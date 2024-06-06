Увидеть самое главное в Венеции

Найдено 37 экскурсий в категории «Самое главное» в Венеции на русском языке, цены от €5, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Венеция - первое свидание
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
2.5 часа
69 отзывов
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
183174 за всё до 4 чел.
Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
40 за человека
Первый день в Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
168 за всё до 6 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
103 отзыва
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
11 июня в 15:00
12 июня в 14:00
210 за всё до 8 чел.
Загадочный Дворец Дожей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
34 отзыва
Загадочный Дворец Дожей: эксклюзивная экскурсия в Венеции
Погрузитесь в величественную историю Венеции с индивидуальной экскурсией в Дворец Дожей в удобное послеобеденное время
Начало: У входа во Дворец Дожей
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
219 отзывов
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
160 за всё до 10 чел.
Игра-квест для детей по городу или Дворцу Дожей
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
43 отзыва
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
12 июня в 13:00
13 июня в 13:00
134 за всё до 5 чел.
Живая Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
189 отзывов
Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города
Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от 195 за всё до 4 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
105 за всё до 6 чел.
Исчезающая Венеция. Авторская экскурсия от местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Венецию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
54 отзыва
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом
Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
260 за всё до 7 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:00
319 за всё до 8 чел.
Дворцы Большого канала
Индивидуальная
1 час
66 отзывов
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
70 за всё до 6 чел.
Сокровища собора Сан-Марко
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сокровища собора Сан-Марко: индивидуальная экскурсия по Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, осмотрев площадь Сан-Марко и собор с его уникальными мозаиками, Золотым алтарем и террасой с видом на город
Начало: Площадь Сан Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Скрытая Венеция
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
211169 за всё до 4 чел.
Знакомство с Венецией в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
9%
Мини-группа
2.5 часа
6 отзывов
Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей
Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе
Начало: У моста Конституции
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
4541 за человека
Гастрономическое свидание с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 10:30
167 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Венеции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
451 отзыв
Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко
Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города
Начало: В районе станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
30 за человека
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
269 за всё до 10 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогулка по нетуристическим улочкам Венеции и катание на частном катере по Гранд-каналу. Узнайте о жизни на воде и истории города
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Венеция глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
180 за всё до 4 чел.
Аудиоэкскурсия по Венеции
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
7 отзывов
Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты
Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города
Начало: У памятника Виктору Иммануилу II
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 за человека
Влюбиться в Венецию за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Влюбиться в Венецию: 3-часовая индивидуальная экскурсия
Приглашаем на экскурсию «Влюбиться в Венецию за 3 часа» - путешествие по сердцу Италии, где история оживает
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Легендарная Венеция
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Легендарная Венеция: путешествие по культовым местам
Вас ждет увлекательное путешествие по Венеции, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На площади Сан Марко
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
150 за всё до 4 чел.
Венеция классическая: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
Завтра в 18:00
11 июня в 15:00
177 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3.5 часа
34 отзыва
Первое знакомство с Венецией
Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу
Начало: На площади Рома
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
232186 за всё до 4 чел.
По волнам величественного Гранд-канала
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции
Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов
1 июля в 15:00
2 июля в 15:00
150 за всё до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
174 за всё до 4 чел.
Венеция Бродского
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180171 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции - с дамой ордена тамплиеров
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Групповая экскурсия по Венеции: от Площади Сан-Марко до венецианского гетто
Загадки Венеции раскрываются в увлекательной экскурсии с дамой ордена тамплиеров. История, тайны и легенды ждут вас
Начало: на площади Санта Лючия ж/д вокзала, подняться га с...
Расписание: в субботу в 14:00
Сегодня в 14:00
15 июня в 14:00
75 за человека
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
3 отзыва
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 за человека
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Бакаро-тур по Венеции: стать венецианцем на 3 часа
Погрузиться в местный колорит, попить вина и поесть чикетти
1 авг в 18:00
2 авг в 18:00
130 за всё до 3 чел.
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Площадь Сан-Марко - сердце Венеции
Прикоснуться к истории главной площади города и расшифровать её архитектуру с профессиональным гидом
14 июня в 09:30
15 июня в 09:30
130 за всё до 10 чел.
Знакомство с Венецией
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Венецией
Прогуляться по популярным и нетуристическим локациям жемчужины Адриатики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не длинная экскурсия дала нам прекрасное представление о городе, его истории и традициях. Анна прекрасный рассказчик, очень рекомендую всем кто собирается посетить Венецию 😊
    Спасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта неСпасибо большое Анне за замечательную лёгкую, но при этом очень информативную экскурсию по Венеции. Эта не
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию. Спасибо вам огромное! Всем рекомендуем!
    Очень понравилась экскурсия! Время пролетело незаметно. Наталья прекрасный экскурсовод и показала нам тихую и уютную Венецию
  • А
    Алия
    6 июня 2024
    Венеция - первое свидание
    Спасибо Валерии за экскурсию, было интересно, познавательно и не утомительно, наш семилетний ребенок тоже выдержал и остался доволен:)
  • В
    Вадим
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Нам очень понравилось Татьяна, она сумела заинтересовать нас своим рассказом и маршрутом экскурсии, что 5 часов прогулки прошли для нас
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    не заметно. Вишенка на торте было обзорная площадка от куда мы увидели всю Венецию и сделали удивительные фото. Огромное спасибо мы вас обязательно порекомендуем нашим друзьям.

