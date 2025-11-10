Что вас ожидает: Прогулка на гондоле по Гранд-каналу Откройте для себя Венецию с воды и полюбуйтесь городом мостов и каналов. Устройтесь поудобнее, расслабьтесь в своем бархатном сидении и понаблюдайте за замечательными византийскими зданиями. Склонитесь под бесчисленными мостиками и услышите мягкие звуки воды на рушащихся стенах палаццо. Отправляйтесь на знаменитый Гранд-канал и осмотрите окрестности вокруг церкви Санта-Мария-делла-салют. Полюбуйтесь этой замечательной церковью в стиле барокко XVII века и посмотрите на извилистые маленькие каналы. Важная информация:

Тур проходит без гида, хотя гондольер может общаться с вами и рассказывать о местной истории по своему желанию. Гондольер разговаривает на: Английский, Итальянский, Французский, Немецкий, Испанский • Запрещено: крупногабаритный багаж, детские коляски, чемоданы и большие сумки • Тур не частный. Гондола может делиться с другими гостями - максимум 5 человека на борту.

Места на борту не могут быть выбраны и будут распределены гондольером в зависимости от веса гостей.

• Тур может не работать или маршрут может измениться в случае ветра или плохой погоды. Меры по борьбе с Covid-19:

Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесете с собой.