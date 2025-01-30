5 причин купить эту экскурсию
- 🗺️ Два уникальных маршрута на выбор
- 👣 Полностью пешеходная экскурсия
- 📸 Фотопаузы в живописных местах
- 🎭 Истории и легенды Венеции
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Мост Босоногих
- Понте-делле-Гулье
- Риальто
- Мост Вздохов
- Палаццо Лабиа
- Палаццо Фальер
- Ка-д’Оро
- Площадь Сан-Марко
- Сан-Рокко
- Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари
- Лестница Контарини дель Боволо
- Галерея Академии
- Театр Ла Фениче
- Музей Коррер
- Дворец Дожей
Описание экскурсии
Чтобы вы исследовали все главные места Венеции, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:
Красный маршрут: must-see места Венеции
На прогулке мы познакомим вас с Венецией и поможем сориентироваться в самых интересных уголках города: вы увидите мост Босоногих, Понте-делле-Гулье, и, конечно, Риальто и мост Вздохов. Оцените многообразие венецианских улиц и улочек, полюбуетесь знаменитыми венецианскими палаццо — Лабиа, Фальер, Ка-д’Оро. Узнаете истории и городские легенды: о местных жителях, ядах и противоядиях, азартных играх венецианцев и о многом другом. А закончим прогулку возле самой знаменитой площади Венеции — Сан-Марко!
Синий маршрут: и главные, и нетуристические места
Что такое скуола? Разберёмся и посмотрим на одну из них — Сан-Рокко. Не пропустим церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари и лестницу Контарини дель Боволо. Будем много говорить о Венеции как городе искусства: пройдём мимо художественной галереи Академии, театра Ла Фениче и музея Коррер. А в финале пройдём по площади Сан-Марко к Дворцу Дожей.
Кому подходит экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Венеции, и частым гостям города
Организационные детали
- Экскурсия проходит по двум маршрутам. Вы сами выбираете какой вам нравится больше!
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€35
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Отличная экскурсия по Венеции с Евгением, наполовину русским, наполовину итальянцем! Он был гибким с нашей группой, в которую входили дети, и делал ее веселой и неформальной!