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Знакомство с Венецией в мини-группе
    Очень все понравилось! Девушка-гид Полина очень приятная, хорошо рассказывает, очень много информации, всех ждет, если кто-то отстал, хорошо всем было всё слышно! Уделила нам даже больше времени, чем было положено! Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Венеция глазами местного жителя
    Экскурсия по Венеции 1 июня 2024 года. Очень сложно проводить экскурсию в городе, где тысячная армия туристов и не утихает
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    гул голосов. Но Татьяна находила места, чтобы остановиться и дать возможность посмотреть и послушать, и понять историю этого города в деталях. Татьяна прислушивается к пожеланиям туристов, она знает Венецию изнутри, мы посещали места, до которых обычные туристические группы вряд ли доходят. И ещё Татьяна оставила нам очень много полезных советов для продолжения путешествия по этому удивительному городу. Мы очень довольны, что именно Татьяна была нашим гидом. Благодарность от всей нашей большой Семьи: Сергей, Ольга, Костя 10 лет, Гриша 8 лет, бабушка Елена Олеговна.

  • С
    Светлана
    5 июня 2024
    Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
    Очень благодарны Екатерине за чудесную прогулку по Венеции! Экскурсия содержательная, увлекательная!
  • Л
    Леонид
    4 июня 2024
    Добро пожаловать в Венецию
    Очень понравилась экскурсия, всем советую, не пожалеете!! Я был с двумя мальчиками 12 лет. Материл был так удачно подан, что и им было интересно!!
  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Венеция классическая: первая встреча
    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую Венецию. В голове конечно сейчас
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    витают образы генералов, купцов, Дожей и простых людей, населявших город в разные периоды… и особенно ценно, что вы добавляли много исторических комментариев: например детали битвы обьединенной эскадры христиан против османского султана в 16 веке, историю развития арсенала и темп выпуска 20 галер в день - полностью оснащенных к путешествиям и к бою! Спасибо вам большое! Очень импонирует ваша готовность адаптировать маршрут под наши запросы, рассказ от городе вы ведете с большой любовью и великолепно ориентируетесь в лабиринтах Венеции!

    Татьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеуюТатьяна, благодарю вас за интересную экскурсию! Особенно ценно то, что вы показали нетуристическую часть, а глубинеую
  • К
    Ксения
    3 июня 2024
    Венеция - первое свидание
    Все очень понравилось ❤️ советую ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 37
  1. Венеция - первое свидание
  2. Венеция без толпы: камерная прогулка по утреннему городу
  3. Первый день в Венеции
  4. Венеция и острова венецианской лагуны
  5. Загадочный Дворец Дожей
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Набережная
  7. Гранд-канал
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2024
Сейчас в Венеции в категории "Самое главное" можно забронировать 37 экскурсий и билетов от 5 до 319 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1952 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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