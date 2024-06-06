Экскурсии к мосту Риальто

Найдено 28 экскурсий в категории «Мост Риальто» в Венеции на русском языке, цены от €5, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый день в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
168 за всё до 6 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
210 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
219 отзывов
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
105 за всё до 6 чел.
Запрятанные уголки Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
215 за всё до 4 чел.
Прогулка по фотогеничной и аутентичной Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
77 отзывов
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от 150 за всё до 5 чел.
Дворцы Большого канала
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Гастрономическое свидание с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
167 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Венеции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
451 отзыв
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Венеция глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Атмосферная Венеция, спрятанная от туристов
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
229 за всё до 11 чел.
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция классическая: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
177 за всё до 10 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
174 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 за человека
Другая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
189 за всё до 4 чел.
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
2 отзыва
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Образы Венеции: главные достопримечательности
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Пешеходная обзорная аудиоэкскурсия по Венеции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Фотосессия в Венеции
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
300 за всё до 4 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
    читать дальше

    витают образы генералов, купцов, Дожей и простых людей, населявших город в разные периоды… и особенно ценно, что вы добавляли много исторических комментариев: например детали битвы обьединенной эскадры христиан против османского султана в 16 веке, историю развития арсенала и темп выпуска 20 галер в день - полностью оснащенных к путешествиям и к бою! Спасибо вам большое! Очень импонирует ваша готовность адаптировать маршрут под наши запросы, рассказ от городе вы ведете с большой любовью и великолепно ориентируетесь в лабиринтах Венеции!

    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Первый день в Венеции
    Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
  • R
    Rufiya
    1 июня 2024
    Первый день в Венеции
    С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!
  • М
    Марина
    31 мая 2024
    Первый день в Венеции
    Очень интересная и занимательная экскурсия для знакомства с Венецией. За короткое время мы узнали главные этапы развития Венеции. Анна затронула исторические, экономические и политические аспекты. Кроме того дала нам много практичных советов как туристам. Спсибо огромное!
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мост Риальто»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
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  1. Первый день в Венеции
  2. Венеция и острова венецианской лагуны
  3. Обзорная экскурсия по Венеции
  4. Курьёзы, легенды и мифы Венеции
  5. Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
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