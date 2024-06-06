1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€168 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€105 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Сегодня в 14:00
1 июля в 14:00
€215 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
Сегодня в 07:30
26 июня в 07:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€70 за всё до 6 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45€41 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
3 часа
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
€229 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
€177 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€174 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
€75 за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€5 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Другая Венеция
Открыть неожиданные и удивительные локации города - и познакомиться с ним поближе
Начало: В райне Риальто или станции ж/д вокзала
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€189 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2 часа
Образы Венеции: главные достопримечательности
Начало: По договоренности
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя
Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас
Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€10 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Венеции
Узнать город получше и получить профессиональные снимки
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija6 июня 2024Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
- ААнастасия6 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
- ВВиктория5 июня 2024Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
- ААндрей3 июня 2024Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
- ООльга3 июня 2024Все очень понравилось, Наталья вместо 2 ч провела с нами 4 часа. много чего интересного рассказывала во время экскурсии) всем рекомендую
- ННаталия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Мини группа состояла только из одного человека - меня!!! Индивидуальный гид за 45€ просто супер! Полина милая очень, экскурсия замечательная РЕКОМЕНДУЮ
- ЕЕкатерина1 июня 2024Очень интересно, содержательно, не нудно, познавательно! Супер! Если вернусь обязательно снова обращусь к этому гиду
- RRufiya1 июня 2024С удовольствием слушали Анну Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании Много интересных фактов, легенд которых не найдешь в интернете. Анна вела экскурсию так,что было интересно каждому участнику (люди разных возрастов). Влюбились в Венецию, не без помощи Анны!
- ММарина31 мая 2024Очень интересная и занимательная экскурсия для знакомства с Венецией. За короткое время мы узнали главные этапы развития Венеции. Анна затронула исторические, экономические и политические аспекты. Кроме того дала нам много практичных советов как туристам. Спсибо огромное!
- ЕЕвгений29 мая 2024Провели замечательно время с экскурсоводом Евгением! Столько интересного,столько фактов,которых не знали,хотя посещаем Венецию второй раз. Очень,очень рекомендуем!!! Остались счастливы!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мост Риальто»
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