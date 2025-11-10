Откройте для себя Венецию с воды в гондоле, и насладитесь прогулкой по Гранд-каналу проплывая мимо самых красивых достопримечательностей города. Посмотрите знаменитый мост Риальто и полюбуйтесь церковью Санта-Мария-делла-салют.
Описание водной прогулки
Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Откройте для себя Венецию с воды и полюбуйтесь городом мостов и каналов. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь в своем бархатном сидении и понаблюдайте за замечательными византийскими зданиями. Склонитесь под бесчисленными мостиками и услышите мягкие звуки воды на рушащихся стенах палаццо. Отправляйтесь на знаменитый Гранд-канал и осмотрите окрестности вокруг церкви Санта-Мария-делла-салют. Полюбуйтесь этой замечательной церковью в стиле барокко XVII века и посмотрите на извилистые маленькие каналы. Важная информация:
- Тур проходит без гида, хотя гондольер может общаться с вами и рассказывать о местной истории по своему желанию. Гондольер разговаривает на: Английский, Итальянский, Французский, Немецкий, Испанский • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски, чемоданы и большие сумки • Тур не частный. Гондола может делиться с другими гостями - максимум 5 человека на борту.
- Места на борту не могут быть выбраны и будут распределены гондольером в зависимости от веса гостей.
• Тур может не работать или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды. Меры по борьбе с Covid-19:
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесете с собой.
Ответы на вопросы
Что включено
- Общая 25-30-минутная поездка на гондоле
Что не входит в цену
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Calle larga de l’Ascension, 1221, 30124 Venezia
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
