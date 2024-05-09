Почувствовать себя местным – экскурсии в Венеции

Найдено 6 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Венеции на русском языке, цены от €130, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
150 за всё до 9 чел.
День из жизни венецианца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
160 за всё до 5 чел.
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
1 авг в 18:00
2 авг в 18:00
130 за всё до 3 чел.
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
400 за всё до 4 чел.
По водным дорогам Венеции
🛶 На гондоле
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    День из жизни венецианца
    Это было чудесно! Очарована Марией! Муж и сын 10 лет - тоже. Как же было интересно! Экскурсия пролетела как за
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    1 минуту, не хотелось расставаться с Марией. Гуляли по городу и говорили о текущей и прошлой жизни венецианцев. Профессионализм и эрудиция Марии впечатлили. Мы в Венеции не в первый раз и хотели именно такую экскурсию - вне основных туристических мест. Все прошло идеально!

  • О
    Олеся
    1 марта 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
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    жарко и людно. На этот раз погода была хоть и солнечной, но не жаркой. Анастасия, чудесным образом показала нам скрытые от туристов места, и заведения. Причем мы видели и иногда выходили на людные улицы, одна ж - в основное время, ходили по улицам и площадям, на которых были или местные или совсем не было людей. И это было поразительно и прекрасно! Так же, Анастасия рассказывала нам различные интересные факты, подсказывала места для лучших фото! Мы остались очень довольны! С радостью рекомендую Анастасию, как экскурсовода!

    Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, ноМы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но
  • И
    Иван
    28 февраля 2024
    Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
    Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
  • Л
    Леонид
    20 ноября 2023
    День из жизни венецианца
    Заказали с женой индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Мария провела нас по очень завораживающим местам, сопровождая поход интересными рассказами о красавице Венеции и о жизни в этом прекрасном городе. За что ей огромное спасибо!
  • Ю
    Юля
    17 июля 2023
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
  • Н
    Наталья
    17 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Отличная экскурсия
  • Е
    Елена
    15 ноября 2019
    Вино и Венеция - вечер в стиле местных
    Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Почувствовать себя местным»

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  6. Набережная
  7. Гранд-канал
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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