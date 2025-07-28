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Мосты Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Мосты» в Венеции на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Пешая
1.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
«Вы услышите историю дворца Дожей и его обитателей, увидите романтичный мост Вздохов и базилику Санта-Мария-делла-Салюте, построенную на деньги местных жителей»
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Обзорная по Венеции: мост Риальто, площадь Сан Марко, мост вздохов
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Венеции: мосты и площади
Погрузитесь в атмосферу Венеции, исследуя её каналы и исторические достопримечательности. Незабываемое путешествие по городу на воде
Начало: По договорённости
«церкви — Санта-Мария Глориза деи Фрари, Санта-Мария деи Мираколи, Санта-Джованни, Старые и Новые прокурации, мост Вздохов»
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Венеция: фотосессия на Гранд-канале и мосту Риалто
Пешая
1 час
Фотопрогулка
до 10 чел.
Венеция: фотосессия на Гранд-канале и мосту Риалто
Начало: Riva del Carbon, 4171, 30124 Venezia VE, Italy
«Вас ждёт съёмка на фоне самых узнаваемых видов города: у Гранд-канала, на мосту Риальто и в живописных переулках поблизости»
Расписание: Дату и время уточняйте заранее.
Завтра в 07:00
3 авг в 07:00
€55.89 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Анна провела чудесную экскурсию, рассказала очень много всего интересного и даже больше! Заинтересовала 11 летнего парня так, что он до
    читать дальше

    сих пор ищет информацию. Пошла на встречу к нам опаздывающим, тк пробирались через толпы туристов с коляской с малышом. И показала несколько улочек, как можно быстро дойти до нашего отеля, минуя толпу. Оставила рекомендации и помогла с заказом такси. И отдельная, огромная благодарность Анне за чудесные фото нашей семьи и не только!)

  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Обзорная по Венеции: мост Риальто, площадь Сан Марко, мост вздохов
    Великолепный Гид Наталья! Три часа непрерывно рассказывала, показывала, водила по интересным местам. Добрая, коммуникабельная, привлекла наших детей-подростков интерактивной игрой. Показала замечательный ресторан! Спасибо большое!!!
  • Л
    Людмила
    24 июня 2025
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Экскурсия очень понравилась! Анна выполнила все наши пожелания, скорректировала маршрут по нашему запросу, отвечала на все вопросы не только по экскурсии, но и рассказала все что нас интересовало про Италию, отправила ссылки. Спасибо!
  • А
    Анастасия
    22 июня 2025
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Познавательная экскурсия, которая была интересна даже семилетнему ребенку (что сложно). Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мосты»

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В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
  2. Обзорная по Венеции: мост Риальто, площадь Сан Марко, мост вздохов
  3. Венеция: фотосессия на Гранд-канале и мосту Риалто
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Гранд-канал
  6. Мост Вздохов
  7. Рынок Риальто
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Собор Святого Марка
  10. Палаццо Контарини дель Боволо
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2025
Сейчас в Венеции в категории "Мосты" можно забронировать 3 экскурсии от 55 до 185. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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