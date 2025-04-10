К Константин Мы остались очень довольны нашей фотосессией! Венди — замечательный фотограф: она всегда улыбается, помогает позировать и работает по-настоящему профессионально. Она водила нас в потрясающие места, чтобы сделать идеальные снимки. Мы в полном восторге от результатов и рекомендуем её на 100%!

А Алиса Наш фотограф был великолепен. Он внимательно нас выслушал и снял больше, чем мы могли себе представить