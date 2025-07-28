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сих пор ищет информацию. Пошла на встречу к нам опаздывающим, тк пробирались через толпы туристов с коляской с малышом. И показала несколько улочек, как можно быстро дойти до нашего отеля, минуя толпу. Оставила рекомендации и помогла с заказом такси. И отдельная, огромная благодарность Анне за чудесные фото нашей семьи и не только!)