовремя, но паспортный контроль в Венеции - это нечто, стояли час
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «По рекам и каналам»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 134 до 380. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Венецию – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август