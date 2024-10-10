Отправьтесь в волшебное путешествие по каналам Венеции на гондоле, наслаждаясь видами площади Сан-Марко и Моста Вздохов. Погрузитесь в историю гондол и города с помощью опытного гида и уникальной VR-галереи.
Описание водной прогулкиОчарование венецианских каналов Окунитесь в атмосферу Венеции, проплывая под знаменитым Мостом Вздохов и по живописным каналам площади Сан-Марко. Расслабьтесь и наслаждайтесь уникальными видами города. Познакомьтесь с традициями гондольеров, их уникальным дизайном и навыками, которые делают путешествие особенным. Ваш гид расскажет вам истории и традиции, раскрывая богатое наследие Венеции. Погружение в прошлое через VR Испытайте незабываемое путешествие во времени с VR-гарнитурой в специальной галерее, где вы познакомитесь с историей площади Сан-Марко и Большого канала, соединяющего традиции с инновациями. Важная информация:
- Каждая гондола вмещает максимум 5 человек.
- Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сан-Марко
- Мост Вздохов
Что включено
- 15-минутная вводная пешеходная экскурсия, ведущая к гондольной прогулке
- 30-минутная совместная прогулка на гондоле по знаковым каналам Венеции
- Приоритетный вход без очереди для удобного начала путешествия
- Уникальный VR-опыт путешествия в прошлое Венеции
- Комментарии на борту через мобильное приложение с историями, секретами и интересными фактами
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи и обратно
Место начала и завершения?
Калле-де-ле-Рассе, 4536, 30122 Венеция, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Каждая гондола вмещает максимум 5 человек
- Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
10 окт 2024
Мне очень понравилось! В тот день у нас был высокий уровень воды, поэтому мы не прошли под Мостом Вздохов, но всё равно было прекрасно.
В
Виктория
21 мая 2024
Мы катались на гондоле поздним вечером — отличное время, чтобы полюбоваться заходящим солнцем. Тур включал 3D-историю Венеции и приложение с описанием видов. Нам понравилась визуализация, но мы решили просто расслабиться и насладиться поездкой. Рекомендуем.
Н
Надежда
10 мая 2024
Очень приятная прогулка на гондоле, нас было четверо, сделали много красивых фото, гид был сердечным. Спасибо!
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый дож плывет в гондоле с догарессой молодой
Венеция открывается с воды! Гондола, каналы и романтика ждут вас. Уникальная возможность почувствовать себя венецианцем на 2 часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом.
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Частная прогулка на гондоле по каналам Венеции
Начало: S. Marco, Riva degli Schiavoni, 30124 Venezia VE, ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€140 за всё до 5 чел.