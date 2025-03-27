Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Засучите рукава и научитесь готовить настоящую итальянскую пасту и тирамису с секретами мастеров. В завершение насладитесь собственноручно приготовленными блюдами с вином, лимончелло и кофе. 5 3 отзыва

TicketsS Ваш гид в Венеции Написать вопрос Мастер-класс в группе Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Размер группы 1-15 человек 10% Скидка на заказ 95 выгода €9.50 €85.50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание мастер-класса Практический кулинарный опыт Зайдите в ресторан и научитесь готовить свежую итальянскую пасту и секретные рецепты идеального тирамису. Все ингредиенты и подробные инструкции входят в программу. У вас будет достаточно времени, чтобы задать вопросы о традиционной итальянской кухне и получить полезные советы от ведущего мастер-класса. Дегустация и общение В конце урока попробуйте собственноручно приготовленные блюда, подавайте их с изысканным вином, лимончелло и кофе. После можно прогуляться по живописному району Дорсодуро или остаться в ресторане с новыми друзьями.

Ответы на вопросы Что включено Кулинарный мастер-класс

Ингредиенты

Вино Что не входит в цену Трансфер Место начала и завершения? Calle Contarini Corfù, 1016, 30123 Venezia VE, Italy Когда начало Выберите удобную дату из расписания Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.