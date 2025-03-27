Засучите рукава и научитесь готовить настоящую итальянскую пасту и тирамису с секретами мастеров. В завершение насладитесь собственноручно приготовленными блюдами с вином, лимончелло и кофе.
Описание мастер-классаПрактический кулинарный опыт Зайдите в ресторан и научитесь готовить свежую итальянскую пасту и секретные рецепты идеального тирамису. Все ингредиенты и подробные инструкции входят в программу. У вас будет достаточно времени, чтобы задать вопросы о традиционной итальянской кухне и получить полезные советы от ведущего мастер-класса. Дегустация и общение В конце урока попробуйте собственноручно приготовленные блюда, подавайте их с изысканным вином, лимончелло и кофе. После можно прогуляться по живописному району Дорсодуро или остаться в ресторане с новыми друзьями.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Кулинарный мастер-класс
- Ингредиенты
- Вино
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
Calle Contarini Corfù, 1016, 30123 Venezia VE, Italy
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ярослав
27 мар 2025
Прекрасная организация, всё понятно. Отличная возможность познакомиться с людьми и насладиться искусством кулинарии вместе.
Г
Георгий
30 ноя 2024
100% рекомендация! Великолепный опыт! Прекрасные шефы, отличный ресторан и фантастическая еда. Спасибо!
Е
Ева
10 мая 2024
Инструкторы были отличными. Мы многому научились и отлично провели время. Определённо рекомендую всем.
