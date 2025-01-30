На этой индивидуальной экскурсии по Венеции можно выбрать один из двух маршрутов: Красный или Синий. Каждый из них охватывает 90% главных достопримечательностей города. Вы увидите знаменитые мосты, палаццо и площади, а также узнаете о местных легендах и традициях. Экскурсия полностью пешеходная, с удобными остановками для фото. Это идеальный способ познакомиться с Венецией, будь вы здесь впервые или частый гость

за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

от €140 за 1–4 человек или €35 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Чтобы вы исследовали все главные места Венеции, у нас два маршрута экскурсии — Красный и Синий. Они охватывают 90% основных достопримечательностей города! Вы сами выбираете, по какому маршруту гулять:

Красный маршрут: must-see места Венеции

На прогулке мы познакомим вас с Венецией и поможем сориентироваться в самых интересных уголках города: вы увидите мост Босоногих, Понте-делле-Гулье, и, конечно, Риальто и мост Вздохов. Оцените многообразие венецианских улиц и улочек, полюбуетесь знаменитыми венецианскими палаццо — Лабиа, Фальер, Ка-д’Оро. Узнаете истории и городские легенды: о местных жителях, ядах и противоядиях, азартных играх венецианцев и о многом другом. А закончим прогулку возле самой знаменитой площади Венеции — Сан-Марко!

Синий маршрут: и главные, и нетуристические места

Что такое скуола? Разберёмся и посмотрим на одну из них — Сан-Рокко. Не пропустим церковь Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари и лестницу Контарини дель Боволо. Будем много говорить о Венеции как городе искусства: пройдём мимо художественной галереи Академии, театра Ла Фениче и музея Коррер. А в финале пройдём по площади Сан-Марко к Дворцу Дожей.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Венеции, и частым гостям города

Организационные детали