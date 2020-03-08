61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  3. Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца

Погрузиться в атмосферу древнего города и узнать истории его самых красивых зданий

Marco
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Marco – ваш гид
Чтобы лучше прочувствовать атмосферу древнего города, нужно исследовать его без суеты и лишних людей.

Для этого я приглашаю вас экскурсию по вечерней Венеции, во время которой вы погрузитесь в звуки ночного города: стук закрывающихся ставней, шаги на каменном мосту, шепот, плеск волн и звон колоколов.

И главное — отсутствие шума машин.

Вам действительно покажется, будто вы очутились в тех временах, когда за углом можно было встретить Казанову, Отелло или Вивальди.

Как коренной житель, я знаю о своем городе много историй, которые не расскажет вам ни один русский гид, и с радостью ими поделюсь.
178 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии61 отзыв
4.79
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части. Сначала мы пешком прогуляемся по центральным улицам, и я расскажу вам историю Венеции: когда и как был основан город, какие эпохи здесь прошли и чем они ознаменовались, о венецианцах и их жизни, о закате Венецианской республики, о власти Наполеона и его влиянии на город.

Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу. Большой Канал — главная магистраль города, жить здесь стремилась вся знать, поэтому тут вы найдете самые красивые здания Венеции (дворцы, театры и церкви) и всевозможные стили архитектуры (византийскую, готическую, венецианскую, ренессанс, барокко и другие). Я расскажу вам о них и знаменитых архитекторах, построивших великолепные палаццо, об особенностях венецианских дворцов, а также о самых выдающихся жителях этих роскошных зданий.

Среди прочего, я покажу дом Дездемоны, и дворец, в котором жил еще не ставший императором Павел I во время своего тайного визита в Венецию. Вы увидите дворец Катерины Корнаро, последней королевы Кипра, и узнаете, как она подарила Кипр венецианцам и что получила в ответ. А также дом Елены Корнаро — первой европейской женщины, получившей высшее образование. Я расскажу, кем она была, как получила диплом и чем занималась после.

Мы будем проезжать по местности «Риво-Альто» («Высокий берег»). Во времена Казановы она была экономическим центром города и финансовым центром Европы. Я расскажу о первом рынке, об устройстве торговой площади, о первом страховании и банкирах Европы.

У главного моста Венеции вы узнаете, кто из знаменитых творцов участвовал в его постройке, почему для строительства выбрали молодого неизвестного архитектора и как его строили.

Основные достопримечательности:

  • Церковь дельи Скальци или Санта Мария ди Назарет (Церковь возведена в 1660—1689 годы)
  • Мост босоногих
  • Фондако деи Турки — бывшее турецкое подворье, построено в XIII веке
  • Ка’ Пезаро — мраморный дворец в барочном стиле
  • Ка’ д’Оро — «Золотой дом»
  • Ка’ да Мосто — построен в XIII веке в венето-византийском стиле
  • Палаццо Гримани
  • Ка’ Фоскари (Universita’ di Venezia) — готический дворец, принадлежащий дожу Франческо Фосками
  • Собор Сан-Джорджо Маджоре
  • Галерея Академии
  • Мост Академии
  • Площадь Сан Марко
  • Мост Вздохов
  • Дворец Дожей
  • Tеатр «Ла Фениче»

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на русском языке
  • Дополнительные расходы: билеты на гондолу (80€ за полчаса; после 19:00 — 100€ за полчаса), на речной трамвайчик (7,50€ за человека) или на частный катер (130€ за час до 4 человек + 10€ за каждого следующего человека)
  • Место встречи — в холле вашего отеля или по договоренности
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marco
Marco
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
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61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 марта 2020
Марко - отличный рассказчик! Может быть не сразу привыкаешь к его акценту, но это тоже придаёт определенный шарм самой экскурсии. Марко рассказывает и показывает свою Венецию - он здесь вырос. И это дополняется ещё и интересными знаниями истории и традиций. В общем, нам понравилось!!!
29 февраля 2020
Марко молодец! Знает маяковского и что достоевский какает книгами. Лучший гид ever!
29 февраля 2020
Большое спасибо за экскурсию.Мы увидели этот район Венеции с нетуристической стороны.Увилели много интересных фотографий. И просто пообщаться с коренным венецианцем было очень здорово
26 февраля 2020
Марко очень ответственный и чуткий. Проводил нам экскурсию для группы из 12 человек. Выполнил все пожелания и старался все рассказать максимально. Было интересно! Очень благодарна Марку за проведенные праздники в Венеции.
22 февраля 2020
Марко спасибо, был великолепный вечер и очень много интересного
8 ноября 2019
Марко, спасибо огромное за содержательный рассказ о вашем чудесном городе!
3 ноября 2019
Несмотря на дождливую погоду, удалось сосредотояиться на рассказе Марко и дополнить картину Венеции с другой стороны.
12 октября 2019
Прекрасно организованная экскурсия, по воде и пешком побывали в разных районах Венеции, Marco очень интересный гид владеющий разнообразной познавательной информацией о Венеции. Нам все очень понравилось, огромное спасибо Marco.
28 сентября 2019
Марко — местный житель, он там играл в футбол на этих улицах ещё в детстве (при том, что запрещено). И у него с собой есть куча фотографий и видео на планшете. Особенно круто медуза, плывущая по улице во время наводнения. В общем, офигенно.
27 сентября 2019
Марко великолепный гид !! Мы прошлись по вечерней Венеции и по каналам на гондоле! Так здорово было услышать историю, описание интересных событий, культуры и искусства Венеции от Венецианца!! Марко настоящий энтузиаст своего города! Всем рекомендую эту прогулку с Марко. Огромное спасибо. Тамара, Максим, Галина и Карина
Ещё 51 отзыв

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