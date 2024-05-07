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Квест
1.5 часа
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест для детей «По следам бандитов в Венеции»
Раскрыть коварное преступление и прикоснуться к жизни самого опасного города Средневековья
Начало: На площади Сан-Марко
«В конце квеста ребята откроют, какое главное сокровище города пытались украсть преступники»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:30
€195 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия «Операция МЯУ» в Венеции: семейное приключение в квартале Риальто
Крысиная банда захватила Венецию! Помогите котам найти покровителя города и освободить квартал Риальто. Захватывающее приключение для детей и родителей
Начало: У моста Риальто
«Задача квеста: узнать, кто покровительствует Венеции»
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€134 за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Формула успеха Казановы: эксклюзивный квест в сердце Венеции
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по следам Джакомо Казановы. Откройте секреты великого соблазнителя в самом сердце Венеции
Начало: На рынке Риальто
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€80 за человека
Квест
3 часа
Живая квест-игра «Формула успеха Казановы»
Начало: На мосту у рыбного рынка Риальто
«Условия квеста: жажда приключений и возраст от 16 лет»
Расписание: в любое время после 10.30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€75 за человека
Квест
1.5 часа
Детская экскурсия-квест по археологическому музею Венеции: погружение в мир мифов
Приглашаем маленьких исследователей в увлекательное путешествие по миру древнегреческих мифов и легенд в одном из старейших музеев Венеции
Начало: напротив музея Коррер
«Приглашаю маленьких путешественников на увлекательный квест, который станет настоящим приключением»
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€134 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 мая 2024Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)
- ЕЕлена5 мая 2024Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥
- ЛЛюдмила3 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!
- ННиколай12 ноября 2023Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!
- ААлександра31 октября 2023Детям (8 и 10 лет) очень понравилось, пришли домой с полными карманами конфет за правильные ответы во время квеста. Весело, интересно и увлекательно.
- HHi+972542 сентября 2023Тур для детей Венеция квест игра по городу или по Дворцу ДожейВсе очень понравилось
- MMaria2 июня 2023Тур для детей Венеция квест игра по городу или по Дворцу ДожейМы выбрали вариант по городу. Хорошая экскурсия для детей, моей дочке 10 лет понравилась.
- EEkaterina4 апреля 2023Тур для детей Венеция квест игра по городу или по Дворцу ДожейМы с детьми (16 и 8) были пару дней в Венеции. Хотелось немного приобщить детей к искусству, поэтому искала детскую экскурсию,
- ААнна13 июля 2022Вероника провела квест для наших детей (9 и 4,5), и эти два часа увлекли не только их, но и нас,
- ээлина29 апреля 2022Мы встретились с Вероникой утром, дети радостно бежали навстречу. Познавательно и весело пролётном все 1,5 часа! Багаж знаний пополнимся незаметно,
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Квесты»
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