А Анна

Great excursion in Venice with Evgeniy, who is half Russian and half Italian! He was flexible with our group which included kids and made it fun and informal!



Отличная экскурсия по Венеции с Евгением, наполовину русским, наполовину итальянцем! Он был гибким с нашей группой, в которую входили дети, и делал ее веселой и неформальной!