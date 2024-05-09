1 чел.
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скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: у вокзала Санта-Лучия
Завтра в 08:30
10 июня в 12:00
€150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Венеции: Погрузитесь в жизнь настоящего венецианца
Уникальная возможность увидеть Венецию глазами местных жителей. Познакомьтесь с их бытом, традициями и секретами
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
1 авг в 18:00
2 авг в 18:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
В гости к необыкновенной венецианской паре - с оперной певицей
Полувековая любовь, аристократия, просекко и сабля для харакири в самом романтичном городе Италии
Начало: У рынка Риальто
10 июня в 14:00
11 июня в 15:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По водным дорогам Венеции
Понаблюдать за производством гондол в старинной мастерской и прокатиться по каналам
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 мая 2024Это было чудесно! Очарована Марией! Муж и сын 10 лет - тоже. Как же было интересно! Экскурсия пролетела как за
- ООлеся1 марта 2024Мы побывали на экскурсии с Анастасией в феврале в Венеции. Мы бывали ранее в Венеции, но летом и было очень
- ИИван28 февраля 2024Экскурсия не для всех, особенно если вы привыкли ходить проторенным туристическими дорожками в толпе других путешественников. Это эксклюзивный продукт для тех, кто по-настоящему хочет почувствовать дух истинной Венеции. Мне безумно понравилось.
- ЛЛеонид20 ноября 2023Заказали с женой индивидуальную экскурсию и остались очень довольны. Мария провела нас по очень завораживающим местам, сопровождая поход интересными рассказами о красавице Венеции и о жизни в этом прекрасном городе. За что ей огромное спасибо!
- ЮЮля17 июля 2023Вероника потрясающая! Интересно легко и познавательно одновременно!
- ННаталья17 ноября 2019Отличная экскурсия
- ЕЕлена15 ноября 2019Очень интересная и познавательная экскурсия с погружением в жизнь коренных венецианцев. Наталья отличный гид. Показала нам местные Бакари и посоветовала что попробовать. Рекомендую эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Почувствовать себя местным»
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