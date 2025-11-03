читать дальше

представление об этом уникальном городе, его достопримечательностях. Катер для знакомства с Венецией просто необходим, в Венецию все поставляется с воды. И построен город так, что именно с воды во всем своем великолепии предстают знаменитые фасады. Лицо города, скорее, вода, а не улочки. С воды торговцы видели Венецию, с воды советую и вам ее увидеть. Возможно, аренда катера не дешевая, но стоит своих денег, потому что впечатление будет непередаваемым. А еще вы не так устанете, потому что ходить ногами придется на час меньше. Кстати, про ходить ногами. Наша экскурсия была на закате. Вечером туристов меньше, на улицах свободнее, солнце золотит стены и площади, получаются роскошные фотографии. Прогулка не покажется вам утомительной, хотя затронет почти все главные объекты. И про каждый у Анжелы есть буквально личная история. Слушать Анжелу - сплошное удовольствие. Прежде всего, потому что она тут живет, а еще потому что много лет увлекается историей и культурой этой земли. Поверьте, вы заслушаетесь, будете ловить каждое слово. Анжела расскажет то, что не прочитаешь в интернете, ее опыт и осведомленность восхищают. Очень милым было то, как в одном из отелей мы поднялись на крышу, пофотографировались, увидели черепичные крыши и еще много чего с высокой точки, порадовались закату. А еще послушали о том, как куртизанки красили волосы на солнце. После экскурсии мы могли свободно ориентироваться в городе, удовлетворили свое любопытство, Анжела ответила своей экскурсией на многие вопросы, которые возникали еще до приезда сюда. Если мы еще будем в Венеции, то хотели бы снова увидеться с Анжелой.