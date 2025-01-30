Личное свидание с Венецией

Почувствуйте магию Венеции, гуляя по её улочкам и каналам. Узнайте о жизни местных жителей и найдите лучшие места для отдыха
На этой индивидуальной экскурсии по Венеции можно выбрать один из двух маршрутов: Красный или Синий. Каждый из них охватывает 90% главных достопримечательностей города. Вы увидите знаменитые мосты, палаццо и площади, а также узнаете о местных легендах и традициях. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками для фото. Это идеальный способ познакомиться с Венецией, будь вы здесь впервые или частый гость
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Два уникальных маршрута на выбор
  • 👣 Полностью пешеходная экскурсия
  • 📸 Фотопаузы в живописных местах
  • 🎭 Истории и легенды Венеции
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Личное свидание с Венецией
Личное свидание с Венецией
Личное свидание с Венецией
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Мост Босоногих
  • Понте-делле-Гулье
  • Риальто
  • Мост Вздохов
  • Палаццо Лабиа
  • Палаццо Фальер
  • Ка-д’Оро
  • Площадь Сан-Марко
  • Сан-Рокко
  • Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
  • Лестница Контарини дель Боволо
  • Галерея Академии
  • Театр Ла Фениче
  • Музей Коррер
  • Дворец Дожей

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Венеции, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: must-see места Венеции

На прогулке мы познакомим вас с Венецией и поможем сориентироваться в самых интересных уголках города: вы увидите мост Босоногих, Понте-делле-Гулье, и, конечно, Риальто и мост Вздохов. Оцените многообразие венецианских улиц и улочек, полюбуетесь знаменитыми венецианскими палаццо — Лабиа, Фальер, Ка-д’Оро. Узнаете истории и городские легенды: о местных жителях, ядах и противоядиях, азартных играх венецианцев и о многом другом. А закончим прогулку возле самой знаменитой площади Венеции — Сан-Марко!

Синий маршрут: и главные, и нетуристические места

Что такое скуола? Разберёмся и посмотрим на одну из них — Сан-Рокко. Не пропустим церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари и лестницу Контарини дель Боволо. Будем много говорить о Венеции как городе искусства: пройдём мимо художественной галереи Академии, театра Ла Фениче и музея Коррер. А в финале пройдём по площади Сан-Марко к Дворцу Дожей.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Венеции, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€35
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Слева от главного входа станции Santa Lucia
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
V
30 янв 2025
Посетили экскурсию Первое свидание с Венецией. Получили много новой для себя информации о жителях Венеции прошлых эпох. Сделали много необычных фотографий. Спасибо большое гиду Нонне.
С
29 янв 2025
Всё очень понравилось, и как организована программа экскурсии, и наш гид Нонна! Не только много интересной информации в легкой подаче, так, что время пролетает незаметно, но и сама атмосфера -
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мы как будто погуляли по городу с другом, а не сходили на экскурсию! Мы часто путешествуем и всегда берем такие туры, есть с чем сравнить - это был один из лучших, спасибо!

E
29 янв 2025
Наша семья осталась очень довольна экскурсией, которую провела Нонна Фролова. Гид очень разносторонняя, интересная собеседница по самым разным темам, ответил на все вопросы, а также в процессе давал очень полезные
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и своевременные советы. Необходимо отметить, что Нонна живет в Италии более 25 лет, поэтому такой стаж позволяет говорить об уровне экспертизы в туристическом направлении (в котором она собственно и работает). Рекомендуем

M
29 янв 2025
Спасибо большое гиду Нонне, за великолепную экскурсию! Просто находка для тех кто как и мы приехали в Венецию ненадолго. Насыщенный, интересный и разнообразный маршрут, комфортный темп прогулки! Однозначно рекомендую!
O
29 янв 2025
Очень понравилась экскурсия с Нонной Фроловой! Невероятно интересные подробности из жизни венецианцев, их история, дожи, строительство каналов. Однозначный рекомендую к посещению именно этого маршрута по Венеции. Незабываемо и оригинально. Спасибо Нонна!
А
11 ноя 2024
Great excursion in Venice with Evgeniy, who is half Russian and half Italian! He was flexible with our group which included kids and made it fun and informal!

Отличная экскурсия по Венеции с Евгением, наполовину русским, наполовину итальянцем! Он был гибким с нашей группой, в которую входили дети, и делал ее веселой и неформальной!

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