Детский квест «Операция МЯУ»

Выполнить захватывающие задания и лучше узнать историю Венеции

Описание
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Ответы на вопросы
Внимание, внимание! Крысиная банда захватила город! Спецподразделение котов не справляется с захватчиками и просит помочь им найти покровителя Венеции, который избавит город от бандитов. Поиски будут проходить в квартале Риальто, и от детей понадобятся храбрость и смекалка. Родители, ваша помощь также необходима!
Детский квест «Операция МЯУ»
Детский квест «Операция МЯУ»
Детский квест «Операция МЯУ»
Детский квест «Операция МЯУ»
Детский квест «Операция МЯУ»
Детский квест «Операция МЯУ»
Детский квест «Операция МЯУ»
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Задача квеста: узнать, кто покровительствует Венеции. Чтобы получить ответ, нужно найти и собрать воедино несколько городских символов. А чтобы получить каждый символ, необходимо отгадать загадку или расшифровать ребус. Но это еще не всё! Ребятам предстоит послушать несколько удивительных историй, научиться ориентироваться на местности и выполнить ряд заданий в квартале Риальто.

За удачные отгадки участники поощряются конфетами. По окончании квеста дети получат финальный приз и грамоту «Следопыт Венеции».

Кому подойдёт

Квест будет интересен для семей с детьми младшего школьного возраста (6-10 лет).

Организационные детали

По желанию родителей за дополнительную плату конфеты и главный приз могут быть заменены на что-то другое (обсуждается заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у моста Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Квесты
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