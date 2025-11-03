Эта уникальная экскурсия объединяет три разных формата: водную прогулку, пешеходный тур и гастрономическое приключение.
Гости увидят знаменитые достопримечательности, такие как площадь Сан-Марко и мост Риальто, а также насладятся видами с крыши
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальная водная прогулка
- 🏛️ Знаменитые достопримечательности
- 🍹 Вкусные венецианские напитки
- 🏞️ Виды с высоты
- 🗣️ Интересные истории и факты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Мост Риальто
- Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто
Описание водной прогулки
- Прогулка по основным достопримечательностям. Вы увидите площадь Сан-Марко, мост Риальто и самую древнюю церковь города — Сан-Джакомо-ди-Риальто. Я расскажу, как возникла Венеция и почему именно отсюда пришли слова «чао», «карантин», «банкрот» и «газета».
- Водная прогулка и погружение в атмосферу Венеции. На гондоле или катере — по вашему выбору, будем петлять по узким каналам или пройдём по главной артерии — Большому каналу. Я расскажу о традициях гондольеров и баркаролах.
- Секретная локация. Мы поднимемся на крышу одного из венецианских палаццо, чтобы насладиться видом на черепичные крыши и каналы с высоты.
- Венеция на вкус. Вы попробуете настоящий венецианский кофе или культовый коктейль: спритц — персиковый «Беллини» или клубничный «Россини».
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается аренда катера — €160 за час для 4 чел. или прогулка на гондоле — €90 за 30 мин. для 5 чел.
- Дегустация не входит в стоимость (от €1,5 до €7 за напиток).
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 1039 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
3 ноя 2025
Благодарим Анжелу за прекрасную экскурсию. Все было продумано, интересно. Отдельное спасибо за дегустации. Мы в полном восторге ❤️
I
Inna
29 авг 2025
Все было просто замечательно. Гид прекрасно знает историю, развернуть отвечала на все наши многочисленные вопросы. Маршрут был составлен идеально, учитывая что мы были с 2 мя детьми и всем очень понравились.
I
IRINA
4 авг 2025
Если вы хотите влюбиться в Венецию
Просто необходимо выбрать эту экскурсию
На катере по большому каналу, потом выпить вкуснейшие коктейли на площади Сан-Марко, затем прокатился на гондоле, подняться на террасу
Невероятная, интересная и легкая прогулка по прекрасному городу
Благодарю
Ирина
4 авг 2025
Очень заинтересовал оптимальный формат экскурсии, т. к. всегда хочется объять необъятное в сжатые сроки)) А Анжела - прекрасный экскурсовод, знающий историю города и интересные места и легенды. К тому же обаятельная женщина и отзывчивый человек (помогала нам по вопросам, не связанным с экскурсией)
И
Ирина
3 авг 2025
Анжела провела интересную экскурсию, заранее списалась с нами, обсудила все детали, ответила на все вопросы. В день приезда была плохая погода, лил сильный дождь, она предложила перенести экскурсию на другой день, и мы не пожалели. Стояла прекрасная погода, детям и взрослым было одинаково интересно. На дегустации водила по интересным местам, экономя нам наши деньги. Спасибо, Венеция, Анжела, мы обязательно вернемся!!!!
Владимир
20 июн 2025
Мы прибыли в Венецию после ночного перелета, а вечер провели в компании Анжелы на экскурсии “Венеция 3в1»Это было ценно и вовремя, тк уже в первый же день мы смогли получить
