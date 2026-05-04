Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
Венеция - уникальный город, где нет машин, а передвижение осуществляется пешком и на водном транспорте. Исторический центр построен на деревянных сваях, и периодически случаются наводнения.
Экскурсия «День из жизни венецианца» погружает в повседневную жизнь местных жителей, раскрывая их быт, традиции и особенности. Узнайте, как венецианцы справляются с городскими проблемами и что делает их жизнь особенной
🌊 Погружение в уникальный венецианский образ жизни
🏛️ Узнаете историю и географические особенности города
🍝 Откроете для себя местную кухню и традиции
🛶 Исследуете районы Сан-Марко, Кастелло, Дорсодуро и Сан-Поло
🗺️ Получите карту города с рекомендациями
Что можно увидеть
Сан-Марко
Кастелло
Дорсодуро
Сан-Поло
Описание экскурсии
Венеция: не такая как все
Вы узнаете, как среди вод лагуны возник прекрасный город и как географические особенности сформировали современный венецианский дух, характер и стиль жизни. Как на протяжении эпох менялась численность населения, почему венецианцы массово уезжают из центра и какие особые законы здесь необходимо соблюдать. Поговорим мы и о том, каким образом местные жители совладали с городскими проблемами: наводнениями, голубями и запретом на использование колёсного транспорта.
Сюжеты венецианской жизни
Я расскажу о буднях типичного венецианца: как начинается его день, куда он идёт за покупками, где обедает и ужинает, куда заглядывает на аперитив и какими видами спорта занимается. Поведаю, какие блюда местной кухни стоит попробовать, что составляет ежедневную рутину венецианских хозяек, какая одежда и аксессуары обязательно присутствуют в гардеробе горожан. А также раскрою, как здесь дела с транспортом, медициной, образованием и другими важными аспектами жизни.
Организационные детали
Если вы впервые в городе, мы погуляем по районам Сан-Марко и Кастелло. Если вы уже были в Венеции и видели центр, то я проложу маршрут по Дорсодуро и Сан-Поло.
После прогулки я подарю вам карту города с подробным описанием, что и где посетить самостоятельно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 256 туристов
Меня зовут Мария, я лицензированный гид в Италии. В 2010 году я переехала из Петербурга в Венецию, увлекаюсь историей декоративно-прикладного искусства и антиквариатом. Умею находить индивидуальный подход к гостям и доносить информацию понятным языком в лёгкой форме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Иван
Мария очень интеллигентный человек. Хорошо знает культуру и обычаи города. Ответила на все интересующие нас вопросы. «Двухчасовая прогулка по нетуристической Венеции» позволила познакомится с городом изнутри, почувствовать себя местным жителем. Спасибо, Мария!
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Э
Эдуард
Замечательная экскурсия! Несмотря на жару, благодаря Марии наша прогулка прошла настолько легко и интересно, что два часа пролетели совершенно незаметно. Отдельное спасибо за предложение перенести экскурсию на раннее утро, чтобы читать дальшеуменьшить
избежать самого жаркого времени — это сделало прогулку еще более комфортной.
Мария сумела найти подход к каждому из нас: рассказывала живо, с огромной любовью к Венеции, отвечала на все вопросы и делилась такими деталями, которые невозможно узнать самостоятельно. Особенно понравилось, что маршрут был гибким и учитывал именно наши интересы. Мы не просто увидели красивые места, а действительно почувствовали атмосферу города и посмотрели на Венецию глазами человека, который искренне ее любит.
Если вы хотите не просто увидеть Венецию, а по-настоящему в нее влюбиться, от всей души рекомендуем экскурсию с Марией. Это стало одним из самых ярких и теплых впечатлений нашего путешествия! ❤️
Мария, очень надеемся, что это была не последняя наша встреча. Хочется снова вернуться в Венецию, бесконечно гулять с Вами по ее улочкам и слушать Ваши увлекательные рассказы. Еще раз огромное спасибо за этот прекрасный день, теплое общение и любовь к городу, которой Вы так щедро делитесь!
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K
Kirill
Это была отличная экскурсия. Мария точно в назначенное время встретила нас в заранее определенном месте. Мария прекрасно знает город, его историю и места, в которые простой турист никогда не попадет. Маршрут читать дальшеуменьшить
был именно такой как мы хотели. Было желание пройти по местам, где мало туристов и много простой жизни венецианцев. Мария помогла с выбором места обеда по нашим пожеланиям, рассказала что надо обязательно попробовать из венецианской кухни. Спасибо большое за прекрасные почти 3 часа и много впечатлений
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A
Aleksandr
Мария очень интересный гид и человек! Пара часов прогулки и разговоров пролетели незаметно. Было легко, интересно и очень атмосферно. Венеция прекрасна. Большое спасибо!
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О
Ольга
Кто хочет индивидуальный маршрут, интересный рассказ и увидеть то, что не увидят многие туристы, вам именно к Марии!
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Н
Наталья
Итак, спустя много-много лет я снова оказалась в Венеции. Из своего предыдущего визита я мало что помнила, и я решила: в Венеции мне нужен проводник. Тот, кто расскажет и покажет читать дальшеуменьшить
город с самой лучшей стороны, при этом посвятит в те нюансы, о которых знают только местные. Мой выбор пал на Марию. И я не ошиблась. Это было 100%- ное попадание. Это человек, который знает историю, культуру, искусство, может поделиться интересными деталями, которые и составляют ту самую полную картину, складывают собственное представление о городе. Благодаря Марии, МОЯ Венеция получилась яркой, красочной, удивительной, увлекательной и вкусной (в буквальном и переносном смысле). Мне понравился темп, в котором проходила экскурсия, где, как и когда она проходила. Даже в день самого пика карнавала нам чудесным образом удалось избежать толп туристов и получить удовольствие от неспешной прогулки по этому необыкновенному городу. А ещё я была восхищена тем красивым, богатым и правильным русским языком, на котором проходила наша экскурсия. Я уже давно не слышала такой прекрасной речи и вдвойне приятно и удивительно было услышать её в Италии. Мне очень понравился мой новый опыт знакомства с Венецией и я благодарна Марии за эти замечательные впечатления от города.