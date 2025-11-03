Мои заказы

Венеция 3 в 1: с воды, земли и воздуха

Индивидуальная экскурсия, сочетающая водную прогулку, пешеходный тур и гастрономические открытия. Узнайте о традициях и истории Венеции
Эта уникальная экскурсия объединяет три разных формата: водную прогулку, пешеходный тур и гастрономическое приключение.

Гости увидят знаменитые достопримечательности, такие как площадь Сан-Марко и мост Риальто, а также насладятся видами с крыши
венецианского палаццо.

В ходе экскурсии можно узнать о происхождении таких слов, как "чао" и "карантин", и попробовать знаменитые венецианские напитки.

Программа идеально подходит для первого знакомства с городом или для тех, кто хочет открыть Венецию с новой стороны

6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная водная прогулка
  • 🏛️ Знаменитые достопримечательности
  • 🍹 Вкусные венецианские напитки
  • 🏞️ Виды с высоты
  • 🗣️ Интересные истории и факты
Венеция 3 в 1: с воды, земли и воздуха© Анжела
Венеция 3 в 1: с воды, земли и воздуха© Анжела
Венеция 3 в 1: с воды, земли и воздуха© Анжела
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Мост Риальто
  • Церковь Сан-Джакомо-ди-Риальто

Описание водной прогулки

  • Прогулка по основным достопримечательностям. Вы увидите площадь Сан-Марко, мост Риальто и самую древнюю церковь города — Сан-Джакомо-ди-Риальто. Я расскажу, как возникла Венеция и почему именно отсюда пришли слова «чао», «карантин», «банкрот» и «газета».
  • Водная прогулка и погружение в атмосферу Венеции. На гондоле или катере — по вашему выбору, будем петлять по узким каналам или пройдём по главной артерии — Большому каналу. Я расскажу о традициях гондольеров и баркаролах.
  • Секретная локация. Мы поднимемся на крышу одного из венецианских палаццо, чтобы насладиться видом на черепичные крыши и каналы с высоты.
  • Венеция на вкус. Вы попробуете настоящий венецианский кофе или культовый коктейль: спритц — персиковый «Беллини» или клубничный «Россини».

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается аренда катера — €160 за час для 4 чел. или прогулка на гондоле — €90 за 30 мин. для 5 чел.
  • Дегустация не входит в стоимость (от €1,5 до €7 за напиток).

Анжела
Анжела — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 1039 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
Отзывы и рейтинг

Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
3 ноя 2025
Благодарим Анжелу за прекрасную экскурсию. Все было продумано, интересно. Отдельное спасибо за дегустации. Мы в полном восторге ❤️
I
Inna
29 авг 2025
Все было просто замечательно. Гид прекрасно знает историю, развернуть отвечала на все наши многочисленные вопросы. Маршрут был составлен идеально, учитывая что мы были с 2 мя детьми и всем очень понравились.
Пс: наше путешествие было на круизном лайнере и во время него у нас было 8 экскурсий в основном все с трипстера. Экскурсия по Венеции была одной из лучших. Спасибо Анжеле!
I
IRINA
4 авг 2025
Если вы хотите влюбиться в Венецию
Просто необходимо выбрать эту экскурсию
На катере по большому каналу, потом выпить вкуснейшие коктейли на площади Сан-Марко, затем прокатился на гондоле, подняться на террасу
Невероятная, интересная и легкая прогулка по прекрасному городу
Благодарю
Ирина
Ирина
4 авг 2025
Очень заинтересовал оптимальный формат экскурсии, т. к. всегда хочется объять необъятное в сжатые сроки)) А Анжела - прекрасный экскурсовод, знающий историю города и интересные места и легенды. К тому же обаятельная женщина и отзывчивый человек (помогала нам по вопросам, не связанным с экскурсией)
И
Ирина
3 авг 2025
Анжела провела интересную экскурсию, заранее списалась с нами, обсудила все детали, ответила на все вопросы. В день приезда была плохая погода, лил сильный дождь, она предложила перенести экскурсию на другой день, и мы не пожалели. Стояла прекрасная погода, детям и взрослым было одинаково интересно. На дегустации водила по интересным местам, экономя нам наши деньги. Спасибо, Венеция, Анжела, мы обязательно вернемся!!!!
Владимир
Владимир
20 июн 2025
Мы прибыли в Венецию после ночного перелета, а вечер провели в компании Анжелы на экскурсии “Венеция 3в1»Это было ценно и вовремя, тк уже в первый же день мы смогли получить
представление об этом уникальном городе, его достопримечательностях. Катер для знакомства с Венецией просто необходим, в Венецию все поставляется с воды. И построен город так, что именно с воды во всем своем великолепии предстают знаменитые фасады. Лицо города, скорее, вода, а не улочки. С воды торговцы видели Венецию, с воды советую и вам ее увидеть. Возможно, аренда катера не дешевая, но стоит своих денег, потому что впечатление будет непередаваемым. А еще вы не так устанете, потому что ходить ногами придется на час меньше. Кстати, про ходить ногами. Наша экскурсия была на закате. Вечером туристов меньше, на улицах свободнее, солнце золотит стены и площади, получаются роскошные фотографии. Прогулка не покажется вам утомительной, хотя затронет почти все главные объекты. И про каждый у Анжелы есть буквально личная история. Слушать Анжелу - сплошное удовольствие. Прежде всего, потому что она тут живет, а еще потому что много лет увлекается историей и культурой этой земли. Поверьте, вы заслушаетесь, будете ловить каждое слово. Анжела расскажет то, что не прочитаешь в интернете, ее опыт и осведомленность восхищают. Очень милым было то, как в одном из отелей мы поднялись на крышу, пофотографировались, увидели черепичные крыши и еще много чего с высокой точки, порадовались закату. А еще послушали о том, как куртизанки красили волосы на солнце. После экскурсии мы могли свободно ориентироваться в городе, удовлетворили свое любопытство, Анжела ответила своей экскурсией на многие вопросы, которые возникали еще до приезда сюда. Если мы еще будем в Венеции, то хотели бы снова увидеться с Анжелой.

