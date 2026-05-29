61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вечерняя Венеция звучит иначе: стучат ставни, эхо шагов летит по каменным мостовым, перекатываются волны и поют колокола. Вам покажется, будто вы очутились в прошлом, а за углом можно встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Я проведу вас по тихим улочкам и поделюсь историями, которые редко звучат на русском языке.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пешая прогулка

Мы пройдём по центральным улицам и поговорим об основании Венеции, её расцвете и закате республики. А ещё о жизни горожан, власти Наполеона и его влиянии на город.

По Большому каналу — на гондоле или катере

Здесь веками селилась венецианская знать: дворцы, театры и церкви демонстрируют византийскую, готическую, ренессансную и барочную архитектуру. Я расскажу о мастерах, создававших палаццо, об их владельцах и о том, как рождались венецианские легенды.

Вы увидите:

Главный мост Венеции, мост Босоногих, мост Вздохов, мост и галерею Академии

Церковь дельи Скальци (Санта Мария ди Назарет) 17 века

Фондако деи Турки — бывшее турецкое подворье 13 века

Ка’ Пезаро — мраморный дворец в стиле барокко, Ка’ д’Оро — «золотой дом», Ка’ да Мосто — дворец 13 века в венето-византийском стиле

Палаццо Гримани и собор Сан-Джорджо Маджоре

Ка’ Фоскари (Università di Venezia) — готический дворец дожа Франческо Фосками

Площадь Сан-Марко, Дворец дожей и театр «Ла Фениче»

Организационные детали