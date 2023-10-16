Внимание, внимание! Крысиная банда захватила город! Спецподразделение котов не справляется с захватчиками и просит помочь им найти покровителя Венеции, который избавит город от бандитов. Поиски будут проходить в квартале Риальто, и от детей понадобятся храбрость и смекалка. Родители, ваша помощь также необходима!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Задача квеста: узнать, кто покровительствует Венеции. Чтобы получить ответ, нужно найти и собрать воедино несколько городских символов. А чтобы получить каждый символ, необходимо отгадать загадку или расшифровать ребус. Но это еще не всё! Ребятам предстоит послушать несколько удивительных историй, научиться ориентироваться на местности и выполнить ряд заданий в квартале Риальто.

За удачные отгадки участники поощряются конфетами. По окончании квеста дети получат финальный приз и грамоту «Следопыт Венеции».

Кому подойдёт

Квест будет интересен для семей с детьми младшего школьного возраста (6-10 лет).

Организационные детали

По желанию родителей за дополнительную плату конфеты и главный приз могут быть заменены на что-то другое (обсуждается заранее).