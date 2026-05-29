61 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Вечерняя Венеция звучит иначе: стучат ставни, эхо шагов летит по каменным мостовым, перекатываются волны и поют колокола.
Вам покажется, будто вы очутились в прошлом, а за углом можно встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Я проведу вас по тихим улочкам и поделюсь историями, которые редко звучат на русском языке.
Вам покажется, будто вы очутились в прошлом, а за углом можно встретить Казанову, Отелло или Вивальди. Я проведу вас по тихим улочкам и поделюсь историями, которые редко звучат на русском языке.
Описание экскурсии
Пешая прогулка
Мы пройдём по центральным улицам и поговорим об основании Венеции, её расцвете и закате республики. А ещё о жизни горожан, власти Наполеона и его влиянии на город.
По Большому каналу — на гондоле или катере
Здесь веками селилась венецианская знать: дворцы, театры и церкви демонстрируют византийскую, готическую, ренессансную и барочную архитектуру. Я расскажу о мастерах, создававших палаццо, об их владельцах и о том, как рождались венецианские легенды.
Вы увидите:
- Главный мост Венеции, мост Босоногих, мост Вздохов, мост и галерею Академии
- Церковь дельи Скальци (Санта Мария ди Назарет) 17 века
- Фондако деи Турки — бывшее турецкое подворье 13 века
- Ка’ Пезаро — мраморный дворец в стиле барокко, Ка’ д’Оро — «золотой дом», Ка’ да Мосто — дворец 13 века в венето-византийском стиле
- Палаццо Гримани и собор Сан-Джорджо Маджоре
- Ка’ Фоскари (Università di Venezia) — готический дворец дожа Франческо Фосками
- Площадь Сан-Марко, Дворец дожей и театр «Ла Фениче»
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты на гондолу (€90 за полчаса; после 19:00 — €110 за полчаса), на речной трамвайчик (€7,50 за чел.) или на частный катер (€150 за час до 4 чел. + €10 за каждого следующего чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марко — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1830 туристов
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
все отлично, рекомендую!
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Д
Очень нтернсная экскурсия с местным колоритом от жителя Венеции. Венецианец, говорящий на русском, это очень занимательный экскурсионный опыт. марко родился и вырос в Венеции, по этому знает много местных историй и случаев со знаменитыми туристами в Венеции.
Марко
Ответ организатора:
Спасибо большое, Дмитрий!
Приезжайте ещё! До новой встречи))
Приезжайте ещё! До новой встречи))
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Сказочная экскурсия! экскурсовод Марко раскрыл Венецию для нас, за что ему огромное спасибо. очень интересно, очень душевно, очень красиво. Все очень очень очень в превосходной степени🫶🏻🫶🏻🫶🏻С удовольствием вернусь и буду просить Марко провести нас еще раз по его волшебному городу🥰
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П
Все прекрасно!) понравилась экскурсия и организация!
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Мы увидели вечерний, засыпающий город глазами человека, который живет в нем. Марко интеллектуал и интеллигент, с которым легко и приятно общаться. Непринужденный разговор и неспешная прогулка - идеально, чтобы познакомиться с Венецией. В какой-то момент понимаешь, что этот город нужно пить маленькими глоточками, постепенно и неторопливо. Вернемся обязательно!
Марко, наша компания рада знакомству и искренне благодарит за прекрасный вечер.
Марко, наша компания рада знакомству и искренне благодарит за прекрасный вечер.
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Марко провел нам увлекательную экскурсию по вечерней Венеции. Мы плавали на лодке на закате, ходили пешком по полупустым улочкам. Марко-прекрасный собеседник и гид. Хотя мы в Венеции не первый раз,
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