Начните своё незабываемое путешествие по Венеции с фотосессии на живописном Гранд-канале.
Профессиональный фотограф научит вас естественным позам и проведёт по самым знаковым местам, запечатлевая лучшие моменты. Выберите комфортный пакет с фото или видео и получите стильные снимки на память.
Описание фото-прогулкиПрофессиональная фотосессия в сердце Венеции Встретьтесь с личным фотографом на живописном Гранд-канале и получите советы по позированию под лучшим светом Венеции. Затем прогуляйтесь к мостику Риальто и другим знаковым местам, где будут сделаны и постановочные, и спонтанные снимки. Выбор удобного пакета и работа профессионалов Выбирайте между короткой стильной фотосессией и более длительным фото- или видеотуром по нескольким живописным локациям. Все фотографии будут профессионально отредактированы и отправлены вам на электронную почту. Поднимите свои воспоминания на новый уровень с помощью кинематографического видео. Отличный вариант для пар, предложений руки и сердца и тех, кто хочет запечатлеть момент в движении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гранд-канал
- Мост Риальто
Что включено
- Профессиональный фотограф
- 50 отредактированных фотографий
- Видеомонтаж 30-секундного видео
- Экскурсия по Гранд-каналу и мосту Риальто
- Доступ к персональной, безопасной онлайн-галерее изображений
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Sotoportego del Bancogiro, 130, 30125 Venezia VE, Italy
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tatiana
16 окт 2025
Никакой экскурсии не было, была только фотосессия 30 мин. Фотографии с фотосессии я до сих пор не получила!
И
Ирина
14 окт 2025
Моим фотографом была Рейна — она просто замечательная. Она была бодрой и позитивной, сделала так, что я чувствовала себя комфортно. Показывала снимки по ходу съёмки, чтобы убедиться, что они мне нравятся. Лучше фотографа я не могла пожелать. Очень рекомендую. ❤️
М
Михаил
20 мар 2025
Рейна отлично дала мне почувствовать себя уверенно и предложила интересные идеи для поз.
М
Марианна
12 ноя 2024
Был замечательный день, когда мы делали фотографии во время семейного путешествия по Венеции. Сессия была расслабленной и весёлой, мы чувствовали себя комфортно и непринуждённо — что не так просто с детьми! Фотографии прекрасно отражают нашу семью и атмосферу Венеции. Незабываемые впечатления!
А
Артём
26 апр 2024
Потрясающий фотограф! Очень терпеливая, отлично направляла нас во время всей съёмки:) Быстро находила лучшие ракурсы и понимала, что нужно для отличных снимков и фона. Рекомендую на все 100%.
