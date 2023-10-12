Раскрыть особенности повседневной жизни в городе на воде и представить себя настоящим венецианцем
Здесь не ездят машины, все передвигаются исключительно пешком и на водном транспорте, исторический центр построен на деревянных сваях и периодически случаются наводнения, о которых оповещают сирены.
Я поделюсь совершенно особенным венецианским образом жизни, раскрою много интересных бытовых деталей и помогу вам почувствовать, каково это — быть настоящим венецианцем.
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Описание
Что вас ожидает
Венеция: не такая как все
Вы узнаете, как среди вод лагуны возник прекрасный город и как географические особенности сформировали современный венецианский дух, характер и стиль жизни. Как на протяжении эпох менялась численность населения, почему венецианцы массово уезжают из центра и какие особые законы здесь необходимо соблюдать. Поговорим мы и о том, каким образом местные жители совладали с городскими проблемами: наводнениями, голубями и запретом на использование колёсного транспорта.
Сюжеты венецианской жизни
Я расскажу о буднях типичного венецианца: как начинается его день, куда он идёт за покупками, где обедает и ужинает, куда заглядывает на аперитив и какими видами спорта занимается. Поведаю, какие блюда местной кухни стоит попробовать, что составляет ежедневную рутину венецианских хозяек, какая одежда и аксессуары обязательно присутствуют в гардеробе горожан. А также раскрою, как здесь дела с транспортом, медициной, образованием и другими важными аспектами жизни.
Организационные детали
- Если вы впервые в городе, мы погуляем по районам Сан-Марко и Кастелло. Если вы уже были в Венеции и видели центр, то я проложу маршрут по Дорсодуро и Сан-Поло.
- После прогулки я подарю вам карту города с подробным описанием, что и где посетить самостоятельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.