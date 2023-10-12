День из жизни венецианца

Раскрыть особенности повседневной жизни в городе на воде и представить себя настоящим венецианцем

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Венеция — уникальный город.

Здесь не ездят машины, все передвигаются исключительно пешком и на водном транспорте, исторический центр построен на деревянных сваях и периодически случаются наводнения, о которых оповещают сирены.

Я поделюсь совершенно особенным венецианским образом жизни, раскрою много интересных бытовых деталей и помогу вам почувствовать, каково это — быть настоящим венецианцем.
День из жизни венецианца
День из жизни венецианца
День из жизни венецианца
День из жизни венецианца
День из жизни венецианца
День из жизни венецианца
День из жизни венецианца
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Венеция: не такая как все

Вы узнаете, как среди вод лагуны возник прекрасный город и как географические особенности сформировали современный венецианский дух, характер и стиль жизни. Как на протяжении эпох менялась численность населения, почему венецианцы массово уезжают из центра и какие особые законы здесь необходимо соблюдать. Поговорим мы и о том, каким образом местные жители совладали с городскими проблемами: наводнениями, голубями и запретом на использование колёсного транспорта.

Сюжеты венецианской жизни

Я расскажу о буднях типичного венецианца: как начинается его день, куда он идёт за покупками, где обедает и ужинает, куда заглядывает на аперитив и какими видами спорта занимается. Поведаю, какие блюда местной кухни стоит попробовать, что составляет ежедневную рутину венецианских хозяек, какая одежда и аксессуары обязательно присутствуют в гардеробе горожан. А также раскрою, как здесь дела с транспортом, медициной, образованием и другими важными аспектами жизни.

Организационные детали

  • Если вы впервые в городе, мы погуляем по районам Сан-Марко и Кастелло. Если вы уже были в Венеции и видели центр, то я проложу маршрут по Дорсодуро и Сан-Поло.
  • После прогулки я подарю вам карту города с подробным описанием, что и где посетить самостоятельно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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