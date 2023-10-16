Выполнить захватывающие задания и лучше узнать историю Венеции
Внимание, внимание! Крысиная банда захватила город! Спецподразделение котов не справляется с захватчиками и просит помочь им найти покровителя Венеции, который избавит город от бандитов. Поиски будут проходить в квартале Риальто, и от детей понадобятся храбрость и смекалка. Родители, ваша помощь также необходима!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Задача квеста: узнать, кто покровительствует Венеции. Чтобы получить ответ, нужно найти и собрать воедино несколько городских символов. А чтобы получить каждый символ, необходимо отгадать загадку или расшифровать ребус. Но это еще не всё! Ребятам предстоит послушать несколько удивительных историй, научиться ориентироваться на местности и выполнить ряд заданий в квартале Риальто.
За удачные отгадки участники поощряются конфетами. По окончании квеста дети получат финальный приз и грамоту «Следопыт Венеции».
Кому подойдёт
Квест будет интересен для семей с детьми младшего школьного возраста (6-10 лет).
Организационные детали
По желанию родителей за дополнительную плату конфеты и главный приз могут быть заменены на что-то другое (обсуждается заранее).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у моста Риальто
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 681 туриста
Дорогие путешественники, здравствуйте! Вот уже 20 лет я живу в Италии. Венеция для меня стала родным и любимым городом. После знакомства с ней я увлеклась историей, получила все необходимые лицензии и успешно работаю с путешественниками. Моя любимая работа — знакомить вас с местами, которые вы не найдёте в путеводителях, и дарить незабываемые моменты, которые останутся в памяти надолго. Приезжайте и не пожалеете!
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