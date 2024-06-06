🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 2.5 часа 69 отзывов Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города Начало: На площади Святого Марко 183 € 174 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 26 отзывов Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде Начало: У ж/д станции Santa Lucia Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, во вторник и четверг в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 197 отзывов Первый день в Венеции: историческое путешествие и архитектурные шедевры Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры € 168 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 56 отзывов Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны Начало: В Венеции, у вокзала € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 29 отзывов Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города € 105 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 101 отзыв Ночная Венеция: пешеходно-водная прогулка с коренным гидом Исследуйте таинственную Венецию ночью в сопровождении опытного местного гида. Истории, архитектура и неповторимая атмосфера € 260 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 3 часа 29 отзывов Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко € 319 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 9% скидка Мини-группа 2.5 часа 6 отзывов Знакомство с Венецией в мини-группе: Площадь Сан-Марко, Дворец дожей Исследуйте Венецию в дружеской обстановке! Посетите площадь Сан-Марко, Дворец дожей, Гранд-канал и старинные мосты. Узнайте мифы и легенды о городе Начало: У моста Конституции Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 45 € 41 за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 451 отзыв Ежедневная прогулка по Венеции: от Риальто до Сан-Марко Погрузитесь в атмосферу Венеции вместе с экспертом. Узнайте истории, легенды и секреты, которые скрывает каждый уголок этого уникального города Начало: В районе станции Santa Lucia Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей Начало: На площади Святого Марко € 160 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа 7 отзывов Аудиоэкскурсия Венеция: мифы, легенды и исторические факты Исследуйте Венецию слушая захватывающие рассказы о знаменитых местах и сокровенных историях города Начало: У памятника Виктору Иммануилу II € 10 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде € 177 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 11 отзывов Путешествие по Гранд-каналу: средневековые дворцы и мосты Венеции Исследуйте величие Гранд-канала с воды, ощутите дух Венеции, узнайте истории, скрытые за стенами дворцов € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Мини-группа 2 часа 368 отзывов Групповая экскурсия по Венеции: история, архитектура, легенды Исследуйте сокровища Венеции в компании опытного гида, узнайте местные истории и легенды, познакомьтесь с настоящей Венецией Начало: Станция Santa Lucia Расписание: Пн, ср, пт, сб, вскр 09:00 Вт, чт в 17:00 40 € 34 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 2 отзыва Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции» Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia Расписание: Ежедневно в 11:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Пешеходная аудиоэкскурсия по Венеции: Взгляд местного жителя Погрузитесь в атмосферу Венеции, пройдясь по её улицам с аудиогидом от местного жителя. Истории, секреты и уникальные места ждут вас Начало: Riva degli Schiavoni, 4171, 30122 Venezia € 10 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотосессия в Венеции Узнать город получше и получить профессиональные снимки € 300 за всё до 4 чел.