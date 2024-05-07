Ю Юлия Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей Спасибо большое Кристине за замечательную экскурсию, несмотря на жару и толпы туристов удалось показатель детям город и забросать их разными заданиями. Дети довольны, родители тоже. Знакомство с прекрасным городом на воде считаю успешным)

Е Елена Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей Кристина провела захватывающий квест, динамично, увлекательно и содержательно! 🔥🔥🔥

Л Людмила Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей Нам очень понравилась экскурсия! Кристина явно увлеченный и опытный гид, старалась сделать нашу прогулку по Дворцу Дожей интересной и занимательной, особенно для ребенка, 10 лет. Узнали много нового и было совсем не скучно! С удовольствием рекомендуем!

Н Николай Формула успеха Казановы: квест по Венеции Удивительный оригинальный проект) Гид не просто рассказывает, а щепетильно и тщательно все готовит заранее. Интересно и увлекательно. Спасибо!

А Александра Детский квест «Операция МЯУ» Детям (8 и 10 лет) очень понравилось, пришли домой с полными карманами конфет за правильные ответы во время квеста. Весело, интересно и увлекательно.

H Hi+97254 Тур для детей Венеция квест игра по городу или по Дворцу Дожей Все очень понравилось

M Maria Тур для детей Венеция квест игра по городу или по Дворцу Дожей Мы выбрали вариант по городу. Хорошая экскурсия для детей, моей дочке 10 лет понравилась.

E Ekaterina Тур для детей Венеция квест игра по городу или по Дворцу Дожей читать дальше для первого ознакомления с архитектурой и живописью Венеции. Дети остались довольны. Кристина очень внимательно отнеслась к нам. Очень хорошее владение материалом, наглядно, интерактивно. Жаль, что час так быстро пролетел:) Спасибо большое! Мы с детьми (16 и 8) были пару дней в Венеции. Хотелось немного приобщить детей к искусству, поэтому искала детскую экскурсию,

А Анна Квест для детей «По следам бандитов в Венеции» читать дальше родителей. Замечательный маршрут (от Сан Марко до Риальто), разнообразные и многочисленные задания, которые органично переплетаются с рассказами Вероники об истории города, маленькие призы детям в конце- было очень здорово, спасибо огромное!!! Вероника провела квест для наших детей (9 и 4,5), и эти два часа увлекли не только их, но и нас,