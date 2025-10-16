Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Начните своё незабываемое путешествие по Венеции с фотосессии на живописном Гранд-канале.



Профессиональный фотограф научит вас естественным позам и проведёт по самым знаковым местам, запечатлевая лучшие моменты. Выберите комфортный пакет с фото или видео и получите стильные снимки на память. 4.2 5 отзывов

€55.17 за экскурсию Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки Профессиональная фотосессия в сердце Венеции Встретьтесь с личным фотографом на живописном Гранд-канале и получите советы по позированию под лучшим светом Венеции. Затем прогуляйтесь к мостику Риальто и другим знаковым местам, где будут сделаны и постановочные, и спонтанные снимки. Выбор удобного пакета и работа профессионалов Выбирайте между короткой стильной фотосессией и более длительным фото- или видеотуром по нескольким живописным локациям. Все фотографии будут профессионально отредактированы и отправлены вам на электронную почту. Поднимите свои воспоминания на новый уровень с помощью кинематографического видео. Отличный вариант для пар, предложений руки и сердца и тех, кто хочет запечатлеть момент в движении.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гранд-канал

Мост Риальто Что включено Профессиональный фотограф

50 отредактированных фотографий

Видеомонтаж 30-секундного видео

Экскурсия по Гранд-каналу и мосту Риальто

Место начала и завершения? Sotoportego del Bancogiro, 130, 30125 Venezia VE, Italy Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.