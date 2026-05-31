Крысиная банда захватила город, и спецподразделение котов просит помощи в поиске покровителя Венеции. В квартале Риальто дети проявят храбрость и смекалку, чтобы найти и собрать городские символы. Каждый символ можно

получить, отгадав загадку или расшифровав ребус. Участники услышат удивительные истории, научатся ориентироваться на местности и выполнят задания. За правильные ответы дети получат конфеты, а по окончании квеста - грамоту «Следопыт Венеции». Квест подходит для семей с детьми 6-10 лет. Родители могут заменить конфеты на что-то другое за дополнительную плату

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Задача квеста: узнать, кто покровительствует Венеции. Чтобы получить ответ, нужно найти и собрать воедино несколько городских символов. А чтобы получить каждый символ, необходимо отгадать загадку или расшифровать ребус. Но это еще не всё! Ребятам предстоит послушать несколько удивительных историй, научиться ориентироваться на местности и выполнить ряд заданий в квартале Риальто.

За удачные отгадки участники поощряются конфетами. По окончании квеста дети получат грамоту «Следопыт Венеции».

Кому подойдёт

Квест будет интересен для семей с детьми младшего школьного возраста (6-10 лет).

Организационные детали

По желанию родителей за дополнительную плату конфеты могут быть заменены на что-то другое (обсуждается заранее).