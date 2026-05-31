Крысиная банда захватила город, и спецподразделение котов просит помощи в поиске покровителя Венеции. В квартале Риальто дети проявят храбрость и смекалку, чтобы найти и собрать городские символы. Каждый символ можно
5 причин купить этот квест
- 🧩 Развитие логики и смекалки
- 👨👩👧👦 Совместное время с семьей
- 🎁 Призы и грамоты
- 🏙️ Изучение Венеции
- 📜 Увлекательные истории
Что можно увидеть
- Квартал Риальто
Описание квеста
Задача квеста: узнать, кто покровительствует Венеции. Чтобы получить ответ, нужно найти и собрать воедино несколько городских символов. А чтобы получить каждый символ, необходимо отгадать загадку или расшифровать ребус. Но это еще не всё! Ребятам предстоит послушать несколько удивительных историй, научиться ориентироваться на местности и выполнить ряд заданий в квартале Риальто.
За удачные отгадки участники поощряются конфетами. По окончании квеста дети получат грамоту «Следопыт Венеции».
Кому подойдёт
Квест будет интересен для семей с детьми младшего школьного возраста (6-10 лет).
Организационные детали
По желанию родителей за дополнительную плату конфеты могут быть заменены на что-то другое (обсуждается заранее).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Риальто
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1219 туристов
Дорогие путешественники, здравствуйте! С начала 2000 годов я живу в Италии. Венеция для меня стала родным и любимым городом. После знакомства с ней я увлеклась историей, получила все необходимые лицензии
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Отличная экскурсия, были на ней с ребенком 9 лет, и он ни на секунду не заскучал, запомнил ключевые факты о Венеции. Кристина охотно отвечала на вопросы взрослых, дала много интересных фактов, с удовольствием приедем еще!
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Н
Квест очень понравился! Простоват, маршрут короткий, скорее для детей до 8 лет. Но как ознакомление с символикой Венеции очень познавательный. Спасибо Кристине за задания и подарочек в конце!
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Квест был интересен ребёнку (6 лет). В процессе он запомнил символы Венеции и теперь делится впечатлениями, рассказывая о них.
Некоторые задания оказались немного сложными для его возраста, но в целом это не повлияло на общее впечатление.
В качестве пожелания от родителя — возможно, стоит давать сладости не за каждое выполненное задание, чтобы детям было проще соблюдать баланс 🙂
Некоторые задания оказались немного сложными для его возраста, но в целом это не повлияло на общее впечатление.
В качестве пожелания от родителя — возможно, стоит давать сладости не за каждое выполненное задание, чтобы детям было проще соблюдать баланс 🙂
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Г
Экскурсия была отличная! детям очень понравилось, осталось чувство что хотелось бы еще!
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М
Были на квесте с 2 мя детьми-9 и 10 лет. Дети были в восторге. Заинтересованы, отвечали на вопросы.
Кристина очень добрый и светлый человек. С ней было очень приятно гулять и узнавать о Венеции.
Спасибо большое.
Кристина очень добрый и светлый человек. С ней было очень приятно гулять и узнавать о Венеции.
Спасибо большое.
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D
Ребенок 9 лет был полностью захвачен квестом. И даже папа не заскучал. Было отлично и весело
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