61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия делится на две части. Сначала мы пешком прогуляемся по центральным улицам, и я расскажу вам историю Венеции: когда и как был основан город, какие эпохи здесь прошли и чем они ознаменовались, о венецианцах и их жизни, о закате Венецианской республики, о власти Наполеона и его влиянии на город.

Затем вас ждет необыкновенные путешествие по воде: на гондоле или на катере по Большому Каналу. Большой Канал — главная магистраль города, жить здесь стремилась вся знать, поэтому тут вы найдете самые красивые здания Венеции (дворцы, театры и церкви) и всевозможные стили архитектуры (византийскую, готическую, венецианскую, ренессанс, барокко и другие). Я расскажу вам о них и знаменитых архитекторах, построивших великолепные палаццо, об особенностях венецианских дворцов, а также о самых выдающихся жителях этих роскошных зданий.

Среди прочего, я покажу дом Дездемоны, и дворец, в котором жил еще не ставший императором Павел I во время своего тайного визита в Венецию. Вы увидите дворец Катерины Корнаро, последней королевы Кипра, и узнаете, как она подарила Кипр венецианцам и что получила в ответ. А также дом Елены Корнаро — первой европейской женщины, получившей высшее образование. Я расскажу, кем она была, как получила диплом и чем занималась после.

Мы будем проезжать по местности «Риво-Альто» («Высокий берег»). Во времена Казановы она была экономическим центром города и финансовым центром Европы. Я расскажу о первом рынке, об устройстве торговой площади, о первом страховании и банкирах Европы.

У главного моста Венеции вы узнаете, кто из знаменитых творцов участвовал в его постройке, почему для строительства выбрали молодого неизвестного архитектора и как его строили.

Основные достопримечательности: