Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
«Вы услышите историю дворца Дожей и его обитателей, увидите романтичный мост Вздохов и базилику Санта-Мария-делла-Салюте, построенную на деньги местных жителей»
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная по Венеции: мосты и площади
Погрузитесь в атмосферу Венеции, исследуя её каналы и исторические достопримечательности. Незабываемое путешествие по городу на воде
Начало: По договорённости
«церкви — Санта-Мария Глориза деи Фрари, Санта-Мария деи Мираколи, Санта-Джованни, Старые и Новые прокурации, мост Вздохов»
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 09:00
3 авг в 09:00
€185 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Венеция: фотосессия на Гранд-канале и мосту Риалто
Начало: Riva del Carbon, 4171, 30124 Venezia VE, Italy
«Вас ждёт съёмка на фоне самых узнаваемых видов города: у Гранд-канала, на мосту Риальто и в живописных переулках поблизости»
Расписание: Дату и время уточняйте заранее.
Завтра в 07:00
3 авг в 07:00
€55.89 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 июля 2025Анна провела чудесную экскурсию, рассказала очень много всего интересного и даже больше! Заинтересовала 11 летнего парня так, что он до
- ННаталья20 июля 2025Великолепный Гид Наталья! Три часа непрерывно рассказывала, показывала, водила по интересным местам. Добрая, коммуникабельная, привлекла наших детей-подростков интерактивной игрой. Показала замечательный ресторан! Спасибо большое!!!
- ЛЛюдмила24 июня 2025Экскурсия очень понравилась! Анна выполнила все наши пожелания, скорректировала маршрут по нашему запросу, отвечала на все вопросы не только по экскурсии, но и рассказала все что нас интересовало про Италию, отправила ссылки. Спасибо!
- ААнастасия22 июня 2025Познавательная экскурсия, которая была интересна даже семилетнему ребенку (что сложно). Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Мосты»
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